Туркменского студента обвиняют в убийстве болгарской девушки

Гражданин Туркменистана Эльдар Астанов, студент медуниверситета в Украине, заявляет, что не убивал свою подругу, но признается, что спрятал в озере труп.

В городе Ивано-Франковске на западе Украины уже несколько дней обсуждают убийство студентки из Болгарии, 24-летней Дышли Эли Зии.

Сегодня Ивано-Франковский горсуд арестовал 29-летнего гражданина Туркменистана Эльдара Астанова. Ему предъявлено обвинение по ст. 155 Криминального кодекса Украины в предумышленном убийстве.

Расчлененный труп студентки нашли 12 июня на дне озера в Ивано-Франковской области. Тело девушки было помещено в чемодан, туда же набросали камней. Установлено, что смерть наступила от удара тупым предметом по голове. Позже ее вещи нашли в Городенковском районе, откуда родом семья матери Эльдара Астанова, пишет украинская газета «Факты».

За неделю до страшной находки девушку начала разыскивать полиция – с заявлением о пропаже однокурсницы обратилась ее подруга. Она медлила с обращением в розыск, поскольку болгарка больше жила на квартире у своего парня Астанова, чем в общежитии.

Ссора накануне исчезновения

По словам замначальника полицейского главка Ивано-Франковска Игоря Бабюка, в общежитии обнаружили личные вещи и документы студентки. Рюкзак, с которым постоянно ходила Эли, и ее одежда, украшения и два мобильных телефона не нашли ни там, ни на съемной квартире.

Соседи пары дали показания, что вечером, накануне ее исчезновения, соседи, тоже студенты, слышали доносившиеся из квартиры Дышли и ее парня ругань и звуки ударов.

29-летнего Эльдара сразу начали подозревать в причастности к преступлению – молодые люди встречались полгода, вместе учились на четвертом курсе мединститута.

Астанов принимал активное участие в поиске девушки, несколько раз писал объяснения в полиции. По его словам, перед исчезновением Эли была «под кайфом», пыталась выяснять отношения, провоцировала ссору, а затем ушла.

Глава сообщества туркменских студентов Ивано-Франковска Расул Хайдаров вспоминал, что несколько дней вместе с Астановым искали пропавшую, а Эльдар даже писал объяснение в полиции.

Интересно, что когда туркменистанца взяли под стражу, у РОВД его ждала новая пассия – студента задержали во время празднования ее дня рождения.

В суде прятал лицо

На судебном заседании, которое состоялось сегодня в Ивано-Франковске, Эльдар уже не отрицал, что имел отношение к смерти девушки. Студент пытался спрятать лицо, натянув на него футболку. А комментарии прессе давала его адвокат.

«Мой подозреваемый отрицает, что совершил убийство, – заявила она. – Говорит, что не наносил черепно-мозговую травму, но не отрицает, что с ней ссорился. Она злоупотребляла наркотиками и алкоголем, в тот вечер падала с подоконника, пытаясь вылезть в окно, падала в ванной, он перенес ее в комнату и уже наутро обнаружил мертвой».

Перелом ребер у жертвы защитник объяснил тем, что парень пытался спасти ее – сломал их при попытке сделать искусственное дыхание.

Асанов признает вину в той части, что пытался спрятать труп. По версии следствия, студенту помогал прятать тело и улики студент-украинец, родом из Ивано-Франковской области.

Адвокат просила поместить Эльдара под домашний арест с ношением электронного браслета для отслеживания передвижений.

Но судья проигнорировала аргументы защиты и поместила гражданина Туркменистана под стражу на 60 дней.

Пропустил 30 занятий

Трагическая смерть студентки получила широкий резонанс в украинских СМИ и соцсетях. В «Фейсбуке» «горячие головы» предлагают депортировать туркменских студентов.

Впрочем, Сергей Борис, редактор ивано-франковского издания «Курс», комментируя Ц-1 случившееся, говорит, что не заметил в городе проявлений ксенофобии и агрессии по отношению к иностранным студентам.

«В прошлом году в Ивано-Франковске был случай, когда студенты из Иордании изнасиловали местную девушку. Так тогда даже шествие с огнями организовывали. В этот раз все спокойно ждут результатов расследования», – говорит Сергей.

По его словам, Астанова поддерживают однокурсники.

«Туркменские студенты приходили ночью 12 июня к зданию городской полиции. Они не верят, что он способен на умышленное убийство», – продолжает наш собеседник.

В Ивано-Франковском мединституте рассказали, что Астанов учится в группе русскоязычных студентов-стоматологов. Средний его балл – 3,95. Также он получил два выговора на 3-м и 4-м курсе за несвоевременное окончание семестра и пропуск более 30 занятий.

Всего в вузе учится 405 студентов-иностранцев из 62 стран. Из Туркменистана приехали 11 человек.

Посольство Туркменистана в Украине отказалось комментировать происшествие в телефонном режиме и попросило направить письменный запрос.