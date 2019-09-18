Новости, аналитика и мнения
из Центральной Азии

Контент

    • >
    • Узбекистан

    Есть ли будущее у рок-музыки в Узбекистане?

    Фестиваль IOSIS FEST 2019 в Ташкенте собрал почти все оставшиеся в Узбекистане рок-группы – не более десяти… В интервью Ц-1 их лидеры говорят о своей музыке и ее будущем в стране.

    На фестивале IOSIS FEST 2019 в Ташкенте 14 сентября 2019 года; Ц-1
    На фестивале IOSIS FEST 2019 в Ташкенте 14 сентября 2019 года; Ц-1

    14 сентября на летней сцене парка «Анхор-Локомотив» в Ташкенте прошел ежегодный рок-фестиваль IOSIS FEST 2019, генеральным спонсором которого стала компания ADRENALINE RUSH.

    На сцене фестиваля перед зрителями выступили известные в музыкальных кругах ташкентские рок-группы: «Рейс 09», «Крылья Оригами», «Fомальгаут», «MoNNo» и молодая группа «Akira».

    На IOSIS FEST было организовано распространение CD с избранными композициями местных рок-групп, чтобы гости музыкального биеннале познакомились с узбекистанским роком. Первые 200 человек получили компакт-диски бесплатно.

    Мы попросили организаторов и участников рок-фестиваля ответить на несколько вопросов о состоянии данного музыкального направления в Узбекистане.

    Дмитрий Меньшиков – продюсер компании IOSIS, лидер рок-групп «Fомальгаут» и «F-PRO», бас-гитарист группы «Dомино».

    Дмитрий Меньшиков – продюсер компании IOSIS
    Дмитрий Меньшиков – продюсер компании IOSIS

    – Дмитрий, сколько лет вашему фестивалю? Расскажите коротко его историю…

    – Постоянно действующий фестиваль рок-музыки IOSIS FEST проводится в Ташкенте компанией IOSIS с 2007 года. За время существования в мероприятиях IOSIS FEST приняли участие более ста рок-групп из Узбекистана, а также гости из Казахстана, России, Германии и Франции.

    – Какие рок-группы существуют сейчас в стране?

    – В настоящее время, в отличие от первого десятилетия XXI века, к огромному сожалению, групп стало гораздо меньше. Намного меньше. Многие музыканты уехали, часть из оставшихся играют попсу в кабаках. Но мы, оставшиеся, не сдаемся! Точное количество групп на сегодняшний день назвать не могу.

    Скажу, что на самом деле регулярно, не так часто, как бы хотелось, выступают не более десяти рок-групп, пять из которых стали участниками прошедшего IOSIS FEST 2019.

    – Какие проблемы сегодня стоят перед молодыми рок-музыкантами Узбекистана?

    – Первая проблема – отсутствие достаточного количества денег на хорошие инструменты и запись.

    Вторая проблема – отсутствие вдохновения и цели.

    Третья проблема – «массы» интересуются другой музыкой, которую «музыкой» назвать никак нельзя.

    Можно искать и находить множество проблем, но лучше их решать! Наш генеральный директор – главный звукорежиссер Узбекистана Игорь Зиновьевич Иосис на протяжении многих лет поддерживает талантливых рок-музыкантов.

    В скором времени, этой осенью, состоится десятый ежегодный конкурс-фестиваль IOSIS FEST – СТАНЬ ХЕДЛАЙНЕРОМ, в котором примут участие самые лучшие и перспективные рок-группы Узбекистана.

    Три группы победителей в очередной раз получат сертификаты, которые дают им право записать одну песню на студии IOSIS. Узбекистанский рок жив!

    – Каким вам видится рок в Узбекистане? И есть ли у него будущее?

    – Я занимаюсь музыкой более 15 лет, организацией концертов – 14 лет. Если бы я считал, что будущего нет, давно бы бросил. Рок в Узбекистане существует более 50 лет, и за все эти годы он многократно переживал как взлеты, так и падения.

    Надеюсь, в настоящее время мы являемся свидетелями начавшегося взлета отечественного рока, который выведет нас на новый уровень. Прошедший фестиваль, по словам зрителей и музыкантов, оказался самым лучшим за последние несколько лет.

    Будем стараться и верить в то, что рок-н-ролл в нашей стране «выстрелит» как положено! Ведь здесь нет фонограммы, в отличие от поп-индустрии.

    Наши рок-музыканты играют в разы круче, чем исполнители попсы, а о вокалистах вообще можно не говорить. Кто из вокалистов в поп-культуре вообще поет вживую на концертах? Единицы. А рокеры – исключительно живьем…

    Ашот Даниэлян – лидер группы «Крылья Оригами», автор текстов и музыки

    Ашот Даниэлян - группа "Крылья Оригами"
    Ашот Даниэлян — группа «Крылья Оригами»

    – Ашот, какие рок-группы существуют сейчас в Ташкенте?

    – В 2000 году я был на фестивале «Дети цветов». На него подавали заявки более 90 групп, а выступало около 30. Сейчас в Узбекистане есть групп 10, которые остались на плаву и играют свою музыку.

    Музыкантов намного больше, но это в основном кавер-бенды, работающие по ресторанам, свадьбам и обслуживающие различные мероприятия. Их много, но они не генерируют свою музыку.

    – Каким вам видится рок в Узбекистане? И есть ли у него будущее?

    – Что касается рока в Узбекистане, скажу, что он очень стихийный, какими-то вспышками, налетами, цунами или порывами шквального ветра.

    Что касается будущего – я не знаю, куда заведет нас наше будущее, но касаемо настоящего, многие считают, что рок – это не наша ментальность, чуждая нам культура.

    Это очень странно, так как люди вообще не имеют представления, что такое рок-музыка; при этом приезжают Scorpions – и люди готовы платить бешеные деньги за их концерты, несмотря на то что это не самая легкая, а достаточно тяжелая команда.

    Просто в какой-то момент общество «демонизировало» рок и навесило на него клише. Многие люди удивляются, что у нас еще есть рок-группы. Чтобы это преодолеть, надо прививать людям культуру живой, а не фонограммной музыки, живого звука.

    А по поводу того, что это не в нашем менталитете, я задаю встречный вопрос: «А джаз в нашем менталитете? А джазу учат в консерваториях, проводят официальные фестивали? А классика – это наша культура? Шопен как? Как он звучит в нашем менталитете?» И никто не возражает…

    На рок-фестивале в Ташкенте 14 сентября 2019 года; фото: Ц-1
    На рок-фестивале в Ташкенте 14 сентября 2019 года; фото: Ц-1

    У нас есть замечательный Большой театр оперы и балета имени Алишера Навои, и никто не жалуется, что это не соответствует нашему пониманию культуры.

    И я искренне не понимаю, почему эта модель применяется к рок-музыке. Мне трудно сказать о будущем, но настоящее – в каких-то запутанных реалиях. Этот клубок противоречий было бы неплохо распутать и понять, что все в порядке, ребята.

    – Какие проблемы сегодня стоят перед молодыми рок-музыкантами Узбекистана?

    – Проблемы существуют, как и у любого художника независимого альтернативного искусства, – для них просто нет ниши, не существует сцены, все фестивали и рок-концерты проходят стихийно, это практически разовые мероприятия, которые происходят достаточно редко; нет устойчивой среды, где музыканты имели бы возможность выступать, пусть даже без гонораров, на энтузиазме. И, конечно же, сложно выживать в таких условиях.

    Мне кажется, что рок-музыкантам можно пожать руки за то, что они этим занимаются, записываются и находят своего слушателя.

    Это большая проблема – найти сцену, найти подходящее помещение для проведения концерта, так как у нас нет рок-клубов, есть пара мест, похожих на рок-бары, но этого недостаточно. И в них невозможно проводить какие-то масштабные мероприятия.

    Я уже не говорю про приезд других рок-групп, пусть даже из ближнего зарубежья, чтобы мы не варились в собственном соку, чтобы происходил какой-то обмен опытом, а молодые музыканты могли бы видеть более профессиональных и именитых коллег и перенимать их опыт.

    Сейчас мы изолированы от общей мировой сцены…

    – Ашот, спасибо, надеемся, что вас и вашу музыку услышат!

    Источник:Ц-1
    Теги: Рок в Узбекистане Узбекистане
    comments powered by HyperComments

    Выбор редактора

     Права человека

    К бухарскому чеканщику пришли из Бюро принудительного исполнения

    Рахматилло Кулиев заболел – после видеообращения к президенту Узбекистана о невозможности лишения его исторической мастерской, к нему явились из Бюро принудительного исполнения генпрокуратуры РУз.

    Узбекистан
    Права человека

    Ремесленник из Бухары: «Эту мастерскую открывал Шараф Рашидов…»

    Бухарский чеканщик Рахматилло Кулиев тоже «ушел» в Интернет, чтобы из YouTube рассказать президенту Узбекистана об уникальности мастерской, откуда его выживают местные власти.

    Узбекистан

    Новости из Узбекистанa

     Права человека

    Судебную систему Узбекистана оценит спецдокладчик ООН

    Узбекистан впервые посещает Диего Гарсия-Саян, спецдокладчик ООН по правам человека, для оценки независимости системы правосудия – области, подчиненной власти и утопающей в коррупции.

    Узбекистан
    Политика

    Ахмад ходжи Хорезми / Узбекистан должен открыться ученым

    Рад, что в Узбекистане признали катастрофическое сокращение земельных угодий и нехватку воды, но почему Ташкент не возвращает в страну тех ученых, которые сказали об этом первыми и оказались в изгнании?

    Узбекистан
    Права человека

    К бухарскому чеканщику пришли из Бюро принудительного исполнения

    Рахматилло Кулиев заболел – после видеообращения к президенту Узбекистана о невозможности лишения его исторической мастерской, к нему явились из Бюро принудительного исполнения генпрокуратуры РУз.

    Узбекистан