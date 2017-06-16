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    Узбекистан на ЭКСПО-2017 выдал китайское изобретение за свое

    Автономная капсула – один из экспонатов в узбекистанском павильоне на Всемирной выставке в Астане – давно производится в Китае.

    Посетители рассматривают автономную капсулу в национальном павильоне Узбекистана на ЭКСПО-2017
    Посетители рассматривают автономную капсулу в национальном павильоне Узбекистана на ЭКСПО-2017

    Среди технологических новинок, представленных Узбекистаном на ЭКСПО-2017 в Астане, – одноместный «умный мини-домик», оборудованный солнечными панелями, системами охлаждения, отопления, пожаротушения и мультимедийными технологиями.

    Это изобретение не оставили без внимания множество СМИ, освещающих Всемирную специализированную выставку, которая проходит в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября.

    «Умный дом» производится в Китае

    «Узбекская разработка не нова, однако от аналогов ее отличает дешевизна: стоимость составляет порядка двух тысяч долларов США», – пишет «Казахстанская правда».

    Разработка, как оказалось, действительно не нова. Китайский производитель Peng Heng Capsule Hotel Equipment Co. Ltd уже несколько лет выпускает такие «дома будущего» и продает по цене от 820 до 2200 долларов. То есть дешевизну представленного в Астане образца тоже трудно считать его достоинством.

    Точно такая же капсула на сайте китайского производителя; фото:

    Точно такая же капсула на сайте китайского производителя; фото:capsulesbed.com

    На сайте Alibaba можно заказать такую капсулу – ее доставят практически в любую страну мира в течение двух недель.

    На сайте производителя представлено множество вариантов автономных «умных домов», поскольку компания является лидером в этой отрасли.

    Кто автор «узбекской разработки», представленной на ЭКСПО в Астане, СМИ не сообщают.

    Интересно, что на сайте Узэкспоцентра в описании национального павильона Республики Узбекистан капсула и вовсе не упомянута. Однако на снимках видно, что она там представлена.

    Автономная капсула - в углу павильона; фото: Узэкспоцентр
    Автономная капсула — в углу павильона; фото: Узэкспоцентр

    «Бионическая рука» – французская разработка

    Еще один экспонат, узбекское происхождение которого вызывает сомнение, – «бионическая рука».

    «Дистанционно управляемая рука-робот, как заверяют создатели, повторяет 100% движений человеческой руки», – пишет об узбекских экспонатах на выставке Газета.уз и иллюстрирует статью рукой-роботом Inmoov – разработкой французского дизайнера Гаеля Лангевина.

    robot

    В 2012 году он создал программное обеспечение – открытый исходный код, используя который любой желающий может распечатать части робота у себя на 3D-принтере и собрать его.

    Разработка InMoov защищена лицензией Creative commons, то есть ее можно использовать в некоммерческих целях бесплатно и без дополнительного согласования.

    Ravon на солнечных батареях и другие достижения

    На сайте Узэкспоцентра сообщается и о других достижениях узбекской науки и промышленности, представленных на двух этажах национального павильона общей площадью 1354 кв. м.

    Самый яркий экспонат – концептуальная модель электромобиля Ravon с солнечными батареями на крыше: солнечные панели питают аккумуляторные батареи и электромотор.

    Концепт электрокара Ravon на солнечной батарее; фото: Узэкспоцентр
    Концепт электрокара Ravon на солнечной батарее; фото: Узэкспоцентр

    Второе достижение узбекского автопрома – автомобиль популярной марки «Матиз» с гидролизной установкой.

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    «Матиз», использующий водород в качестве топлива; фото: Узэкспоцентр

    «Это концепция узбекских инженеров по использованию водорода для двигателя внутреннего сгорания. Автомобиль отличается от своих аналогов безопасностью, поскольку на нем отсутствует бак хранения водорода. В настоящее время эта работающая модель проходит тестовые испытания», – сообщается на сайте Узэкспоцентра.

    Еще одна новинка – прототип самозарядного смартфона AR2025, который, как обещается, работает по принципу механических часов – то есть заряжается во время ходьбы своего владельца. Инновационный смартфон в Узбекистане планируют производить в 2030 году.

    Среди разработок молодых узбекских инженеров упомянуты LEGO-конструкторы и роботы, созданные студентами и школьниками на основе открытого программного обеспечения (та самая «бионическая рука», напечатанная на 3D-принтере), а также водородный газосварочный аппарат.

    Национальные традиции в павильоне Узбекистана; фото: Узэкспоцентр
    Национальные традиции в павильоне Узбекистана; фото: Узэкспоцентр

    Меньше всего сомнений в аутентичности достижений вызывает второй этаж национального павильона Узбекистана, на котором размещены кафетерий с блюдами узбекской кухни и образцы традиционных национальных ремесел: ковры, керамика, атлас.

    Источник:Ц-1
    Темы: EXPO-2017, Экономика Узбекистана
    Теги: Астана выставка зеленые технологии технологии Узбекистан ЭКСПО-2017
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