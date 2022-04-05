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    Украинская Буча и узбекский Андижан — где настоящая резня?

    Весь «цивилизованный мир» возмущен картинами городка Буча под Киевом, где после отхода российских войск обнаружены тела убитых, киевский режим кричит о «геноциде», но не требует независимого расследования…

    Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля в Буче; фото: Телеграм-Зеленский
    Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля в Буче; фото: Телеграм-Зеленский

    Российские войска 30 марта оставили районы Киевской области по решению Минобороны РФ. Оптимисты со стороны России говорят о передислокации, о необходимости переброски войск на Донбасс, где готовится решающее сражение.

    Но многие военные эксперты, среди них известный в России советский, российский и узбекистанский полковник и кандидат военных наук 73-летний Владимир Квачков, — выражают недоумение, говоря, что нельзя оставлять завоеванные, тем более кровью солдат территории.

    Но российские войска отошли и последствия не заставили себя ждать — сегодня вся западная пресса тиражирует сообщения о «военных преступлениях» российской армии, о внесудебных казнях мирных жителей, о геноциде украинского народа.

    Накануне в Буче побывал президент Украины Владимир Зеленский, он едва сдерживал слезы. Позже на своем канале в Телеграме Зеленский написал: «Невыносимо больно смотреть на то, что оккупанты сделали с нашим народом. Им придется нести ответственность за каждое военное преступление и за все страдания, которые они принесли нашей земле».

    Владимир Зеленский в Буче; фото: Телеграм-Зеленский
    Владимир Зеленский в Буче; фото: Телеграм-Зеленский

    Но даже Пентагон в США осторожно отнесся к заявлениям Киева, сказав, что у него нет подтверждения подлинности опубликованных в сети видео, на которых изображены тела людей, валяющиеся у обочин дорог, группы погибших в неких помещениях.

    Обо всех этих жертвах Киев начал распространяться и кричать на весь мир 3 апреля. Но как объяснить тогда ранние свидетельства самих же украинских властей с того же города Бучи.

    31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук опубликовал видео в сети, он выглядел радостным, сказал, что этот день войдет в историю Украины как день освобождения от «российских орков». О том, что в городе валяются трупы людей — ни слова…

    На следующий день, 1 апреля, Национальная гвардия Украины (НГУ) публикует почти восьмиминутное видео зачистки Бучи, они искали возможно оставшихся в городе российских военных. В итоге НГУ собщает, что город зачищен, но не упоминает ни слова о том, что в городе, тем более на дорогах валяются тела убитых людей.

    Популярный политический обозреватель и блогер из Украины Юрий Подоляка, проживающий с 2014 года в Севастополе (Крым), в своем Ютьюб-канале делает предположение, что, очевидно, НГУ не было предупреждено киевскими властями о подготовке провокации и клеветы на российскую армию.

    Тем не менее расследование необходимо, так как убитые были, и некоторые из них имели российские опознавательные знаки — белые ленты на руках или ногах, их носили местные жители, подражая российским военным, чтобы те принимали их за своих.

    Возможно, что их убивали украинские каратели как предателей. Рядом с некоторыми убитыми лежали сухие пайки российской армии — может их убили за то, что они ели российский хлеб?

    2 апреля украинские СМИ сообщали о зачистке Бучи от «саботажников и подручных России» полком специального назначения «Сафари». Затем статья была удалена с сайта…

    Фото: Телеграм
    По информации от 2 апреля «Сафари» зачищало Бучу от «подручных» России; Фото: Телеграм

    Россия, как сообщил вчера министр иностранных дел страны Сергей Лавров, дважды подала заявку на проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по поводу обвинений и убийств в Буче.

    Но председательствующая в Совете Безопасности Великобритания дважды эту просьбу отклонила. Не странно?

    Британская "Daily Mail": "Героический лидер лицом к лицу с ужасами Путинской войны"
    Британская «Daily Mail»: «Героический лидер лицом к лицу с ужасами Путинской войны»

    Глядя на картины из Бучи, нельзя не вспомнить Андижан, город на востоке Узбекистана, где власти Узбекистана 13 мая 2005 года без предупреждения в упор из БТРов расстреливали мирных жителей, тысяч участников демонстрации на площади Бобура.

    Фотографии из Андижана более чем красноречиво говорили о расстреле сотен мирных жителей, влючая женщин и детей.

    Были прямые свидетели, в том числе иностранные журналисты, которые сами оказались под обстрелом, и буквально под пулеметным огнем сообщали о происходящем, и которые и после резни не прятались и готовы были свидетельствовать перед любой комиссией и любым судом.

    Андижан после расстрела 13 мая 2005 года; фото: ВВС
    Андижан после расстрела 13 мая 2005 года; фото: ВВС

    Но даже тогда «цивилизованный мир» не торопился с оценками. Первое, что было потребовано от Ташкента, — это проведение независимого международного расследования. И это требование жертвы Андижанского расстрела целиком поддерживали — им нечего было скрывать.

    В октябре 2005 года Евросоюз ввел незначительные санкции против Ташкента (в 2009 году они были сняты), но не за Андижанский расстрел, а за отказ режима президента Ислама Каримова допустить в страну независимую комиссию для проведения расследования кровавых событий в Андижане.

    Президент Владимир Зеленский, если ему нечего скрывать, мог бы в первую очередь требовать расследования убийств в Буче, но он этого не делает, даже не заикается.

    Чья-то невинная кровь в руках бывшего актера превращается в средство нагнетания истерии, пиара и требования — больше тяжелого вооружения — танков, истребителей, ПВО!..

    Спустя почти 17 лет со дня Андижанского расстрела его ключевые свидетели до сих пор готовы свидетельствовать о совершенном ташкентским режимом преступлении против собственного народа.

    Почему? — потому, что нам нечего скрывать, потому, что за нами правда.

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Андижанская бойня, Возрождение СССР, Война России на Украине
    Теги: Андижанская бойня Буча Владимир Зеленский Украина
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