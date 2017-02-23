Украина на год арестовала родственника Каримовых – Акбарали Абдуллаева

Печерский райсуд в Киеве отказал Узбекистану в немедленной экстрадиции Акбарали Абдуллаева, сам же арестант заявил о преследованиях и пытках на родине и намерении просить политическое убежище.

Заседание Печерского районного суда в Киеве по делу 33-летнего Акбарали Абдуллаева, находящегося под арестом в Киеве с 14 января, продолжалось два дня – 21 и 22 февраля.

В итоге судья Наталья Васильева вынесла постановление об оставлении Абдуллаева под арестом на срок 12 месяцев, в течение которого Генеральная прокуратура Украины должна решить, есть ли основания для его экстрадиции в Узбекистан.

Абдуллаев проходит в Узбекистане по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана 16 ноября 2016 года.

Он обвиняется в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана: ст. 167 – «Хищение путем присвоения или растраты»; ст. 178 – «Сокрытие иностранной валюты»; ст. 243 – «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности».

А именно – в присвоении государственных средств на сумму 262 млрд 480 млн 393 тыс. 106 сумов, укрытии иностранной валюты на сумму 195 млн 290 тыс. 103,7 доллара США, 271 тыс. 602 евро, повторном служебном подлоге и легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тысяч латвийских латов.

Отказался от всего… под пытками

Во время вчерашних слушаний в суде Абдуллаев впервые начал рассказывать о подоплеке дела, возбужденного против него в Узбекистане.

Он подтвердил факт того, что частично владел крупными предприятиями в Ферганской долине Узбекистана, но с начала 2012 года, по его словам, начал постепенно лишаться своего богатства.

Отказ от многих владений и даже наличных денег, по его словам, проходил под давлением спецслужб Узбекистана, которые держали его под арестом в 2012, 2013 и 2015 годах, во время которых подвергали пыткам и сутками морили голодом.

Абдуллаев сказал суду в Киеве, что при экстрадиции в Узбекистан его ждут неминуемые пытки, а затем убийство.

Можно экстрадировать, нужно держать под арестом

Украинский прокурор Марина Ким, выступавшая по делу Абдуллаева, настаивала, что на судебном заседании рассматривается только вопрос об экстрадиционном аресте, а не дается оценка преступлениям, которые он совершил в Узбекистане.

По ее словам, преступления, которые инкриминируются узбекистанцу на родине, являются экстрадиционными и имеют аналоги в украинском законодательстве, исключение – только статья по валютным махинациям.

Она также заявила, что заключение под стражу – это единственная мера пресечения согласно Минской конвенции 1993 года.

«Учитывая значительные финансовые возможности, учитывая, что при себе у Абдуллаева было два доминиканских паспорта, прокуратура города Киева не может гарантировать, что в случае выбора другой меры пресечения он останется в Украине», – резюмировала Марина Ким.

Позже Абдуллаев заявил, что паспорт на самом деле один, просто в первом закончились странички, и ему выдали еще один документ.

Вопрос об экстрадиции решается Генпрокуратурой на основе многочисленных запросов в украинские органы.

Самым важным считается запрос в Государственную миграционную службу, куда Абдуллаев собирается подать прошение о предоставлении статуса беженца. Этот статус сделает невозможным его выдачу в Узбекистан, а рассмотрение прошения как минимум затянет экстрадицию.

Адвокаты: отпустите под домашний арест

Тактика защиты Абдуллаева предусматривала подачу многочисленных жалоб, ходатайств и отводов судьи. Счет шел на часы: вчерашнее заседание затягивалось, а в 20.20 по киевскому времени истекал срок предварительного ареста, и он мог выйти на свободу.

Адвокат Александр Федоренко подал больше десятка ходатайств, в которых доказывал, что его подзащитному не были вовремя предоставлены переводчик и адвокат, из-за чего его права систематически нарушались. Придрался даже к запросу от узбекской стороны, который был оформлен не по правилам официальной узбекской инструкции по делопроизводству.

Один из главных аргументов защиты строился на том, что в документах узбекской стороны Абдуллаев назывался «теневым директором», а такого понятия нет ни в Уголовном кодексе Украины, ни в УК Узбекистана.

Адвокат и подзащитный обратили внимание и на явный прокол узбекской стороны: «теневым директором» его называют с 2001-го, когда племяннику Каримовой едва исполнилось 18 лет.

Защита попросила отпустить Абдуллаева под домашний арест, поскольку по украинскому законодательству экономические преступления предусматривают такую форму меры пресечения.

Также адвокаты представили документы об аренде квартиры для Акбарали в центре Киева – на улице Щорса.

Взят под охрану СБУ

«Отпустите меня под домашний арест, я не сбегу, – обратился к судье Васильевой Абдуллаев. – В СИЗО мне сложно будет заниматься оформлением статуса беженца и поправлять здоровье. После пыток в узбекской тюрьме мне вырезали опухоль, есть аритмия и еще букет болезней».

Прокурор возразила, что масса иностранных заключенных претендует на статус беженца, и ко всем представители Государственной миграционной службы ходят в СИЗО.

Но опасения за жизнь Абдуллаева Украина все же испытывает. 20 февраля он был переведен из Лукьяновского СИЗО столицы в СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ).

Прокурор Марина Ким объяснила, что, по данным СБУ, жизни и здоровью узбекистанца угрожает опасность в Лукьяновском СИЗО.

Подробнее о показаниях Акбарали Абдуллаева читайте в следующем материале Ц-1.