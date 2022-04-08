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    В Берлине осквернили святое — памятник «Воину-освободителю»

    Знаменитый памятник в берлинском Трептов-парке — красноармеец с девочках на руках, попирающий разбитую свастику, — осквернен. И дело не в Украине, это выплеск генетической ненависти немцев к России…

    Галима Бухарбаева

    Монумент "Воину-освободителю" СССР в Берлине осквернили...
    Монумент «Воину-освободителю» СССР в Берлине осквернили…

    Когда я в первый раз попала в Трептов-парк в Берлине я не думала и не ожидала, что мемориальный комплекс окажет на меня такое глубочайшее впечатление, я была просто потрясена.

    Величественная и пронзительная до боли композиция была воздвигнута в 1949 году скульптором Евгением Вучетичем на территории, которое стало местом захоронения, братской могилой около 7000 советских солдат, половина из них так и не была опознана.

    Мемориал начинается с монумента матери, которая с болью на лице провожает на войну сына, далее расположены фигуры коленопреклоненных воинов, почтительно склонивших головы перед героизмом, подвигом и жертвой своих братьев.

    На мемориальный стенах цитаты из выступления Иосифа Виссарионовича Сталина о «вероломном нападении фашистской Германии на СССР».

    Венцом же комплекса является знаменитая статуя «Воину-освободителю», красноармеец со спасенной немецкой девочкой на руках, который огромным мечом разрубает фашистскую свастику.

    Общий план мемориального комплекса "Воинам Совестской Армии"; фото: pnp.ru
    Общий план мемориального комплекса «Воинам Советской Армии»; фото: pnp.ru

    Я была поражена, до какой степени родным и моим «Воин-освободитель» предстал перед моими глазами, но только огромнее, мощнее и величественнее, чем я могла его себе когда-нибудь представить.

    Этот монумент сопровождал меня все мое детство. О нам рассказывали наши учителя в ташкентской школе, его фотографию можно было встретить и на плакатах, и на открытках, и в газетах, и в школьных учебниках, а также на выпущенной в честь 20-летия Победы монете стоимостью 1 рубль.

    И тут я вижу его «вживую», огромный, мужественный, сильный. С какой нежностью он держит ребенка, с какой уверенностью и безапелляционностью он сокрушает нацистскую свастику.

    18-метровый великан… Чтобы добраться до него, надо преодолеть высокую лестницу, буквально подняться, чтобы хоть немного приблизиться к его высоте.

    Спустя почти 30 лет после развала СССР мне казалось каким-то чудом, что памятник советскому «Воину-освободителю» стоит в Берлине.

    Осквернена вся территория мемориального комплекса...
    Осквернена вся территория мемориального комплекса…

    В Германии, думала я, чьтят то, что давно забыто, более того, оплевано и отменено в наших странах, в Узбекистане, к примеру. Найдите в Ташкенте хоть один памятник Великой Отечественной Войны, их все уничтожили, всё, что связано с СССР, только на Пушкина рука не поднялась…

    Но и в Германии, я это увидела позже, общаясь с простыми немцами, не все так однозначно. Просто они лучше умеют держать фасад, соблюдать приличия, и о том, что им не приятно, они предпочитают не говорить. Так, тема войны превратилась в табу почти во всех семьях.

    Но мне не раз приходилось наблюдать нервозность и агрессивность, когда я заговаривала о войне, или же указывала на сегрегацию в Германии по этническому признаку, на параллельные миры, существующие в их обществе: здесь живут немцы, тут — турки и арабы; здесь кушают немцы, там — турки и арабы и т.д.

    В этом может убедиться каждый, кто окажется в бедных районах Берлина, как Нойкольн, где уже не требуются надписи, кому вход разрешен, кому зарпрещен, люди сами делятся на группы, и это разделение, прежде всего, по цвету кожи, по этническому происхождению.

    Путин - это Сталин, утверждают вандалы...
    Путин — это Сталин, утверждают вандалы…

    Мне не приходилось встречаться с немцами, чьи деды не были фашистами. И поэтому, я понимала, что им не приятно говорить о войне. Но, даже слегла углубившись в тему, я видела, что дело тут не только в больной совести, в стыде, нет, эта была злоба на свой проигрыш и необходимость теперь каяться и соглашаться, что немцы были плохими…

    «Мне надоели обвинения, что немцы расисты», — заявил мне директор детского сада в Берлине, персонал которого никогда не здоровался с родителями из Азии. Это касалось и меня, и мам и пап из Кыргызстана, Кореи, Тайваня… Нам всем пришлось забрать своих детей из сада, оставив его на «арийцев» только.

    Общаясь в основном с журналистами, я видела, что они лишь прикрываются борьбой за демократию в России, права человека, на самом деле, в каждом критическом материале против России — они осознанно или неосознанно, но мстят советским, русским за свой проигрыш в войне. Для них всегда — Россия виновата, Россия — плохая.

    Европа сняла маску…

    Сегодня на Украине разросся настоящий, идеологически оформленный нацизм, и его последователи черпают вдохновения в немецком фашизме, в сторонниках и сподвижниках Адольфа Гитлера как Степан Бандера.

    Факельные шествия, свастика, фашистские флаги в Киеве, целые нацистские батальоны «Азов» и «Айдар», ставшие частью Вооруженных сил Украины (ВСУ), — Европа, хоть ты тресни, всего этого не замечает.

    Я понимаю, почему. Сегодня благодаря Украине они могут наконец выразить то, что терзало и мучило их с 1945 года, они могут наконец выплеснуть наружу всю свою ненависть к России, отомстить и поквитаться за Знамя Победы над Рейхстагом.

    По территории Германии снова везут танки для отправки на восточный фронт, снова против России. А монумент советскому «Воину-освободителю» в берлинском Трептов-парк стоит, как и полагается, когда сорваны все маски, обгаженный и оскверненный.

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Война России на Украине
    Теги: памятник "Воину-освободителю" в Берлине Трептов-парк
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