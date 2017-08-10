Журналист посетил опустевшую виллу Гульнары Каримовой в Женеве

Особняк в элитном районе швейцарской Женевы, который, по некоторым утверждениям, покойный Ислам Каримов подарил старшей дочери Гульнаре, находится в запустении.

Журналист Узбекской службы радио «Голос Америки» Малик Мансур рассказал о состоянии швейцарской виллы старшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнары.

Дом площадью 2500 квадратных метров расположен в населенном пункте Колондж-Бельгрив (кантон Женева, юго-запад Швейцарии). Из особняка открывается чудесный вид на Женевское озеро.

В кадре кроме Малика присутствует и узбекский эмигрант Сафар Бекжон, который в 2013 году, очевидно, получив ключи от службы охраны президента РУз, уже проникал в особняк, что стало неким символом полного краха неприкасаемости «узбекской принцессы».

В этот раз журналист и его спутник не попали на территорию дома: он оказался закрытым, а на звонки никто не отвечал.

«Вилла выглядит нежилой, хотя мы заметили, что работает камера видеонаблюдения», – описывает свои впечатления Малик.

Двор, по словам журналиста, запущен и требует ухода садовника: некоторые деревья погибли без полива, газон давно пора обновить.

Подарок отца дочери-дипломату

Гульнара Каримова с 2008 по 2012 год работала в Женеве на дипломатической службе: она была постоянным представителем Узбекистана в штаб-квартире ООН.

В 2012-м сайт Uznews.net писал, что в 2009 году через счета в швейцарском банке Lombard Odier, которые принадлежали Гульнаре Каримовой, была переведена сумма в размере 18,2 млн долларов США на счет местного агентства по недвижимости AB&TC SWISS.

За эти деньги и был приобретен женевский особняк.

Также с этого же счета был оплачен эксклюзивный ремонт дома известной дизайнерской компанией Robust Outdoor Brands (ROB GmbH) и приобретена дорогостоящая мебель марки Vitra.

Однако сын Гульнары Ислам Каримов-младший в недавнем интервью Узбекской службе Би-би-си сообщил, что дом в Женеве им подарили дедушка с бабушкой.

Президент, назначив свою дочь послом в Женеве при ООН, хотел, чтобы она и ее дети имели там домашнюю атмосферу.

«К сожалению, дедушки нет, чтобы это подтвердить, но бабушка могла бы, хотя у нас с ней не лучшие отношения», – сказал молодой человек.

В июне 2013 года шведское телевидение SV получило документы от близкого окружения Гульнары с пометками, сделанными на полях ее рукой. На одном из документов она визирует расходы на содержание и уход за 13 единицами недвижимости по всему миру за первое полугодие 2012 года, которые составили 503 тысячи долларов США.

Эти баснословные деньги для семьи Каримовых не были чем-то из ряда вон выходящим. К примеру, Лоле, младшей дочери Ислама Каримова, содержание лишь одной виллы Le Palais в Беверли-Хиллз (Калифорния), которая продавалась в 2012 году за 58 млн долларов, обходится в полмиллиона долларов в год. В США такие расходы могут позволить себе только миллиардеры.

Гульнара под арестом

Генеральная прокуратура Узбекистана 28 июля сообщила, что 45-летняя Гульнара Каримова находится под стражей. А до этого – под домашним арестом, к которому была приговорена сроком на пять лет решением суда Ташкентской области в августе 2015 года.

В сообщении Генпрокуратуры Гульнара представлена как глава организованной преступной группы, нанесшей ущерб стране почти на 2 млрд долларов США. В настоящее время власти Узбекистана сотрудничают с 12 странами для возвращения в страну украденных Гульнарой активов.

Недвижимость группы, которую курировала Каримова, нашли также во Франции, в ОАЭ, Гонконге, Швеции, Великобритании, Латвии, России, Ирландии, Испании и на Мальте.

Сама Гульнара признавала только наличие виллы в Женеве, квартиры во Франции и дома в Узбекистане.