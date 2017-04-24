Узбекистан ославил еще один террорист

Центральное командование армии США сообщило об уничтожении в Сирии Абдурахмона Узбеки, ответственного за теракт в новогоднюю ночь в клубе Стамбула.

В минувшую субботу мировые СМИ облетела новость, распространенная Соединенными Штатами, что в ходе секретной наземной операции вблизи сирийского города Аль-Меядин был убит некий Абдурахмон Узбеки.

По данным США, он был выходцем из Узбекистана и являлся близким человеком лидера так называемого «Исламского государства» Абу-Бакра Аль-Багдади.

Полковник и представитель Центркома США Джон Томас сообщил, что операция состоялась 6 апреля.

«Это была наземная операция. Я думаю, это все, что мы хотим сказать», – заявил Томас и отказался от дальнейших комментариев, цитирует американца The Guardian.

По данным Томаса, убитый узбекистанец организовал атаку в ночь на 1 января в одном из самых дорогих ночных клубов турецкого Стамбула Reina, в результате которой погибли 39 человек.

В исполнении теракта был обвинен другой узбекистанец – 34-летний Абдулгадир Машарипов, захваченный в Турции 16 января.

Ворвавшись в клуб, Машарипов открыл беспорядочный огонь по невооруженным людям. По словам очевидцев, он успевал перезаряжать автомат, а затем снова продолжал стрелять на поражение, добивая раненых на полу.

В последние месяцы граждане Узбекистана и этнические узбеки все чаще попадают в сводки мировой прессы в связи с террористическими актами.

В апреле ими было совершено два теракта.

Теракт 3 апреля в метро Санкт-Петербурга, от которого погибли 15 человек, как выяснилось, был исполнен 22-летним смертником Акбаржоном Джалиловым, этническим узбеком из Оша. В его организации следствие обвинило другого узбека – 26-летнего Аброра Азимова, также из Южного Кыргызстана.

Через четыре дня после питерского, 7 апреля, теракт произошел в центре Стокгольма, столицы Швеции. Водитель грузовика наехал на пешеходов и врезался в торговый центр, в результате погибли четверо человек – двое шведов и двое британцев.

По обвинению в исполнении теракта был задержан гражданин Узбекистана, уроженец Самарканда Рахмат Акилов. По данным шведских СМИ, он находился в бегах около четырех месяцев после вынесенного Швецией решения о непредоставлении ему убежища и депортации на родину.