Узбекистан на ЭКСПО-2017 выдал китайское изобретение за свое

Автономная капсула – один из экспонатов в узбекистанском павильоне на Всемирной выставке в Астане – давно производится в Китае.

Среди технологических новинок, представленных Узбекистаном на ЭКСПО-2017 в Астане, – одноместный «умный мини-домик», оборудованный солнечными панелями, системами охлаждения, отопления, пожаротушения и мультимедийными технологиями.

Это изобретение не оставили без внимания множество СМИ, освещающих Всемирную специализированную выставку, которая проходит в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября.

«Умный дом» производится в Китае

«Узбекская разработка не нова, однако от аналогов ее отличает дешевизна: стоимость составляет порядка двух тысяч долларов США», – пишет «Казахстанская правда».

Разработка, как оказалось, действительно не нова. Китайский производитель Peng Heng Capsule Hotel Equipment Co. Ltd уже несколько лет выпускает такие «дома будущего» и продает по цене от 820 до 2200 долларов. То есть дешевизну представленного в Астане образца тоже трудно считать его достоинством.

Точно такая же капсула на сайте китайского производителя; фото:capsulesbed.com

На сайте Alibaba можно заказать такую капсулу – ее доставят практически в любую страну мира в течение двух недель.

На сайте производителя представлено множество вариантов автономных «умных домов», поскольку компания является лидером в этой отрасли.

Кто автор «узбекской разработки», представленной на ЭКСПО в Астане, СМИ не сообщают.

Интересно, что на сайте Узэкспоцентра в описании национального павильона Республики Узбекистан капсула и вовсе не упомянута. Однако на снимках видно, что она там представлена.

«Бионическая рука» – французская разработка

Еще один экспонат, узбекское происхождение которого вызывает сомнение, – «бионическая рука».

«Дистанционно управляемая рука-робот, как заверяют создатели, повторяет 100% движений человеческой руки», – пишет об узбекских экспонатах на выставке Газета.уз и иллюстрирует статью рукой-роботом Inmoov – разработкой французского дизайнера Гаеля Лангевина.

В 2012 году он создал программное обеспечение – открытый исходный код, используя который любой желающий может распечатать части робота у себя на 3D-принтере и собрать его.

Разработка InMoov защищена лицензией Creative commons, то есть ее можно использовать в некоммерческих целях бесплатно и без дополнительного согласования.

Ravon на солнечных батареях и другие достижения

На сайте Узэкспоцентра сообщается и о других достижениях узбекской науки и промышленности, представленных на двух этажах национального павильона общей площадью 1354 кв. м.

Самый яркий экспонат – концептуальная модель электромобиля Ravon с солнечными батареями на крыше: солнечные панели питают аккумуляторные батареи и электромотор.

Второе достижение узбекского автопрома – автомобиль популярной марки «Матиз» с гидролизной установкой.

«Это концепция узбекских инженеров по использованию водорода для двигателя внутреннего сгорания. Автомобиль отличается от своих аналогов безопасностью, поскольку на нем отсутствует бак хранения водорода. В настоящее время эта работающая модель проходит тестовые испытания», – сообщается на сайте Узэкспоцентра.

Еще одна новинка – прототип самозарядного смартфона AR2025, который, как обещается, работает по принципу механических часов – то есть заряжается во время ходьбы своего владельца. Инновационный смартфон в Узбекистане планируют производить в 2030 году.

Среди разработок молодых узбекских инженеров упомянуты LEGO-конструкторы и роботы, созданные студентами и школьниками на основе открытого программного обеспечения (та самая «бионическая рука», напечатанная на 3D-принтере), а также водородный газосварочный аппарат.

Меньше всего сомнений в аутентичности достижений вызывает второй этаж национального павильона Узбекистана, на котором размещены кафетерий с блюдами узбекской кухни и образцы традиционных национальных ремесел: ковры, керамика, атлас.