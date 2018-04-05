Во сколько узбекистанцам обойдется поездка на ЧМ по футболу

Ц-1 подсчитал, сколько денег понадобится узбекистанцам, чтобы посетить мундиаль-2018 в России. Оказалось, что билеты – малая часть расходов.

3 апреля завершился второй этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

В Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) подсчитали, что на текущий момент продано почти 1,7 млн из 3,14 млн билетов. Причем больше половины билетов купили иностранцы.

Билеты распространяет ФИФА, и купить их можно только на официальном сайте организации в порядке очереди.

К слову, о ценах. Для иностранных граждан доступны билеты категорий 1–3, самый дешевый из которых обойдется в 105 долларов. Увидеть финальный матч можно за 455 долларов.

Самая дешевая – четвертая категория – доступна только резидентам России. На сайте ФИФА поясняют, что купить самые дешевые билеты смогут не только граждане России, но и лица, постоянно или временно проживающие в стране (в том числе сотни тысяч трудовых мигрантов и студентов из Центральной Азии).

Как купить билет и что такое «паспорт болельщика»?

18 апреля начнется заключительный этап продажи билетов, и он продлится вплоть до финала чемпионата мира.

Билеты будут распределяться онлайн в порядке живой очереди. С 1 мая их можно будет купить в специальных билетных центрах ФИФА.

Для приобретения билетов дистанционно потребуется создать учетную запись, например, через Facebook, оставить заявку, ввести личные данные и после недолгой паузы оплатить билеты при помощи карты VISA (MasterCard не подойдет).

На последнем этапе реализации билеты не подлежат доставке через почту. Их нужно будет получить в специальных билетных центрах в городах-организаторах чемпионата мира по футболу.

Безусловное новшество мундиаля в России – это внедрение «паспортов болельщиков», без которых попасть на игры будет невозможно. То есть купленные в последний момент билеты «с рук» будут аннулированы при входе.

Документ оформляется онлайн после покупки билетов. Для этого нужно загрузить фотографию, заполнить личные данные. Получить «паспорт болельщика» можно почтовой службой либо в центрах выдачи.

Он позволяет путешествовать между городами-организаторами на поезде, посещать музеи, фестивали и пользоваться городским общественным транспортом в день матча бесплатно.

Как добраться из Узбекистана и где остановиться?

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Екатеринбурге.

Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» не осуществляет регулярные рейсы из этого списка только в Нижний Новгород, Волгоград и Саранск.

Средняя стоимость авиабилетов в Москву туда и обратно достигает 2,5 млн сумов, или 300 долларов; в Екатеринбург – 3,2 млн сумов, или 400 долларов; в Сочи – 3 млн сумов, или 375 долларов.

Самое интересное начинается при поиске гостиниц. Например, в небольшом Саранске под даты матчей группового турнира забронированы все номера в хостелах и гостиницах.

Остались лишь одни апартаменты (съемные квартиры) от 187 долларов за сутки на двоих. Дальше – больше: обычные «трешки» в столице Мордовии в дни матчей посуточно уже сейчас предлагают за 2,5 тысячи долларов.

В Казани и Екатеринбурге ситуация немного лучше. Бюджетные туристы смогут остановиться в дни матчей в хостелах от 20 долларов за сутки. Но комфортный номер в трехзвездочном отеле B&B обойдется от 140 долларов.

В Волгограде уже разбирают последние номера в дни матчей в диапазоне от 50 до 150 долларов. В Сочи, где будут играть звездные команды Испании и Португалии, ночь в скромненькой гостинице начнется с цены в 20 долларов.

Проблем с расселением после проведенной городом зимней Олимпиады туристам не грозит.

В Москве и Санкт-Петербурге любители футбола также не испытают трудностей с ночлегом. Отдельный номер средней комфортности в отеле в дни матчей обойдется от 30–40 долларов.

А вот в Калининграде придется побегать… Уже сейчас на рынке ничего не найти, кроме обшарпанных апартаментов от 100 долларов и койко-места в хостеле за 173 доллара за сутки.

Питание, развлечения, транспорт

В городах, которые летом примут матчи чемпионата мира, действуют международные сети кофеен, ресторанов быстрого питания, пиццерий и привычные для Узбекистана столовые.

Вот примерные цены на питание и напитки:

Гамбургер – 1–3 доллара.

Пицца – 7 долларов.

Кофе, пиво – 1 доллар.

Порция пельменей, борща в столовой – 0,7 доллара.

Средний счет в кафе – 10 долларов.

Путеводители рекомендуют выделять на еду 30 долларов в день. Еще около 30 долларов может уйти, если дважды в день пользоваться услугами такси, активно посещать музеи и сувенирные лавки.

Итоговая стоимость поездки

При посещении трех матчей на групповой стадии в разных городах с условием вылета из Ташкента понадобится около 1,5 тысячи долларов на одного человека.

Сумма может значительно возрасти, если отправиться на матчи полуфиналов и финала или если не достанутся бесплатные билеты от «Российских железных дорог».