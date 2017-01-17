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    Центральная Азия – не приоритет для Китая

    Китай уделил весьма скромное место Центрально-Азиатскому региону в своей стратегии внешней политики, обнародованной на прошлой неделе.

    Коллаж с сайта: openasia.net
    Коллаж с сайта: openasia.net

    Документ «Политика Китая в отношении стратегического сотрудничества в АТР» (Азиатско-Тихоокеанский регион. – Ред.) опубликован на сайте Министерства иностранных дел КНР 11 января.

    Впервые в истории официальный Китай раскрывает информацию о своих геополитических приоритетах.

    Анализ документа свидетельствует о том, что Центральная Азия (ЦА) для Пекина не является приоритетным регионом.
    Что это означает для стран ЦА и в особенности для «прокитайского» Узбекистана?

    США важнее, чем Россия

    На первом месте в документе китайских стратегов – китайско-американские отношения, что созвучно с многочисленными заявлениями официального Пекина последних лет.

    Перспективам стратегического союза с Россией и другими партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уделено гораздо меньше внимания.

    Приоритетными считаются среди международных организаций в Китае структуры Юго-Восточной Азии (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

    Китайские стратеги уготовили ШОС предпоследнее по важности место.

    В документе говорится, что странам-партнерам Китая нужно «отказаться от менталитета холодной войны, уважать легитимные интересы и озабоченности друг друга» (камень в огород России).

    Государствам, не имеющим веса на международной арене, рекомендуется «не выбирать между крупными странами», а стремиться к диверсификации внешней политики и экономики.

    Определяя ШОС во второстепенные партнеры, Китай демонстрирует отсутствие геополитических амбиций в ЦА и не пытается оспорить влияние России в этом регионе. В итоге притяжение к российской орбите в регионе будет все ощутимее.

    Политика Китая – инвестиции

    Китай в Центральной Азии сегодня представлен в основном в формате инвестиций в ключевые объекты инфраструктуры.

    Пока Россия наращивает в регионе сотрудничество по линии безопасности, продвигает идею евразийской интеграции, Китай продолжает вкладывать миллионы долларов в создание совместных предприятий, строительство дорог, тоннелей, электростанций, трубопроводов и другие инфраструктурные проекты в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане.

    Уже сейчас Поднебесная входит в число лидеров по покупке энергоресурсов из Центральной Азии.

    По данным Times, в течение трех лет китайский бизнес инвестирует в экономику Таджикистана шесть миллиардов долларов, что составляет свыше 60% годового ВВП страны.

    Для экспорта китайских товаров через Центральную Азию у КНР есть проект «Шелковый путь», предусматривающий строительство автомобильных дорог, железнодорожной инфраструктуры, портов.

    Около 40 совместных проектов в сфере здравоохранения, образования, сельского и водного хозяйства реализуются только в Узбекистане.

    Товарооборот между Китаем и Центральной Азией составляет 30 млрд долларов в год (по другим данным, эта цифра достигает 50 млрд долларов).

    Россия торгует с регионом на 35 млрд долларов

    Экономическое присутствие в регионе дает Пекину определенные дивиденды. Китай при помощи «Шелкового пути» в обозримом будущем сможет переориентировать экономическую экспансию на Запад, если потерпит фиаско в Юго-Восточной Азии, не выдержав конкуренции с Индией, США и Японией.

    Для России Центральная Азия так же важна, как для Китая – господство в Южно-Китайском море. Поэтому условное распределение между гигантами сфер влияния в регионе вполне логично.

    Узбекистан: от Китая к России

    Несмотря на принципиальную «внеблоковость» и самостоятельность Узбекистана, приверженцем которых был первый президент Ислам Каримов, Ташкент долгое время выбирал между Вашингтоном и Москвой, пока не нашел альтернативного партнера в лице Пекина.

    Китайский вектор Узбекистана выражался в тесном торгово-экономическом союзе с Китаем. Но после смерти Каримова ситуация изменилась.

    Конечно, преемник Каримова Шавкат Мирзиёев заверил избирателей, что продолжит внешнеполитический курс первого президента.
    Однако на деле Ташкент начал сближаться с Москвой.

    Об этом свидетельствуют приезд российского лидера Владимира Путина в Самарканд в сентябре и грядущий первый международный визит Мирзиёева в статусе президента в Москву.

    Не стоит забывать о близких отношениях президента Узбекистана с российским бизнесменом узбекского происхождения Алишером Усмановым. По некоторым данным, их связывают родственные узы.

    Узбекские мигранты в России приносят бюджету своей страны около 3 млрд долларов в год. Наконец, больше других в узбекскую экономику инвестируют именно российские компании.

    Источник:Ц-1
    Темы: Китай в Центральной Азии
    Теги: Казахстан Китай КНР Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан Центральная Азия
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