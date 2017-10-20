Умар Бек Мансур / Сексуальное домогательство в Узбекистане и США…

Харви Вайнштейн, знаменитый продюсер из Голливуда, и С. Рузиев, директор завода АО «Шахрисабз вино-арок», – казалось бы, что может быть у них общего?

17 октября сайт nur.uz сообщил, что суд в городе Шахрисабзе Кашкадарьинской области Узбекистана приговорил к штрафу молодую женщину Зухру Хафизову за жалобу о сексуальном домогательстве ее начальника, признав ее виновной в клевете.

Женщина смирилась с решением суда и выплатила штраф в размере минимальной заработной платы – 149 775 сумов (18 долларов США).

Хотя в письме в редакцию, а также во время слушаний Хафизова говорила, что на протяжении долгого времени подвергалась сексуальному домогательству со стороны сначала коллеги, работавшего с ней на винно-водочном предприятии «Шахрисабз вино-арок», а затем директора С. Рузиева (имени мужчины издание не называет. – Прим. Ц-1).

История из Шахрисабза прозвучала в то же время, когда почти весь мир захватили разоблачения влиятельного продюсера из Голливуда Харви Вайнштейна.

Знаменитые актрисы рассказывают, что подвергались унизительным домогательствам со стороны Вайнштейна, которые включали просьбы массажа и обнажение перед ними.

Хватание за интимные места и прямые предложения, что близость с ним поможем с карьерой.

Среди жертв продюсера такие звезды, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, а 19 октября колонку для The New York Times о продюсере написала Люпита Нионго.

Она поделилась своим смятением, когда к ней приставал такой влиятельный человек, чье внимание ей было неприятно, и страхом нанести ущерб карьере.

После огласки и разоблачений продюсера Кэтрин Кендалл – одна из первых актрис, заговоривших о домогательствах, написала:

«У меня такое чувство, будто я взялась за руки со всеми женщинами, которые прошли через то же, что и я. И в этом – огромная сила».

Что случилось с Харви Вайнштейном после:

1. От него ушла жена.

2. Его уволили из компании, которую он основал.

3. Его исключили из Британской киноакадемии.

4. Его исключили из Американской киноакадемии.

5. Его лишили ордена Почетного легиона.

6. Amazon studios отказалась от съемок сериала компании братьев Вайнштейнов.

7. Расследование ведут ФБР и полиция Великобритании.

Что случилось с С. Рузиевым:

1. За домогательство со стороны директора девушку обвинили в клевете и присудили ей штраф.

2. Из обвиняемого директор превратился в потерпевшего.

Вот чего не хватало Харви Вайнштейну – это узбекского паспорта! Если бы он был гражданином Узбекистана, то он оставался бы членом правления Союза кинематографистов Узбекистана.

Его бы не лишили орденов «Шухрат» и «Жасорат».

Если бы он был гражданином Узбекистана, то все женщины, звезды Голливуда, которые подняли свой голос против него, сейчас выплачивали бы ему штрафы за клевету.

Welcome to Uzbekistan!!!

Умар Бек Мансур — псевдоним автора из Ташкента