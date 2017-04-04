Взрыв в питерском метро устроил узбек из Оша?

Власти Кыргызстана подтвердили, что к теракту в Санкт-Петербурге может быть причастен уроженец Кыргызстана и гражданин России Акбаржон Джалилов.

О предполагаемом организаторе взрыва, прогремевшего 3 апреля и унесшего 14 жизней, известно немного: он родился 1 апреля 1995 года в кыргызском Оше, проживал в Санкт-Петербурге около шести лет.

В последний раз парень ездил на родину в феврале этого года. По непроверенным данным, Джалилов – этнический узбек, пишет mk.ru.

Российский паспорт подозреваемый получил в 2011 году, в этом ему помог отец, который много лет работал в России и к тому моменту сам получил гражданство.

По информации издания, три года назад Джалилов делал суши в одном из баров, затем пропал: по слухам, уехал в Южную Корею.

Судя по снимкам в соцсетях, до своего исчезновения парень вел обычный для молодого человека образ жизни: гулял по городу, фотографировался с друзьями, бывал в барах, курил кальян.

Последний снимок был выложен в сети в 2015-м, позже никакой активности в соцсетях Джалилов не вел. На этой фотографии он – с бородой. Пожалуй, только эта деталь внешности и подписка на несколько мусульманских сообществ выдает интерес пользователя к исламу.

На записях видеокамер питерского метро незадолго до взрыва на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт – 2» выходец из Оша выглядит как обычный хипстер с рюкзаком за плечами.

Машина тоже в розыске

Фотографию подозреваемого опубликовал российский «Пятый канал».

«Именно он, по мнению сыщиков, привел в действие самодельное взрывное устройство в вагоне поезда метро, отъехавшего от станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт». И он же, как следует из выводов оперативников, перед этим оставил еще одну самодельную бомбу на станции «Площадь Восстания», – говорится в сообщении телеканала.

Как сообщает питерская газета «Фонтанка», кроме разосланной ориентировки в розыск объявлен и автомобиль Джалилова Daewoo Nexia.

Российские правоохранительные органы подчеркивают, что «окончательные выводы можно будет сделать после экспертизы ДНК» – тело смертника разорвано на куски.

Косвенное доказательство возможной причастности кыргызстанца к теракту – наличие большого рюкзака за спиной. Похожим образом выглядел и террорист в Волгограде, который в 2013-м пронес бомбу на железнодорожный вокзал.

Двое из трех подозреваемых – выходцы из ЦА

Акбаржон Джалилов стал третьим человеком за минувшие неполные сутки, на которого падают подозрения в совершении теракта в питерской подземке: двое из подозреваемых – выходцы из Центральной Азии.

Сначала в розыск был объявлен мужчина с длинной бородой и в характерной для мусульман одежде. Он оказался жителем Башкирии, который сам пришел в полицию Санкт-Петербурга спустя несколько часов и заявил о своей непричастности.

Позже называлась фамилия студента из Казахстана Максима Арышева, который также пребывал в эпицентре взрыва. Максима вчера весь день разыскивали родственники в Петербурге, вечером прилетели родители из Казахстана, сегодня они опознали тело сына.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков опроверг причастность Арышева к теракту.

Жителей Оша вербуют в ИГИЛ

ГКНБ Кыргызстана проверяет, имел ли выходец из города на юге Кыргызстана отношение к «Исламскому государству».

Показательно, что УВД города Ош регулярно рапортует о задержании лиц, которые воевали на стороне ИГИЛ, – только в 2015 году было задержано 88 человек. По данным СМИ, в рядах «Исламского государства» сейчас находятся около двух тысяч выходцев из Кыргызстана.

В сентябре прошлого года в городе Оше членов ИГИЛ осудили на 15, 17 и 18 лет.

Террористическая группа держала связь через социальную сеть «Одноклассники», мобильное приложение WhatsApp и другие ресурсы.

Осужденных завербовали в период их нахождения на заработках за границей. В дальнейшем, руководствуясь необходимостью совершить джихад в КР, их переправили в Ош для убийства пяти «неверных».

3 апреля этого года в УВД объявили о задержании 25-летнего парня, который на протяжении трех месяцев воевал в составе группы «Джебхат ан-Нустра» на территории Сирии, сообщал местный сайт Turmush.kg.

По словам задержанного, он занимался продажей автомобилей в российском Оренбурге. Там познакомился с двумя гражданами чеченской национальности, которые, с его слов, обманули его и отправили в Сирию. После окончания тренировок выходца из Оша отправили в Турцию, где он был арестован и депортирован на Родину.