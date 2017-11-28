Узбекистанка вызволена из сексуального рабства в Индии

Индийское издание сообщает о разоблачении сетевого притона в городе Хайдерабаде и освобождении из сексуального рабства женщины из Узбекистана.

Гражданки Узбекистана по-прежнему выезжают в Индию для занятия проституцией и попадают в заголовки местных изданий как жертвы сексуального трафика и эксплуатации. В Индии это называется торговлей плотью.

По данным индийского веб-сайта The Hans India, 19 ноября в городе Хайдерабаде, расположенном на юге Индии, были арестованы трое человек за содержание притона. Во время операции была освобождена женщина из Узбекистана, использовавшаяся в качестве проститутки.

Арестованные имели веб-сайт, благодаря которому привлекали клиентов. Его страницы изобиловали изображениями полуголых моделей и девочек-подростков для привлечения клиентов.

Вмешательство полиции в налаженный бизнес произошло по наводке. Подозреваемый сутенер заключил сделку с одним мужчиной из Дели и доставил в отель женщину из Узбекистана. Вскоре он послал в ее номер клиентов. В итоге всех взяли с поличным, а сексуальная рабыня была освобождена.

О ее личности издание ничего не сообщает. Но эта путана далеко не первая женщина из Узбекистана, занимавшаяся в Индии проституцией. Индийские СМИ регулярно сообщают об узбекистанках, использующихся в их стране для торговли плотью. Чаще всего огласка связана с полицейскими арестами сутенеров или плохим обращением с проститутками.

В Узбекистане нет статистики о количестве женщин, выехавших из страны для занятия проституцией. Власть признает трудовую миграцию, но прежде всего мужскую для выполнения трудоемкой работы в основном в России.

В отчете Госдепа США за 2008 год Узбекистан назван источником трафика женщин и девушек в Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Россию, Таиланд, Турцию, Индию, Индонезию, Израиль, Южную Корею, Японию и Коста-Рику для сексуальной эксплуатации в коммерческих целях.

Мужчины из Узбекистана – тоже жертвы трафика людей. Они используются в России и Казахстане для работы на стройке, производствах и сельском хозяйстве, говорится в отчете Госдепа США.