Центральная Азия – не приоритет для Китая

Китай уделил весьма скромное место Центрально-Азиатскому региону в своей стратегии внешней политики, обнародованной на прошлой неделе.

Документ «Политика Китая в отношении стратегического сотрудничества в АТР» (Азиатско-Тихоокеанский регион. – Ред.) опубликован на сайте Министерства иностранных дел КНР 11 января.

Впервые в истории официальный Китай раскрывает информацию о своих геополитических приоритетах.

Анализ документа свидетельствует о том, что Центральная Азия (ЦА) для Пекина не является приоритетным регионом.

Что это означает для стран ЦА и в особенности для «прокитайского» Узбекистана?

США важнее, чем Россия

На первом месте в документе китайских стратегов – китайско-американские отношения, что созвучно с многочисленными заявлениями официального Пекина последних лет.

Перспективам стратегического союза с Россией и другими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделено гораздо меньше внимания.

Приоритетными считаются среди международных организаций в Китае структуры Юго-Восточной Азии (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Китайские стратеги уготовили ШОС предпоследнее по важности место.

В документе говорится, что странам-партнерам Китая нужно «отказаться от менталитета холодной войны, уважать легитимные интересы и озабоченности друг друга» (камень в огород России).

Государствам, не имеющим веса на международной арене, рекомендуется «не выбирать между крупными странами», а стремиться к диверсификации внешней политики и экономики.

Определяя ШОС во второстепенные партнеры, Китай демонстрирует отсутствие геополитических амбиций в ЦА и не пытается оспорить влияние России в этом регионе. В итоге притяжение к российской орбите в регионе будет все ощутимее.

Политика Китая – инвестиции

Китай в Центральной Азии сегодня представлен в основном в формате инвестиций в ключевые объекты инфраструктуры.

Пока Россия наращивает в регионе сотрудничество по линии безопасности, продвигает идею евразийской интеграции, Китай продолжает вкладывать миллионы долларов в создание совместных предприятий, строительство дорог, тоннелей, электростанций, трубопроводов и другие инфраструктурные проекты в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане.

Уже сейчас Поднебесная входит в число лидеров по покупке энергоресурсов из Центральной Азии.

По данным Times, в течение трех лет китайский бизнес инвестирует в экономику Таджикистана шесть миллиардов долларов, что составляет свыше 60% годового ВВП страны.

Для экспорта китайских товаров через Центральную Азию у КНР есть проект «Шелковый путь», предусматривающий строительство автомобильных дорог, железнодорожной инфраструктуры, портов.

Около 40 совместных проектов в сфере здравоохранения, образования, сельского и водного хозяйства реализуются только в Узбекистане.

Товарооборот между Китаем и Центральной Азией составляет 30 млрд долларов в год (по другим данным, эта цифра достигает 50 млрд долларов).

Россия торгует с регионом на 35 млрд долларов

Экономическое присутствие в регионе дает Пекину определенные дивиденды. Китай при помощи «Шелкового пути» в обозримом будущем сможет переориентировать экономическую экспансию на Запад, если потерпит фиаско в Юго-Восточной Азии, не выдержав конкуренции с Индией, США и Японией.

Для России Центральная Азия так же важна, как для Китая – господство в Южно-Китайском море. Поэтому условное распределение между гигантами сфер влияния в регионе вполне логично.

Узбекистан: от Китая к России

Несмотря на принципиальную «внеблоковость» и самостоятельность Узбекистана, приверженцем которых был первый президент Ислам Каримов, Ташкент долгое время выбирал между Вашингтоном и Москвой, пока не нашел альтернативного партнера в лице Пекина.

Китайский вектор Узбекистана выражался в тесном торгово-экономическом союзе с Китаем. Но после смерти Каримова ситуация изменилась.

Конечно, преемник Каримова Шавкат Мирзиёев заверил избирателей, что продолжит внешнеполитический курс первого президента.

Однако на деле Ташкент начал сближаться с Москвой.

Об этом свидетельствуют приезд российского лидера Владимира Путина в Самарканд в сентябре и грядущий первый международный визит Мирзиёева в статусе президента в Москву.

Не стоит забывать о близких отношениях президента Узбекистана с российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым. По некоторым данным, их связывают родственные узы.

Узбекские мигранты в России приносят бюджету своей страны около 3 млрд долларов в год. Наконец, больше других в узбекскую экономику инвестируют именно российские компании.