Центральная Азия – не приоритет для Китая

Китай уделил весьма скромное место Центрально-Азиатскому региону в своей стратегии внешней политики, обнародованной на прошлой неделе.
Документ «Политика Китая в отношении стратегического сотрудничества в АТР» (Азиатско-Тихоокеанский регион. – Ред.) опубликован на сайте Министерства иностранных дел КНР 11 января.
Впервые в истории официальный Китай раскрывает информацию о своих геополитических приоритетах.
Анализ документа свидетельствует о том, что Центральная Азия (ЦА) для Пекина не является приоритетным регионом.
Что это означает для стран ЦА и в особенности для «прокитайского» Узбекистана?
США важнее, чем Россия
На первом месте в документе китайских стратегов – китайско-американские отношения, что созвучно с многочисленными заявлениями официального Пекина последних лет.
Перспективам стратегического союза с Россией и другими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделено гораздо меньше внимания.
Приоритетными считаются среди международных организаций в Китае структуры Юго-Восточной Азии (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).
Китайские стратеги уготовили ШОС предпоследнее по важности место.
В документе говорится, что странам-партнерам Китая нужно «отказаться от менталитета холодной войны, уважать легитимные интересы и озабоченности друг друга» (камень в огород России).
Государствам, не имеющим веса на международной арене, рекомендуется «не выбирать между крупными странами», а стремиться к диверсификации внешней политики и экономики.
Определяя ШОС во второстепенные партнеры, Китай демонстрирует отсутствие геополитических амбиций в ЦА и не пытается оспорить влияние России в этом регионе. В итоге притяжение к российской орбите в регионе будет все ощутимее.
Политика Китая – инвестиции
Китай в Центральной Азии сегодня представлен в основном в формате инвестиций в ключевые объекты инфраструктуры.
Пока Россия наращивает в регионе сотрудничество по линии безопасности, продвигает идею евразийской интеграции, Китай продолжает вкладывать миллионы долларов в создание совместных предприятий, строительство дорог, тоннелей, электростанций, трубопроводов и другие инфраструктурные проекты в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане.
Уже сейчас Поднебесная входит в число лидеров по покупке энергоресурсов из Центральной Азии.
По данным Times, в течение трех лет китайский бизнес инвестирует в экономику Таджикистана шесть миллиардов долларов, что составляет свыше 60% годового ВВП страны.
Для экспорта китайских товаров через Центральную Азию у КНР есть проект «Шелковый путь», предусматривающий строительство автомобильных дорог, железнодорожной инфраструктуры, портов.
Около 40 совместных проектов в сфере здравоохранения, образования, сельского и водного хозяйства реализуются только в Узбекистане.
Товарооборот между Китаем и Центральной Азией составляет 30 млрд долларов в год (по другим данным, эта цифра достигает 50 млрд долларов).
Россия торгует с регионом на 35 млрд долларов
Экономическое присутствие в регионе дает Пекину определенные дивиденды. Китай при помощи «Шелкового пути» в обозримом будущем сможет переориентировать экономическую экспансию на Запад, если потерпит фиаско в Юго-Восточной Азии, не выдержав конкуренции с Индией, США и Японией.
Для России Центральная Азия так же важна, как для Китая – господство в Южно-Китайском море. Поэтому условное распределение между гигантами сфер влияния в регионе вполне логично.
Узбекистан: от Китая к России
Несмотря на принципиальную «внеблоковость» и самостоятельность Узбекистана, приверженцем которых был первый президент Ислам Каримов, Ташкент долгое время выбирал между Вашингтоном и Москвой, пока не нашел альтернативного партнера в лице Пекина.
Китайский вектор Узбекистана выражался в тесном торгово-экономическом союзе с Китаем. Но после смерти Каримова ситуация изменилась.
Конечно, преемник Каримова Шавкат Мирзиёев заверил избирателей, что продолжит внешнеполитический курс первого президента.
Однако на деле Ташкент начал сближаться с Москвой.
Об этом свидетельствуют приезд российского лидера Владимира Путина в Самарканд в сентябре и грядущий первый международный визит Мирзиёева в статусе президента в Москву.
Не стоит забывать о близких отношениях президента Узбекистана с российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым. По некоторым данным, их связывают родственные узы.
Узбекские мигранты в России приносят бюджету своей страны около 3 млрд долларов в год. Наконец, больше других в узбекскую экономику инвестируют именно российские компании.