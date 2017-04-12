В Швеции назвали Узбекистан «экспортером террора»

После стокгольмского теракта об Узбекистане заговорили как о родине убийц-фанатиков, где правит диктатура, царит коррупция и пытают заключенных.

«Экспорт террора из Узбекистана» – статья под таким заголовком вчера была опубликована в шведской газете Expressen.

Сванте Корнелл, эксперт по Центральной Азии из Института безопасности и мировой политики, в беседе с журналистом рассказал о ситуации в стране, выходец из которой 7 апреля в столице Швеции раздавил людей грузовиком.

Прежде Узбекистан для большинства европейцев был далеким государством где-то в Центральной Азии, до которой никому нет дела.

25 лет каримовской диктатуры и прошлогодние президентские выборы без выбора, репрессии и пытки в тюрьмах, теракты в Ташкенте и «Исламское движение Узбекистана», принудительный сбор хлопка, исчезнувшая Гульнара Каримова и ее коррупционные дела со шведской TeliaSonera, попытка убийства имама Обида-кори Назарова в Швеции в 2012-м и расстрел восстания в Андижане в 2005-м – Корнелл вспомнил о многом, назвав вещи своими именами.

«Методы пыток, которые применялись в тюрьмах при Исламе Каримове, заставили бы краснеть даже Саддама Хусейна», – подчеркнул эксперт, упомянув о бывшем британском после в Узбекистане, который рассказывал, как двоих заключенных в 2002 году сварили заживо.

Удар по имиджу

Все «скелеты» узбекских реалий, которые прежде мало интересовали европейцев, теперь добыты из дальних шкафов и выставлены на всеобщее обозрение – для понимания того, откуда взялся этот гражданин Узбекистана Рахмат Акилов.

Нынешний президент страны может продолжать делать вид, что ничего не изменилось, о чем свидетельствует молчание официальных СМИ о гражданстве РУз подозреваемого в совершении теракта.

Но на международной арене в эти дни он превращается в лидера опасного государства, находящегося по соседству с Афганистаном, откуда бегут граждане, которые потом убивают людей в других странах.

Показательно и то, что вопреки распространенному в Узбекистане оптимизму относительно нынешнего президента – Шавката Мирзиёева, шведский эксперт не связывает с ним особых надежд на улучшение ситуации в плане соблюдения прав и свобод человека.

Хотя отмечает некие позитивные изменения, приводя в пример освобождение из тюрьмы 72-летнего оппозиционера Самандара Куканова осенью 2016 года и допуск швейцарского прокурора к старшей дочери Ислама Каримова Гульнаре, которая находится под домашним арестом с 2014 года.

Корнелл также предполагает, что Мирзиёев может править долго, как и его предшественник, который оставался президентом до самой смерти.

Внутри страны террора нет

Эксперт обращает внимание на то, что после терактов 1999 года, когда от взрывов шести заминированных автомобилей в Ташкенте погибли 16 человек, более 120 получили ранения, в Узбекистане развернулась борьба с терроризмом, которая в последующие годы способствовала установлению диктатуры в стране.

Власть использовала этот предлог, чтобы упрятать в тюрьму религиозных деятелей и политических оппонентов.

«Терроризм и диктатура – противоположности, которые нуждаются друг в друге», – заключил шведский экперт

В итоге усиление режима внутри страны обернулось радикализацией и новым витком терроризма, но уже за пределами Узбекистана.

В России трудовых мигрантов назвали угрозой

В России, где находится несколько миллионов трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, уже назвали их «основой террористических группировок в России».

В совершении теракта в петербургском метро 3 апреля подозревают этнического узбека Акбаржона Джалилова, гражданина России, выходца из кыргызстанского Оша.

Директор ФСБ Александр Бортников 11 апреля заявил на заседании Национального антитеррористического комитета о необходимости ужесточить контроль на границах и ответственность работодателей, имеющих дело с нелегальными мигрантами.

Он добавил, что многие трудовые мигранты проходили подготовку в экстремистских организациях и воевали в Сирии и Ираке.

По делу о взрыве в метро задержаны восемь членов террористических организаций – все они выходцы из Центральной Азии.