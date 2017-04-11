Узбекистанец совершил теракт, чтобы остаться в Швеции?

Адам Мухутдин Инагамов, экс-глава узбекской общины Швеции считает, что мотивом Рахмата Акилова могло быть желание остаться в Европе, даже ценой 20-летнего заключения.

Опрошенные Ц-1 лидеры узбекской общины говорят, что наезд на толпу в центре Стокгольма – нож в спину стране, которая приняла тысячи беженцев из Узбекистана, особенно после трагедии в Андижане.

«Я не знаком с Рахматом Акиловым, но подозреваю, что его могло толкнуть на преступление отчаяние и отказ в получении статуса беженца, – рассказывает – Инагамов. – Не исключено, что он хотел остаться в Швеции, даже если проведет более 20 лет в тюрьме».

По словам нашего собеседника, мигранты, получившие отказ на просьбу об убежище в Швеции, иногда намеренно идут на криминал. Он вспоминает случай, когда житель Эритреи убил гражданку Швеции и сел в тюрьму на более чем двадцатилетний срок.

«Нам очень тяжело слышать, что главный подозреваемый в теракте – узбек по национальности. Швеция очень многим дала убежище и спасла многих людей от смерти в Узбекистане, особенно после Андижанской трагедии в 2005 году», – продолжает наш собеседник.

Действительно, по данным шведского Департамента статистики, в 2004 году, за год до андижанской бойни, число проживавших в Швеции узбекских беженцев составляло 441 человек. В 2005 году цифра более чем удвоилась и достигла 964, а к 2015-му выросла до 3 477 человек.

Инагамов подчеркивает, что Швеция всегда отличалась лояльностью при предоставлении убежища и старалась максимально интегрировать беженцев. Получившие убежище учили язык, проходили переквалификацию. Особую заботу получали инвалиды и пенсионеры.

«Я всем знакомым шведам говорю, что не надо судить всю нацию по одному человеку, – рассказывает он. – В Узбекистане проживает 30 миллионов населения, часть из которых – образованна и воспитанна, а часть – бедные люди. Они зомбированы и знают только две-три строчки молитвы».

Две версии теракта

Доктор философии, исламовед Мухиддин Ширинов приехал в Швецию в 2004-м, рассказал, что никто в местной общине его не опознал. В среде соотечественников Акилова обсуждают две версии теракта.

Согласно первой, отчаявшийся узбек, которому Швеция отказала в убежище, не мог легально работать. На родине его ждали тюрьма и пытки. Такой человек действительно мог стать легкой добычей для ИГИЛ, ему даже могли предложить деньги за совершение теракта.

По второй версии, за терактом стоит не организация, а государство. «Он мог совершить теракт, чтобы узбекистанцы не смогли чувствовать себя в Швеции в безопасности», – предполагает Мухиддин.

Ширинов обращает внимание, что у подозреваемого в мессенджере WhatsApp была переписка с абонентом с российским номером телефона.

Собеседник проводит аналогии с другим громким преступлением – попыткой убить известного узбекского имама Обида-кори Назарова, который был ранен в голову 22 февраля 2012 возле своего дома в шведском городе Стромсунде. Авторитетный мусульманский священник был известен как последовательный критик режима Каримова.

Киллером назвали гражданина Узбекистана Юрия Жуковского. В 2016-м суд шведского города Сундсваль признал его виновным в попытке убийства и приговорил к пожизненному заключению.

Семья Обида-кори Назарова заявляла о причастности правительства Узбекистана к покушению, но суд не нашел доказательств причастности.

Депортация ускорится

Члены узбекской общины опасаются, что Швеция после случившегося изменит свое либеральное отношение к беженцам.

Вчера узбекистанцы, получившие убежище в Швеции, провели пикет в Эстергётланде, городе на юго-востоке страны, сообщает Радио «Озодлик».

Участники митинга хотели показать обществу, что они не имеют никакого отношения к преступлению и осуждают его.

Первые свидетельства изменения политики уже есть: сайт телеканала FOX News цитирует главу правительства Швеции Стефана Лёвена, который заявил, что Швеция «никогда более не вернется к дням массовой иммиграции» после теракта, совершенного в Стокгольме мигрантом из Узбекистана, которому было отказано в предоставлении убежища.

«Если вам отказано в получении визы, вас вышлют из страны. Террористы хотят, чтобы мы их боялись, чтобы мы изменили свое поведение и не жили нормальной жизнью, но этого не будет. Террористы никогда не заставят шведов сдаться, никогда», – приводит издание слова главы правительства.

В настоящее время в Швеции проживают 244 тысячи мигрантов и беженцев, и это самый высокий показатель количества приезжих на душу местного населения среди стран Европы. Кроме того, в столице страны незаконно находятся более трех тысяч мигрантов и 12 тысяч ожидают депортации.

Получил приказ из Сирии

Сегодня, 11 апреля, суд в Стокгольме решил оставить под стражей Рахмата Акилова, 39-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в совершении теракта в минувшую пятницу.

Подсудимый в зале суда сидел молча, набросив на голову капюшон куртки. Заявление о том, что он «признается в совершении террористического преступления и принимает заключение под стражу» озвучил его адвокат, Йоханн Эрикссон.

Прокурор потребовал максимально жесткой меры пресечения: содержание в одиночной камере без доступа к Интернету, ТВ и возможности общения с внешним миром.

Ранее о признании Акилова в совершении преступления сообщала шведская газета Aftonbladet со ссылкой на свои источники в полиции. По их данным, задержанный заявил: «Я мусульманин и поддерживаю ИГИЛ», а также добавил, что приказ о нападении он получил непосредственно от террористической группы из Сирии – в качестве мести за «бомбардировку Сирии» (речь о ракетном ударе США по военной базе сирийского правительства в ночь на 7 апреля – Ред.).

Задержан еще один узбекистанец

Тем временем стокгольмская полиция ищет сообщников Акилова.

В субботу, 8 апреля, полицейские побывали в Варберге – пригороде столицы, где жил Акилов вместе с несколькими соотечественниками. Шестерых обитателей квартиры площадью 64 кв. м увезли на допрос, но позже отпустили.

В воскресенье полицейские нагрянули еще в одну квартиру в другом пригороде – Солентуне. Журналисты шведского издания Expressen, побывавшие там позже, увидели взломанную дверь и разбитое окно.

В полиции им сообщили о задержании 30-летнего узбека по подозрению в терроризме. Следователи говорят о связи между задержанным и подсудимым Рахматом Акиловым, но признают, что улики против него еще собирают.

Суд не поверил истории о пытках

Местные СМИ сообщают все больше подробностей о попытках Акилова получить статус политического беженца в Швеции.

В конце прошлого года он рассказал Шведскому миграционному совету, что был арестован во время демонстрации в Узбекистане, затем его пытали в милиции в течение девяти дней. Но результаты медобследования не подтвердили заявление о пытках. Допрос о том, что именно с ним происходило в тюрьме, узбекистанец тоже провалил, – ему не поверили.

Акилов подавал документы под именем Рахматгона Курбонова – и это тоже вызвало подозрение.

И тогда он просто скрылся, чтобы избежать депортации.

В следующий раз он попал в поле зрения полиции 7 апреля, оказавшись за рулем грузовика, который он направил на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма.

Автомобиль проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. В результате наезда погибли четыре человека, 15 оказались в больнице.

В воскресенье в центре Стокгольма прошла «манифестация любви» – акция памяти жертв теракта 7 апреля, произошедшего на главной улице столицы Швеции. На манифестацию вышло более 30 тысяч шведов.