Есть ли будущее у рок-музыки в Узбекистане?

Фестиваль IOSIS FEST 2019 в Ташкенте собрал почти все оставшиеся в Узбекистане рок-группы – не более десяти… В интервью Ц-1 их лидеры говорят о своей музыке и ее будущем в стране.

14 сентября на летней сцене парка «Анхор-Локомотив» в Ташкенте прошел ежегодный рок-фестиваль IOSIS FEST 2019, генеральным спонсором которого стала компания ADRENALINE RUSH.

На сцене фестиваля перед зрителями выступили известные в музыкальных кругах ташкентские рок-группы: «Рейс 09», «Крылья Оригами», «Fомальгаут», «MoNNo» и молодая группа «Akira».

На IOSIS FEST было организовано распространение CD с избранными композициями местных рок-групп, чтобы гости музыкального биеннале познакомились с узбекистанским роком. Первые 200 человек получили компакт-диски бесплатно.

Мы попросили организаторов и участников рок-фестиваля ответить на несколько вопросов о состоянии данного музыкального направления в Узбекистане.

Дмитрий Меньшиков – продюсер компании IOSIS, лидер рок-групп «Fомальгаут» и «F-PRO», бас-гитарист группы «Dомино».

– Дмитрий, сколько лет вашему фестивалю? Расскажите коротко его историю…

– Постоянно действующий фестиваль рок-музыки IOSIS FEST проводится в Ташкенте компанией IOSIS с 2007 года. За время существования в мероприятиях IOSIS FEST приняли участие более ста рок-групп из Узбекистана, а также гости из Казахстана, России, Германии и Франции.

– Какие рок-группы существуют сейчас в стране?

– В настоящее время, в отличие от первого десятилетия XXI века, к огромному сожалению, групп стало гораздо меньше. Намного меньше. Многие музыканты уехали, часть из оставшихся играют попсу в кабаках. Но мы, оставшиеся, не сдаемся! Точное количество групп на сегодняшний день назвать не могу.

Скажу, что на самом деле регулярно, не так часто, как бы хотелось, выступают не более десяти рок-групп, пять из которых стали участниками прошедшего IOSIS FEST 2019.

– Какие проблемы сегодня стоят перед молодыми рок-музыкантами Узбекистана?

– Первая проблема – отсутствие достаточного количества денег на хорошие инструменты и запись.

Вторая проблема – отсутствие вдохновения и цели.

Третья проблема – «массы» интересуются другой музыкой, которую «музыкой» назвать никак нельзя.

Можно искать и находить множество проблем, но лучше их решать! Наш генеральный директор – главный звукорежиссер Узбекистана Игорь Зиновьевич Иосис на протяжении многих лет поддерживает талантливых рок-музыкантов.

В скором времени, этой осенью, состоится десятый ежегодный конкурс-фестиваль IOSIS FEST – СТАНЬ ХЕДЛАЙНЕРОМ, в котором примут участие самые лучшие и перспективные рок-группы Узбекистана.

Три группы победителей в очередной раз получат сертификаты, которые дают им право записать одну песню на студии IOSIS. Узбекистанский рок жив!

– Каким вам видится рок в Узбекистане? И есть ли у него будущее?

– Я занимаюсь музыкой более 15 лет, организацией концертов – 14 лет. Если бы я считал, что будущего нет, давно бы бросил. Рок в Узбекистане существует более 50 лет, и за все эти годы он многократно переживал как взлеты, так и падения.

Надеюсь, в настоящее время мы являемся свидетелями начавшегося взлета отечественного рока, который выведет нас на новый уровень. Прошедший фестиваль, по словам зрителей и музыкантов, оказался самым лучшим за последние несколько лет.

Будем стараться и верить в то, что рок-н-ролл в нашей стране «выстрелит» как положено! Ведь здесь нет фонограммы, в отличие от поп-индустрии.

Наши рок-музыканты играют в разы круче, чем исполнители попсы, а о вокалистах вообще можно не говорить. Кто из вокалистов в поп-культуре вообще поет вживую на концертах? Единицы. А рокеры – исключительно живьем…

Ашот Даниэлян – лидер группы «Крылья Оригами», автор текстов и музыки

– Ашот, какие рок-группы существуют сейчас в Ташкенте?

– В 2000 году я был на фестивале «Дети цветов». На него подавали заявки более 90 групп, а выступало около 30. Сейчас в Узбекистане есть групп 10, которые остались на плаву и играют свою музыку.

Музыкантов намного больше, но это в основном кавер-бенды, работающие по ресторанам, свадьбам и обслуживающие различные мероприятия. Их много, но они не генерируют свою музыку.

– Каким вам видится рок в Узбекистане? И есть ли у него будущее?

– Что касается рока в Узбекистане, скажу, что он очень стихийный, какими-то вспышками, налетами, цунами или порывами шквального ветра.

Что касается будущего – я не знаю, куда заведет нас наше будущее, но касаемо настоящего, многие считают, что рок – это не наша ментальность, чуждая нам культура.

Это очень странно, так как люди вообще не имеют представления, что такое рок-музыка; при этом приезжают Scorpions – и люди готовы платить бешеные деньги за их концерты, несмотря на то что это не самая легкая, а достаточно тяжелая команда.

Просто в какой-то момент общество «демонизировало» рок и навесило на него клише. Многие люди удивляются, что у нас еще есть рок-группы. Чтобы это преодолеть, надо прививать людям культуру живой, а не фонограммной музыки, живого звука.

А по поводу того, что это не в нашем менталитете, я задаю встречный вопрос: «А джаз в нашем менталитете? А джазу учат в консерваториях, проводят официальные фестивали? А классика – это наша культура? Шопен как? Как он звучит в нашем менталитете?» И никто не возражает…

У нас есть замечательный Большой театр оперы и балета имени Алишера Навои, и никто не жалуется, что это не соответствует нашему пониманию культуры.

И я искренне не понимаю, почему эта модель применяется к рок-музыке. Мне трудно сказать о будущем, но настоящее – в каких-то запутанных реалиях. Этот клубок противоречий было бы неплохо распутать и понять, что все в порядке, ребята.

– Какие проблемы сегодня стоят перед молодыми рок-музыкантами Узбекистана?

– Проблемы существуют, как и у любого художника независимого альтернативного искусства, – для них просто нет ниши, не существует сцены, все фестивали и рок-концерты проходят стихийно, это практически разовые мероприятия, которые происходят достаточно редко; нет устойчивой среды, где музыканты имели бы возможность выступать, пусть даже без гонораров, на энтузиазме. И, конечно же, сложно выживать в таких условиях.

Мне кажется, что рок-музыкантам можно пожать руки за то, что они этим занимаются, записываются и находят своего слушателя.

Это большая проблема – найти сцену, найти подходящее помещение для проведения концерта, так как у нас нет рок-клубов, есть пара мест, похожих на рок-бары, но этого недостаточно. И в них невозможно проводить какие-то масштабные мероприятия.

Я уже не говорю про приезд других рок-групп, пусть даже из ближнего зарубежья, чтобы мы не варились в собственном соку, чтобы происходил какой-то обмен опытом, а молодые музыканты могли бы видеть более профессиональных и именитых коллег и перенимать их опыт.

Сейчас мы изолированы от общей мировой сцены…

– Ашот, спасибо, надеемся, что вас и вашу музыку услышат!