В Россию едет всё больше мигрантов из стран ЦА

10–16% трудоспособного населения Центральной Азии работает в России. Количество трудовых мигрантов из Кыргызстана уже достигло докризисного уровня.

Россия остается привлекательной для мигрантов из ЦА на фоне спада количества приезжающих из Украины, утверждают авторы «Мониторинга экономической ситуации в России», обнародованного в начале июля.

Документ составлен Институтом Гайдара, Минэкономразвития России и экспертами из других организаций.

По данным на 1 июня 2017 года в России находится 1,92 млн граждан Узбекистана, 1,06 млн таджикистанцев, 622 тысячи кыргызстанцев, 522 тысячи граждан Казахстана.

Каждый десятый узбекистанец – в России

По мнению авторов исследования, к началу нынешнего года потенциал роста количества приезжих в Россию из стран Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызстан) практически исчерпан, единственное исключение – это Кыргызстан: выходцев из этой страны становится все больше, они уже пятые по численности мигрантов.

Это единственная центральноазиатская республика, уровень миграции в Россию из которой вернулся на докризисные показатели: если в 2014-м в России пребывало 545 тысяч мигрантов, то в 2017-м – уже 622 тысячи.

Российский антрополог Сергей Абашин подсчитал: одновременно в России находятся 10% всех жителей Кыргызстана (каждый десятый), 6,2% всех жителей Узбекистана (каждый 16-й), 12,2% граждан Таджикистана (каждый восьмой).

Ученый считает, что миграция из Центральной Азии после сильного спада в 2014–2016 годах опять стала быстро расти. Он связывает это со стабилизацией экономической ситуации в России и одновременно с уменьшением трудоспособного российского населения.

«Таджикистан выйдет на докризисный уровень миграции через год-полтора, Узбекистан – через пару лет. Но это при условии, что экономика России будет иметь положительную динамику и не произойдет резких изменений в политике», – прогнозирует Абашин.

Мигранты легализируются и адаптируются

Еще одна тенденция, которую зафиксировали авторы мониторинга, – все больше мигрантов стремятся легализировать свое пребывание в России и адаптироваться к новым миграционным правилам (замена разрешений на работу патентами для мигрантов из безвизовых стран. – Ред.).

В то же время работодатели, напротив, не торопятся оформлять мигрантов: число присланных ими уведомлений о заключении договоров с иностранными работниками снизилось.

Интересно, что за пять месяцев текущего года мигранты перечислили в региональные бюджеты 18,8 млрд рублей (311 млн долларов США), и все больше эти платежи обеспечиваются мигрантами из Узбекистана и Таджикистана (86%; годом ранее – 82%), пишет Migrant.ru.

В целом в процесс трудовой миграции из Центральной Азии в Россию включены от 2,7 до 4,2 млн человек – это 10–16% экономически активного населения региона.