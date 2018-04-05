Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Мир

    Во сколько узбекистанцам обойдется поездка на ЧМ по футболу

    Ц-1 подсчитал, сколько денег понадобится узбекистанцам, чтобы посетить мундиаль-2018 в России. Оказалось, что билеты – малая часть расходов.

    foto-zaglav

    3 апреля завершился второй этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

    В Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) подсчитали, что на текущий момент продано почти 1,7 млн из 3,14 млн билетов. Причем больше половины билетов купили иностранцы.

    Билеты распространяет ФИФА, и купить их можно только на официальном сайте организации в порядке очереди.

    К слову, о ценах. Для иностранных граждан доступны билеты категорий 1–3, самый дешевый из которых обойдется в 105 долларов. Увидеть финальный матч можно за 455 долларов.

    Самая дешевая – четвертая категория – доступна только резидентам России. На сайте ФИФА поясняют, что купить самые дешевые билеты смогут не только граждане России, но и лица, постоянно или временно проживающие в стране (в том числе сотни тысяч трудовых мигрантов и студентов из Центральной Азии).

    tseny-na-bilety

    Как купить билет и что такое «паспорт болельщика»?

    18 апреля начнется заключительный этап продажи билетов, и он продлится вплоть до финала чемпионата мира.

    Билеты будут распределяться онлайн в порядке живой очереди. С 1 мая их можно будет купить в специальных билетных центрах ФИФА.

    Для приобретения билетов дистанционно потребуется создать учетную запись, например, через Facebook, оставить заявку, ввести личные данные и после недолгой паузы оплатить билеты при помощи карты VISA (MasterCard не подойдет).

    На последнем этапе реализации билеты не подлежат доставке через почту. Их нужно будет получить в специальных билетных центрах в городах-организаторах чемпионата мира по футболу.

    Безусловное новшество мундиаля в России – это внедрение «паспортов болельщиков», без которых попасть на игры будет невозможно. То есть купленные в последний момент билеты «с рук» будут аннулированы при входе.

    Документ оформляется онлайн после покупки билетов. Для этого нужно загрузить фотографию, заполнить личные данные. Получить «паспорт болельщика» можно почтовой службой либо в центрах выдачи.

    Он позволяет путешествовать между городами-организаторами на поезде, посещать музеи, фестивали и пользоваться городским общественным транспортом в день матча бесплатно.

    Как добраться из Узбекистана и где остановиться?

    Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Екатеринбурге.

    Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» не осуществляет регулярные рейсы из этого списка только в Нижний Новгород, Волгоград и Саранск.

    Средняя стоимость авиабилетов в Москву туда и обратно достигает 2,5 млн сумов, или 300 долларов; в Екатеринбург – 3,2 млн сумов, или 400 долларов; в Сочи – 3 млн сумов, или 375 долларов.

    Самое интересное начинается при поиске гостиниц. Например, в небольшом Саранске под даты матчей группового турнира забронированы все номера в хостелах и гостиницах.

    Остались лишь одни апартаменты (съемные квартиры) от 187 долларов за сутки на двоих. Дальше – больше: обычные «трешки» в столице Мордовии в дни матчей посуточно уже сейчас предлагают за 2,5 тысячи долларов.

    ?????????????????????????????????????????????????????????

    В Казани и Екатеринбурге ситуация немного лучше. Бюджетные туристы смогут остановиться в дни матчей в хостелах от 20 долларов за сутки. Но комфортный номер в трехзвездочном отеле B&B обойдется от 140 долларов.

    В Волгограде уже разбирают последние номера в дни матчей в диапазоне от 50 до 150 долларов. В Сочи, где будут играть звездные команды Испании и Португалии, ночь в скромненькой гостинице начнется с цены в 20 долларов.

    Проблем с расселением после проведенной городом зимней Олимпиады туристам не грозит.

    В Москве и Санкт-Петербурге любители футбола также не испытают трудностей с ночлегом. Отдельный номер средней комфортности в отеле в дни матчей обойдется от 30–40 долларов.

    А вот в Калининграде придется побегать… Уже сейчас на рынке ничего не найти, кроме обшарпанных апартаментов от 100 долларов и койко-места в хостеле за 173 доллара за сутки.

    Питание, развлечения, транспорт

    В городах, которые летом примут матчи чемпионата мира, действуют международные сети кофеен, ресторанов быстрого питания, пиццерий и привычные для Узбекистана столовые.

    Вот примерные цены на питание и напитки:

    Гамбургер – 1–3 доллара.
    Пицца – 7 долларов.
    Кофе, пиво – 1 доллар.
    Порция пельменей, борща в столовой – 0,7 доллара.
    Средний счет в кафе – 10 долларов.

    Путеводители рекомендуют выделять на еду 30 долларов в день. Еще около 30 долларов может уйти, если дважды в день пользоваться услугами такси, активно посещать музеи и сувенирные лавки.

    Итоговая стоимость поездки

    При посещении трех матчей на групповой стадии в разных городах с условием вылета из Ташкента понадобится около 1,5 тысячи долларов на одного человека.

    Сумма может значительно возрасти, если отправиться на матчи полуфиналов и финала или если не достанутся бесплатные билеты от «Российских железных дорог».

    Источник:Ц-1
    Темы: Чемпионат мира по футболу - 2018
    Теги: Россия футбол ЧМ по футболу - 2018
    comments powered by HyperComments

    Выбор редактора
    Общество

    Ложь и защита прав человека в Узбекистане

    Сбор мнений о награждении журналиста Бобомурода Абдуллаева орденом «За мужество», вопреки отсутствию в списке лауреатов премии имени Андрея Сахарова, показал приемлемость лжи правозащитниками страны.

    Узбекистан

    Новости из Мирa