«Здесь был Нурик» – как кыргызстанец повредил памятник Линкольну

Ведущие СМИ США сообщили об акте вандализма кыргызстанского студента Нуртилека Бакирова, оставившего надпись на памятнике Линкольну в Вашингтоне.

Студент из Кыргызстана Нуртилек Бакиров с помощью однопенсовой монеты нацарапал буквы «HYPT MAEK» на пятом столбе на северной стороне мемориала 16-му президенту США Аврааму Линкольну.

Он был обнаружен на месте преступления патрульным полицейским, в итоге в понедельник 21-летний студент был арестован и обвинен в преднамеренном уничтожении имущества, сообщает Washington Post.

Кыргызстанскому студенту грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 25 тысяч долларов США.

Полицейские пока затрудняются сказать, что означают слова, но предполагают, что послание – имя злоумышленника на кириллице.

В Фейсбуке мы нашли человека с таким именем и фамилией – уроженец Оша Нуртилек Бакиров учится в Вашингтонском отделении Girne American University. Но подтверждений о том, что злоумышленник и студент – один и тот же человек, пока нет.

Сейчас реставраторы оценивают ущерб, нанесенный памятнику, чтобы определить лучший способ его ремонта.

В документах, поданных в суд, указывается, что надписи «не могут быть полностью удалены», но могут быть обработаны с использованием полировки в процессе, который будет стоить около двух тысяч долларов.

Мемориал Линкольна, открытый в 1922 году, много раз пытались повредить. В августе 2017-го монумент был облит красной краской.