Украина отказала Узбекистану в выдаче Акбарали Абдуллаева

Киев не будет экстрадировать в Узбекистан родственника покойного президента Ислама Каримова из-за получения им в Украине статуса беженца.

Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил Ц-1, что Украина отказала Узбекистану в выдаче 34-летнего Акбарали Абдуллаева, обвиняемого Ташкентом в крупных преступлениях экономического характера.

По его словам, основанием для отказа в удовлетворении экстрадиционного запроса стало получение Абдуллаевым политического убежища в Украине. Отказ был направлен в Узбекистан на прошлой неделе.

Абдуллаев, племянник супруги первого президента Узбекистана Татьяны Каримовой, сын ее сестры Тамары Собировой, 14 июня получил статус политического беженца в Украине. Это решение было принято в рекордные сроки – вся процедура заняла около трех месяцев.

Это беспрецедентно для Украины. Киев отказывает в убежище в 90% случаев, а 10% людей, получивших убежище, обычно тратили на процесс как минимум шесть месяцев.

Сергей Гунько, глава пресс-службы Государственной миграционной службы Украины, отказался обсуждать случай Абдуллаева, но отметил, что любой человек, обретший статус беженца в Украине, может путешествовать после получения проездного документа.

«Единственное исключение – не посещать страну, где беженцу угрожали или преследовали. У нас были случаи, когда беженцы посещали страну, в итоге мы забирали статус», – продолжает Гунько.

Беженец… на частном самолете

Абдуллаев был арестован в Киеве 14 января. В украинской столице он оказался случайно: частный самолет, на котором он летел, сел на дозаправку в аэропорту «Жуляны».

По некоторым данным, конечным пунктом путешествия значилась Латвия, где Акбарали борется за возвращение двух гостиниц.

В киевском суде, рассматривавшем дело Абдуллаева, сообщалось, что он был задержан по запросу узбекских властей.

В Узбекистане родственник Каримова проходит по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры страны 16 ноября 2016 года.

Днем раньше, 15 ноября, районный суд в Ташкенте принял решение о взятии его под арест и доставке для допроса в МВД Узбекистана.

Абдуллаев обвиняется в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана: ст. 167 – «Хищение путем присвоения или растраты»; ст. 178 – «Сокрытие иностранной валюты»; ст. 243 – «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности».

А именно – в присвоении государственных средств (262 млрд 480 млн 393 тысячи 106 сумов), укрытии иностранной валюты (195 млн 290 тысяч 103,7 доллара США, 271 тысяча 602 евро), в повторном служебном подлоге и легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности (77,4 млн швейцарских франков и 200 тысяч латвийских латов).

Ошибка и пытки

На суде в Киеве Абдуллаев заявлял, что произошла ошибка: он уже отбыл наказание за аналогичные преступления в Узбекистане и убежден, что настоящее задержание происходит за те же правонарушения, что является недопустимым.

Он также говорил о пытках и возможном убийстве, угрожающем ему при возвращении на родину.

Акбарали Абдуллаев был арестован в Узбекистане осенью 2013 года по обвинению в участии в организованной преступной группировке, на протяжении многих лет занимавшейся противозаконным обогащением в Ферганской долине Узбекистана. По некоторым данным, она контролировала 70% доходных предприятий долины.

В 2014 году, по данным независимых СМИ, Абдуллаев был осужден на 10 лет лишения свободы, но наказание его ограничилось домашним арестом.

После смерти Ислама Каримова 2 сентября 2016 года Абдуллаев получил свободу и возможность покинуть Узбекистан.