Абсолютное зло — США за продолжение геноцида палестинцев

США заблокировали резолюцию Совета Безопасности ООН по гуманитарному перемирию в Газе, идя наперекор всему человечеству, — сеанс саморазоблачения американской сути и «ценностей» продолжается…

Для созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, состоявшегося накануне в Нью-Йорке (США), Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш впервые применил статью 99 Устава объединения, написав в письме его членам, что необходимо положить конец «гуманитарному кошмару» в Газе.

Во время состоявшегося заседания Гутерриш сказал, что уже погибли 17 тысяч палестинцев, включая 4 тысячи женщин и 7 тысяч детей. Десятки тысяч получили ранения, многие пропали без вести и предположительно находятся под завалами.

И эти цифры увеличиваются с каждым днем по мере того, как продолжаются атаки с воздуха, суши и моря. Разрушены 339 образовательных учреждений, 26 больниц, 56 медицинских объектов, 88 мечетей и три церкви. Около 60 процентов жилищного фонда разрушено или повреждено.

«Более 130 моих коллег убиты, многие из них вместе с родными. Это крупнейшая единовременная потеря в истории нашей Организации. Некоторые из сотрудников берут на работу с собой своих детей, чтобы вся семья погибла или выжила вместе», — говорил Гутерриш.

«Людям в Газе велят передвигаться, словно они мячики, которые то и дело перебрасывают между все уменьшающимися островками на юге, не оставляя им никаких шансов на выживание, – подчеркнул глава ООН. – Но в Газе нет безопасных мест».

Гутерриш: «Людям в Газе велят передвигаться, словно они мячики, которые то и дело перебрасывают между все уменьшающимися островками на юге…»

Резолюция о гуманитарным перемирии была инициирована Объединенными Арабскими Эмиратами, в ней звучал призыв установить режим прекращения огня из гуманитарных соображений.

Проект поддержали 13 членов Совета Безопасности, одна страна – Великобритания – воздержалась, а Соединенные Штаты Америки проголосовали против, воспользовавшись своим правом вето. Таким образом, Совет Безопасности не смог принять предложенную резолюцию.

Перед голосованием представитель России Дмитрий Полянский предостерег, что дипломатия США «оставляет за собой выжженную землю». Он задался вопросом: если США снова заблокируют немедленное прекращение огня, как страна сможет смотреть в глаза своим партнерам?

Очевидно, что вопрос не по адресу. Сегодня на наших с вами глазах раскрывается со всей откровенностью истинное лицо и «ценности» США и Великобритании, их дьявольская жестокость, бесчувствие и пренебрежение к человеческим страданиям и боли.

То, что происходит в Газе — это геноцид, и об этом заявляли не только его жертвы или журналисты, но самые авторитетные в мире эксперты в области международного права, включая сотрудников ООН.

Впервые в истории геноцид происходит практически в прямом эфире, доказательств и свидетельств более чем достаточно, но до этого его заказчикам и исполнителям нет никакого дела — они убивают средь бела дня, на глазах у всего мира, а кто им может помешать, и что им за это будет? Они главные в этих джунглях.

США и партнеры по НАТО убивали гораздо больше мирных жителей в Ираке, Афганистане, других странах только на памяти нынешнего поколения людей …

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус на днях заявил, что на каждого убитого боевика ХАМАС приходятся двое мирных жителей, и это «чрезвычайно положительный результат», ведь при военных операциях НАТО в городских застройках Афганистана и Ирака погибали от 9 до 15 мирных жителей на одного убитого боевика.

По данным ООН, около 70% убитых в Палестине — это женщины и дети, то есть оставшиеся 30% — это мужчины, которых всех без исключения Израиль записал в члены ХАМАС, что абсолютная ложь — не все представители мужского населения — это боевики и участники сопротивления.

Израиль проводит наземную операцию на территории Сектора Газы, идут зачистки жилых кварталов, как только попадается на глаза юноша или мужчина, он подвергается задержанию, а затем унизительной процедуре досмотра и ареста: мужчин раздевают до нижнего белья, заставляют сидеть на коленях, потом грузят всех вместе в грузовики и увозят в израильские тюрьмы.

Подобное обращение сравнимо с тем, как вели себя на захваченных территориях фашисты, для которых представители местных народов — не были людьми.

Палестинцы с 1947 года, создания на их земле Израиля, живут как беженцы на собственной родине, оккупация и блокада оставшихся в их распоряжении двух территорий — Сектора Газа и Западного берега реки Иордан — признана во всем мире незаконной, а установленная система контроля и обращения с палестинцами — апартеидом.

Более 70% жителей Газы — это беженцы или дети и внуки беженцев, тех, кто потерял свои дома, так как их захватили евреи. Сектор по праву называют концлагерем под открытым небом, и сегодня его жители подвергаются физическому истреблению и изгнанию с остатков земель за то, что посмели оказать сопротивление, взломать двери своей тюрьмы.

Такое ни США, ни Израиль, простить не могут. У их жертв не может быть правды и прав, правда и права — только у них. Больно только им. Отмщение — только их прерогатива. Революция и освободительная борьба — может быть только в их «героической» истории. Дело же других народов — терпеть и не роптать.

Товарищи, геноцид палестинского народа продолжается. Смотрите лучше — сеанс саморазоблачения включен на всю катушку, запоминайте всё во всех деталях, усваивайте преподнесенный вам урок на все 100…

А теперь… думайте.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1