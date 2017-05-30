За что Алишер Усманов «плюет» на Алексея Навального

В райсуде столицы РФ рассматривается обвинение российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова против оппозиционера Алексея Навального.

Сегодня в Люблинском райсуде Москвы началось рассмотрение иска российского миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному и возглавляемому им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК).

Усманов в своем исковом заявлении требует опровергнуть обвинения в том, что он подарил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву роскошный особняк за пять млрд рублей (88 млн долларов США), давал взятку вице-премьеру России Игорю Шувалову, ограничивал свободу слова в принадлежащем ему деловом издании «Коммерсант», незаконно приватизировал активы, утаивал налоги и обвинялся в изнасиловании в Узбекистане, сообщает РБК.

Судья отказалась вызвать свидетеля Медведева

Судья Марина Васина запретила прямую видео- и аудиотрансляцию заседания суда, но Навальный и его соратники продолжали текстовую трансляцию в Твиттере.

Из нее стало известно, что судья отклонила все ходатайства ответчика о вызове в суд свидетелей: премьера Дмитрия Медведева, вице-премьера Игоря Шувалова и еще более десяти человек.

Также она отказалась приобщить к делу документы из Росреестра и договор дарения имущества, вокруг которого, собственно, и идет разбирательство. Поэтому Навальный и его соратники в суде считают, что суд – на стороне Усманова.

«Вызвать свидетеля Медведева? – Нет. – Вызвать свидетеля Шувалова? – Нет. – Вот документы из Росреестра приобщите? – Нет. Классный суд», – так прокомментировал Навальный в своем микроблоге действия судьи.

Предмет спора – особняк на Рублевке

Противостояние между Усмановым и Навальным в России началось 11 апреля. Бизнесмен в своем видеообращении опроверг обвинение в том, что особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья (известном как Рублевка. – Ред.) был взяткой премьеру РФ.

Этот факт упоминался в фильме-расследовании «Он вам не Димон», в котором шла речь о собственности Медведева и источниках ее происхождения. Навальный утверждает, что в «тайной империи» российского премьера – дворцы, яхты и виноградники, а благотворительные фонды, которым это все принадлежит, – лишь прикрытие.

Фильм был создан Фондом борьбы с коррупцией, возглавляемым Навальным, и опубликован в YouTube 2 марта этого года. Почти за три месяца 50-минутное расследование собрало 21 миллион просмотров.

Навальный на основании документа из Росреестра утверждает, что упомянутый объект недвижимости был передан в дар фонду «Соцгоспроект», главой наблюдательного совета которого является однокурсник Медведева Илья Елисеев.

Кстати, Елисеев, как и другой однокурсник премьера – директор фонда Алексей Четвертков, был в списке свидетелей, в опросе которых отказала судья.

«Тьфу на тебя, Алексей Навальный»

Видеоответ миллиардера Навальному, опубликованный Вконтакте 18 мая, стал началом «битвы видеороликов» между Навальным и Усмановым.

Усманов утверждает, что дом рядом с участком он не дарил, что речь шла о сделке, по которой он обменял этот дом на другой земельный участок, рядом с его домом на той же Рублевке. Однако и это утверждение Навальный на своем сайте позже опроверг.

«Леш, ты, пожалуйста, извинись, прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты. Ты бы извинился и жил спокойно, – говорит Усманов в своем видеообращении. – Твои потуги меня оболгать – лай Моськи на слона». И завершает его фразой: «Тьфу на тебя, Алексей Навальный».

Навальный в своем очередном ответе не преминул упомянуть, что видеоролик Усманова был записан на его яхте стоимостью 400 млн долларов. Оппозиционер в своих видеообращениях держится подчеркнуто вежливо, говорит энергично, подтрунивает над оппонентом, используя для этого фото- и видеоряд.

Краткое содержание «видеобатла» можно посмотреть здесь

Обвинение в изнасиловании

Самый «свежий» ответ Навального Усманову был опубликован 29 мая, за сутки до нынешнего судебного заседания.

В нем речь идет, пожалуй, о самых болезненных для миллиардеров темах – уголовном преследовании в Узбекистане в 90-х годах и источниках появления его первого капитала.

Указывая на криминальное прошлое Усманова, Навальный ссылается на статью Крэйга Мюррея, экс-посла Великобритании в Узбекистане на его личном сайте. В заголовке утверждается, что Усманов – рэкетир, торговец наркотиками и обвинялся в изнасиловании.

Однако в этой статье говорится лишь о слухах об изнасиловании, якобы совершенном Усмановым, которые ходили в Узбекистане. Никаких фактов по этому обвинению Мюррей не приводит.

Крэйг Мюррей никогда не отказывался от написанного в статье, датированной 2007 годом, и публично высказывал мнение, что Усманов отказался от судебных разбирательств из-за опасения вскрытия нелицеприятных фактов его биографии.

Но определенные последствия у этой публикации все же были. Британский провайдер под давлением представителей миллиардера заблокировал блог экс-посла у него на родине.

В 2012 году эта история опять всплывала на поверхность – в связи с тем, что обслуживающая интересы Усманова компания RLM Finsbury отредактировала биографию Алишера Усманова в Википедии, удалив не только информацию о конфликте с британцем, но и данные о его аресте и судимости в Узбекистане в 1980 году. Он был реабилитирован решением Верховного суда страны в 2000-м, а его судимость аннулирована.

Откуда первый миллион

Касательно происхождения первых капиталов Усманова – Навальный заявил о результатах расследования ФБК, из которых следует, что в 1990-х бизнесмен создал офшорную фирму, которая была эксклюзивным экспортером продукции российского Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК).

Затем он продал этот офшор за три миллиона фунтов стерлингов британской компании, в которой тоже был одним из акционеров.

Упоминается также период работы Усманова в «Газпроме». Навальный утверждает, что его оппонент, отвечая за покупку горных активов в российской госкомпании, приобретал у своей же британской компании акции ранее скупленных горно-обогатительных предприятий.

Позже Дмитрий Медведев, будучи в должности председателя совета директоров «Газпрома», принял решение о продаже этих активов… опять Усманову.

В этом Алексей Навальный усмотрел сговор и доказательство преступного сотрудничества российского миллиардера и нынешнего премьер-министра России.

Исход этого спора будет решен в суде. Судя по итогам первого дня, оппозиционерам вряд ли стоит рассчитывать на то, что их доказательства примут во внимание.

Ранее, сразу после размещения в Интернете фильма «Он вам не Димон» МВД России отказал ФБК в возбуждении уголовного дела против премьер-министра по фактам, обнародованным в расследовании.