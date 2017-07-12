Зачем Ильхам Алиев принимал делегацию Комитета по делам религий РУз

Встречу президента Азербайджана и представителей Комитета по делам религий Узбекистана в Баку эксперт «Форума 18» видит в формате обмена репрессивным опытом в отношении верующих.

Ташкент укрепляет связи с Баку: президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 11 июля принял председателя Комитета по делам религий при Кабмине РУз Артукбека Юсупова и председателя Управления мусульман Узбекистана муфтия Усмонхона Алимова.

Алиев отметил, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества во всех сферах, в том числе обмена опытом в области религиозных образований.

Он подчеркнул значимость конференции, посвященной исламской солидарности, которая пройдет в этом году в Узбекистане в рамках Года исламской солидарности в Азербайджане.

Феликс Корли (Felix Corley) из расположенной в Осло организации по свободе религии «Форум 18» предполагает, что чиновники двух стран могут обменяться методами ограничения прав людей свободу вероисповедания или убеждений.

В комментарии Ц-1 эксперт говорит, что обе страны проводят аналогичную политику по контролю над верующими.

«Узбекистан и Азербайджан практикуют запрет на осуществление свободы религии или убеждений без разрешения государства (регистрации), произвольный отказ в таком разрешении общинам, которые правительство не любит (мусульмане вне рамок подконтрольного мусульманского совета, протестантов, «Свидетелей Иеговы» и т. д.), – утверждает Корли.

Эксперт подчеркивает: цензуру проходят все религиозные материалы, на собрания верующих часто врываются правоохранители, а верующих ожидают штрафы и тюремное заключение, при этом чиновники и правоохранители публично отрицают свое участие в ограничении прав людей на свободу религии».

2017-й был провозглашен президентом Ильхамом Алиевым Годом исламской солидарности в Азербайджане.

15 марта текущего года в Баку была проведена международная конференция на тему «Исламская солидарность – призыв времени».