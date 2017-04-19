Жив ли Гулмурод Халимов? Новость о смерти пока не подтверждена

Сообщение о гибели экс-командира таджикского ОМОНа, воевавшего за ИГИЛ, может быть частью спецоперации по деморализации террористов, считает военный эксперт.

Таджикский военный эксперт Парвиз Расулов, живущий в США, по просьбе Ц-1 прокомментировал информацию о смерти Гулмурода Халимова – он усомнился в ее правдивости, подчеркнув, что за несколько дней, прошедших со дня публикации, сообщение так и не было подтверждено.

«Военный министр ИГИЛ убит во время авиаудара по Мосулу» – статья с таким заголовком вышла 15 апреля в британской газете The Times. Речь идет о полковнике Гулмуроде Халимове, бывшем командире таджикского ОМОНа, который исчез в апреле 2015 года.

С тех пор он упоминается в мировых СМИ как высокопоставленный командир в «Исламском государстве» – террористической группировке, базирующейся на территории Сирии и Ирака.

Родственники не в курсе

«В случае смерти бойца ИГИЛ как-то старается довести эту новость до членов семьи, в первую очередь – родителей. Говорят, что ваш сын или дочь погибли во имя Аллаха», – утверждает эксперт.

Пока подтверждений от семьи не поступало. Назир Халимов, брат Гулмурода Халимова, в беседе с радио «Озоди» 17 апреля заявил, что ни он, ни его престарелый отец ничего не слышали о смерти беглого родственника.

«Мы живем в глухом уголке Варзобского ущелья, где нет доступа к Интернету и другим средствам массовой информации», – сказал он.

Не подтвердила смерть полковника и Назокат Муродова – первая жена Халимова. По ее словам, она давно живет своей жизнью и растит четырех детей.

Кстати, ее старшего сына – 18-летнего Бехруза – 15 апреля арестовали сотрудники таджикских спецслужб. Парня держат в СИЗО в Душанбе, о причине задержания родственники ничего не знают.

Новость о смерти – элемент информационной войны?

Расулов считает, что новость о гибели таджикского полковника может быть частью спецоперации.

«Не исключено, что это элемент информационной войны против халифата с целью подорвать моральный дух боевиков, которые упорно продолжают оборонять часть западного Мосула», – предполагает эксперт.

По мнению Расулова, смерть командира не означает прекращение деятельности отряда, поскольку таджики в ИГИЛ воевали и до прибытия туда Халимова.

Эксперт не склонен преувеличивать роль таджикского омоновца в ИГИЛ и считает, что в рядах террористов немало бывших военных из иракской армии Саддама Хусейна, а также инструкторов из стран СНГ – Казахстана, России и Украины.

Кстати, вокруг смерти другого таджикского командира, воюющего за ИГИЛ – уроженца Куляба Нусрата Назарова, взявшего арабское имя Абу, – несколько лет назад тоже была непонятная ситуация. После сообщения в СМИ о его гибели от авиаудара в Сирии в 2015 году в Интернете появилось видеообращение Назарова. Многие усомнились в правдивости информации о смерти. Впрочем, с тех пор о Назарове нет никаких новостей.

Полковник ОМОН уехал с начальницей пресс-центра таможни

41-летний Гулмурод Халимов служил в президентской гвардии, окончил Высшую академию МВД Таджикистана, профессиональный снайпер, в ОМОН дослужился до полковника. Участвовал в операциях против вооруженных формирований оппозиции в Раштской долине Таджикистана в 2009 году и в Хороге в 2012-м.

Проходил обучение в американских тренировочных центрах в 2013–2014 годах. В апреле 2015-го исчез. Спустя месяц опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором сообщил о переходе на сторону «Исламского государства», обвинил власти Таджикистана в притеснении мусульман, призвал трудовых мигрантов в России к джихаду. В июне 2015 года был ранен – в Интернете было опубликовано его фото, где он – на кровати с повязкой на голове.

В Таджикистане против Халимова возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, участии в преступном сообществе и незаконном участии в вооруженных конфликтах в других государствах.

В августе 2016 года Госдеп США предложил награду в размере до 3 миллионов долларов за информацию о местонахождении Халимова.

Вместе с Халимовым в ИГИЛ уехали некоторые из его восьмерых детей и его вторая жена Хумайро Мирова, занимавшая должность начальника пресс-центра таможенной службы Таджикистана.