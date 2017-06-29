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    Украина отказала Узбекистану в выдаче Акбарали Абдуллаева

    Киев не будет экстрадировать в Узбекистан родственника покойного президента Ислама Каримова из-за получения им в Украине статуса беженца.

    Акбарали Абдуллаев в зале суда в Киеве 22 февраля 2017 года; фото: Ц-1
    Акбарали Абдуллаев в зале суда в Киеве 22 февраля 2017 года; фото: Ц-1

    Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил Ц-1, что Украина отказала Узбекистану в выдаче 34-летнего Акбарали Абдуллаева, обвиняемого Ташкентом в крупных преступлениях экономического характера.

    По его словам, основанием для отказа в удовлетворении экстрадиционного запроса стало получение Абдуллаевым политического убежища в Украине. Отказ был направлен в Узбекистан на прошлой неделе.

    Абдуллаев, племянник супруги первого президента Узбекистана Татьяны Каримовой, сын ее сестры Тамары Собировой, 14 июня получил статус политического беженца в Украине. Это решение было принято в рекордные сроки – вся процедура заняла около трех месяцев.

    Это беспрецедентно для Украины. Киев отказывает в убежище в 90% случаев, а 10% людей, получивших убежище, обычно тратили на процесс как минимум шесть месяцев.

    Сергей Гунько, глава пресс-службы Государственной миграционной службы Украины, отказался обсуждать случай Абдуллаева, но отметил, что любой человек, обретший статус беженца в Украине, может путешествовать после получения проездного документа.

    «Единственное исключение – не посещать страну, где беженцу угрожали или преследовали. У нас были случаи, когда беженцы посещали страну, в итоге мы забирали статус», – продолжает Гунько.

    Беженец… на частном самолете

    Абдуллаев был арестован в Киеве 14 января. В украинской столице он оказался случайно: частный самолет, на котором он летел, сел на дозаправку в аэропорту «Жуляны».

    По некоторым данным, конечным пунктом путешествия значилась Латвия, где Акбарали борется за возвращение двух гостиниц.

    В киевском суде, рассматривавшем дело Абдуллаева, сообщалось, что он был задержан по запросу узбекских властей.

    В Узбекистане родственник Каримова проходит по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры страны 16 ноября 2016 года.

    Днем раньше, 15 ноября, районный суд в Ташкенте принял решение о взятии его под арест и доставке для допроса в МВД Узбекистана.

    Абдуллаев обвиняется в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана: ст. 167 – «Хищение путем присвоения или растраты»; ст. 178 – «Сокрытие иностранной валюты»; ст. 243 – «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности».

    А именно – в присвоении государственных средств (262 млрд 480 млн 393 тысячи 106 сумов), укрытии иностранной валюты (195 млн 290 тысяч 103,7 доллара США, 271 тысяча 602 евро), в повторном служебном подлоге и легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности (77,4 млн швейцарских франков и 200 тысяч латвийских латов).

    Ошибка и пытки

    На суде в Киеве Абдуллаев заявлял, что произошла ошибка: он уже отбыл наказание за аналогичные преступления в Узбекистане и убежден, что настоящее задержание происходит за те же правонарушения, что является недопустимым.

    Он также говорил о пытках и возможном убийстве, угрожающем ему при возвращении на родину.

    Акбарали Абдуллаев был арестован в Узбекистане осенью 2013 года по обвинению в участии в организованной преступной группировке, на протяжении многих лет занимавшейся противозаконным обогащением в Ферганской долине Узбекистана. По некоторым данным, она контролировала 70% доходных предприятий долины.

    В 2014 году, по данным независимых СМИ, Абдуллаев был осужден на 10 лет лишения свободы, но наказание его ограничилось домашним арестом.

    После смерти Ислама Каримова 2 сентября 2016 года Абдуллаев получил свободу и возможность покинуть Узбекистан.

    Источник:Ц-1
    Темы: Акбарали Абдуллаев, Коррупция в Узбекистане
    Теги: Акбарали Абдуллаев Гульнара Каримова Ислам Каримов Лола Каримова-Тилляева Татьяна Каримова Узбекистан
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