Украинская Буча и узбекский Андижан — где настоящая резня?

Весь «цивилизованный мир» возмущен картинами городка Буча под Киевом, где после отхода российских войск обнаружены тела убитых, киевский режим кричит о «геноциде», но не требует независимого расследования…

Российские войска 30 марта оставили районы Киевской области по решению Минобороны РФ. Оптимисты со стороны России говорят о передислокации, о необходимости переброски войск на Донбасс, где готовится решающее сражение.

Но многие военные эксперты, среди них известный в России советский, российский и узбекистанский полковник и кандидат военных наук 73-летний Владимир Квачков, — выражают недоумение, говоря, что нельзя оставлять завоеванные, тем более кровью солдат территории.

Но российские войска отошли и последствия не заставили себя ждать — сегодня вся западная пресса тиражирует сообщения о «военных преступлениях» российской армии, о внесудебных казнях мирных жителей, о геноциде украинского народа.

Накануне в Буче побывал президент Украины Владимир Зеленский, он едва сдерживал слезы. Позже на своем канале в Телеграме Зеленский написал: «Невыносимо больно смотреть на то, что оккупанты сделали с нашим народом. Им придется нести ответственность за каждое военное преступление и за все страдания, которые они принесли нашей земле».

Но даже Пентагон в США осторожно отнесся к заявлениям Киева, сказав, что у него нет подтверждения подлинности опубликованных в сети видео, на которых изображены тела людей, валяющиеся у обочин дорог, группы погибших в неких помещениях.

Обо всех этих жертвах Киев начал распространяться и кричать на весь мир 3 апреля. Но как объяснить тогда ранние свидетельства самих же украинских властей с того же города Бучи.

31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук опубликовал видео в сети, он выглядел радостным, сказал, что этот день войдет в историю Украины как день освобождения от «российских орков». О том, что в городе валяются трупы людей — ни слова…

На следующий день, 1 апреля, Национальная гвардия Украины (НГУ) публикует почти восьмиминутное видео зачистки Бучи, они искали возможно оставшихся в городе российских военных. В итоге НГУ собщает, что город зачищен, но не упоминает ни слова о том, что в городе, тем более на дорогах валяются тела убитых людей.

Популярный политический обозреватель и блогер из Украины Юрий Подоляка, проживающий с 2014 года в Севастополе (Крым), в своем Ютьюб-канале делает предположение, что, очевидно, НГУ не было предупреждено киевскими властями о подготовке провокации и клеветы на российскую армию.

Тем не менее расследование необходимо, так как убитые были, и некоторые из них имели российские опознавательные знаки — белые ленты на руках или ногах, их носили местные жители, подражая российским военным, чтобы те принимали их за своих.

Возможно, что их убивали украинские каратели как предателей. Рядом с некоторыми убитыми лежали сухие пайки российской армии — может их убили за то, что они ели российский хлеб?

2 апреля украинские СМИ сообщали о зачистке Бучи от «саботажников и подручных России» полком специального назначения «Сафари». Затем статья была удалена с сайта…

Россия, как сообщил вчера министр иностранных дел страны Сергей Лавров, дважды подала заявку на проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по поводу обвинений и убийств в Буче.

Но председательствующая в Совете Безопасности Великобритания дважды эту просьбу отклонила. Не странно?

Глядя на картины из Бучи, нельзя не вспомнить Андижан, город на востоке Узбекистана, где власти Узбекистана 13 мая 2005 года без предупреждения в упор из БТРов расстреливали мирных жителей, тысяч участников демонстрации на площади Бобура.

Фотографии из Андижана более чем красноречиво говорили о расстреле сотен мирных жителей, влючая женщин и детей.

Были прямые свидетели, в том числе иностранные журналисты, которые сами оказались под обстрелом, и буквально под пулеметным огнем сообщали о происходящем, и которые и после резни не прятались и готовы были свидетельствовать перед любой комиссией и любым судом.

Но даже тогда «цивилизованный мир» не торопился с оценками. Первое, что было потребовано от Ташкента, — это проведение независимого международного расследования. И это требование жертвы Андижанского расстрела целиком поддерживали — им нечего было скрывать.

В октябре 2005 года Евросоюз ввел незначительные санкции против Ташкента (в 2009 году они были сняты), но не за Андижанский расстрел, а за отказ режима президента Ислама Каримова допустить в страну независимую комиссию для проведения расследования кровавых событий в Андижане.

Президент Владимир Зеленский, если ему нечего скрывать, мог бы в первую очередь требовать расследования убийств в Буче, но он этого не делает, даже не заикается.

Чья-то невинная кровь в руках бывшего актера превращается в средство нагнетания истерии, пиара и требования — больше тяжелого вооружения — танков, истребителей, ПВО!..

Спустя почти 17 лет со дня Андижанского расстрела его ключевые свидетели до сих пор готовы свидетельствовать о совершенном ташкентским режимом преступлении против собственного народа.

Почему? — потому, что нам нечего скрывать, потому, что за нами правда.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1