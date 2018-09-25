Узбекистан, встречай Талиба Якубова!

Старейший диссидент и политэмигрант Узбекистана сегодня в 21:30 вылетает из Парижа в Ташкент – он возвращается на родину с разрешения властей страны после 11 лет изгнания.

Ветеран узбекистанской правозащиты Талиб Якубов сегодня, 25 сентября, проводит последний день во Франции – в стране, предоставившей ему убежище в самые тяжелые годы диктатуры Ислама Каримова.

Поздним вечером, в 21:30 по местному времени, он вылетает из Парижа и должен прибыть в столицу Узбекистана Ташкент в 7:20 утра следующего дня, 26 сентября.

В интервью Ц-1 Талиб-ака говорит, что считал дни перед возвращением и только успевал отвечать на многочисленные письма в Фейсбуке.

«Все меня поздравляют и спрашивают, как мне удалось получить разрешение, чтобы вернуться на родину», – делится правозащитник.

Он всем рассказывает, что получил годовую визу в Узбекистан и разрешение от французских властей на возвращение: в его паспорте беженца была запись, что он может ездить во все страны мира, кроме Узбекистана.

Правозащитник написал ряд писем президенту РУз Шавкату Мирзиёеву и в МИД страны с просьбой позволить ему вернуться домой – он писал о старости и болезнях, желании умереть на родине.

Но дело сдвинулось с мертвой точки, когда началась кампания, которую возглавила известная правозащитница из Узбекистана Мутабар Таджибаева, также проживающая в изгнании во Франции.

Она призвала президента Мирзиёева вернуть в страну всех диссидентов и отменить незаконный указ от 2014 года его предшественника Ислама Каримова о лишении политэмигрантов узбекистанского гражданства.

Пожилой активист говорит, что мечтает прожить остаток жизни в родном доме в Джизаке и не дождется, когда сможет обнять жену и детей с внуками.

Талиб Якубов был вынужден покинуть Узбекистан в 2007 году, когда в стране продолжались репрессии против активистов гражданского общества, вызванные трагическими событиями в Андижане 13 мая 2005 года.

«Я 11 лет был вынужден жить на чужбине. Никогда не думал, что мое пребывание во Франции так затянется. Получается, что я выехал из Узбекистана Ислама Каримова, а возвращаюсь в страну Шавката Мирзиёева – интересно, что изменилось», – рассуждает активист.

Бороться за возвращение всех

Мутабар Таджибаева говорит, что возвращение Якубова имеет огромное значение для всех активистов, вынужденных покинуть Узбекистан во времена Ислама Каримова.

«Но не стоит обольщаться, – предостерегает она. – Пока Шавкат Мирзиёев разрешил приехать пожилому и очень больному активисту». Правозащитница добавляет, что будет продолжать кампанию по возвращению в Узбекистан правозащитников, журналистов и оппозиционеров.

Таджибаева намерена попасть на встречу узбеков, проживающих во Франции, с Шавкатом Мирзиёевым, который 9–10 октября будет в Париже с официальным визитом.

«Я хочу с ним обсудить отмену злополучного указа Каримова, чтобы узбекские диссиденты получили шанс на возвращение», – резюмирует правозащитница.

Сегодня она вместе с сыном и невесткой Талиба Якубова будет провожать его в аэропорту Парижа в Узбекистан.