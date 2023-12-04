Наргиз Закирова, или Нищета защитников Украины

В разговоре с российскими пранкерами Наргиз рассказала о любви к Бандере, аплодировала идее ударить по Донецку ракетой с ее именем… За сегодняшнюю Украину или нацисты, или предатели, или невежды. Да, еще сатанисты.

Галима Бухарбаева

53-летняя певица Наргиз Закирова, в данный момент находящаяся в столице Узбекистана Ташкенте, попалась на жестокий розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса.

Жестокий, так как Наргиз, не зная, что ее разыгрывают, стелилась и растекалась, просто из кожи вон лезла, чтобы доказать свою любовь и преданность властям нынешней Украины, а еще потому, что было стыдно и тошно смотреть на всю дурь, которая вылезла из этой «деятельницы культуры».

Будучи представительницей знаменитой музыкальной семьи Закировых, творчеством которых гордился не только Узбекистан, но и весь Советский Союз, Наргиз с ранних лет была приобщена к музыке и имела как никто другой шансы для раскрытия и реализации своих способностей.

В ее распоряжении были не только возможности, которые предоставляла детям страна Советов, но и выдающиеся родственники, братья ее матери — Батыр и Фаррух Закировы, мама — певица Луиза Закирова.

Фаррух Закиров — художественный руководитель и солист ансамбля «Ялла» — до сих пор выступает и дарит людям свое творчество. А высота исполнения Батыра Закирова — стала непревзойденной классикой не только узбекской и советский, но и мировой культуры.

Расцвет творчества Батыра Закирова пришелся на 60-70-е годы, то есть более чем 60 лет назад он творил на недосягаемом сегодня уровне эстетики, поэзии и красоты.

Дело в том, что Советский Союз не жалел никаких средств на поддержание и развитие культуры, он холил и лелеял таланты в каждой республике, от которых требовалось только творить, стремясь к самым высоким образцам культуры и искусства, что позволило раскрыться музыкальным дарованиям семьи Закировых.

Наргиз получила известность исполнением песни «Помни меня» к советскому узбекскому фильму Али Хамраева «Невеста из Вуадиля» — на музыку Фарруха Закирова и слова Ильи Резника. Фильм студии «Узбекфильм» вышел на экраны в 1984 году, когда певице было 14 лет.

В 1986 году в 15-летнем возрасте Наргиз с этой песней при поддержке и участие дяди Фарруха выступила на Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей в Юрмале, где получила приз зрительских симпатий.

То выступление Наргиз до сих вызывает аплодисменты, прекрасны и голос, и исполнение, поражаешься красотой самой песни, для создания которой должны были сойтись два таланта — один из УзССР (Закиров) и другой — из РСФСР (Резник).

Спустя 32 года после развала СССР, можно констатировать, что независимый Узбекистан, как и все другие республики, не смог даже близко подойти к тем культурным высотам, которые были достигнуты в Советском Союзе, породить музыкальные коллективы и произведения, которые могли бы сравниться по уникальности, силе и качеству с тем, что было раньше.

Если Узбекистану есть кем гордиться в культурном плане из ныне живущих, кто признан и любим и за пределами республики, — это, опять же, группа «Ялла» Фарруха Закирова или певица Юлдуз Усманова, то есть те, кто формировался получил известность еще в годы СССР.

Если вы считаете, что это не так, то назовите хоть одно имя или название произведения — фильма, спектакля или любого другого культурного проекта из Узбекистана, который был создан в годы независимости и был бы признан на уровне вышеназванных артистов хотя бы внутри страны, не говоря уже за ее пределами…

Не можете? Тогда подумайте, почему же так получается?

Наргиз Закирова в 1995 году эмигрировала вместе с родителями в США, это позволило ей сделать еврейское происхождение, ее отец Пулат Сионович Мордухаев был бухарским евреем. Еврейская эмиграция пропагандировалась и поддерживалась Соединенными Штатами и другими странами враждебного Запада для очернения и ослабления СССР, мол, страна-тюрьма, евреев не выпускает…

В Америке, как признавалась Наргиз, она не смогла реализоваться как певица, работала в магазине, в салоне тату, гримером в морге, иногда пела в кабаках, чаще всего для эмигрантов из Союза. Между работой принимала наркотики, по ее признаниям, даже при детях…

Что говорить, как воплотилась ее «американская мечта» и во что она сама перевоплотилась — лучше всего говорит её внешность…

Вторую путевку на большую сцену она получила только в 2013 году, в 42-летнем возрасте, когда приняла участие и стала финалистом российского конкурса исполнителей «Голос».

Ее сильный голос, глубокая и чувственная манера исполнения вновь были признаны зрителями, о ней заговорили, с ней начали сотрудничать лучшие музыканты и продюсеры России, для нее писал песни Максим Фадеев, с ней работал стилист Аллы Пугачевой, ей было разрешено исполнять песни «Примадонны», позже ее репертуар пополнился классикой советской эстрады.

В прежних интервью Наргиз говорила, что Россия ей дала всё, о чем она мечтала в США, — большую сцену, полные залы, серьезный репертуар, телевидение и огромные многомиллионные заработки. Один из пранкеров, комментируя розыгрыш с Наргиз, даже сказал, что в России ее «боготворили».

Почему же женщина, которая дважды достигала высоты своего творчества, первый раз в СССР, второй раз в России, но всегда в стране, столицей которой была Москва, так ненавидит ту землю и тех людей, которые единственные и могли принять и признать ее, а также иметь творческие и финансовые возможности снова вознести ее на сцену, сделать звездой?

Даже сейчас, будучи уже персоной нон грата в России, ей запрещен въезд до 2072 года, она продолжает исполнять советские и русские песни, использовать прежние связи, выступая в разных странах, но перед аудиторией из бывшего СССР.

Более того, в разговоре с пранкерами она жалуется, что ее бывший продюсер и автор песен Максим Фадеев преследует ее, недавно сорвал концерт в Швейцарии. Дело в том, что Фадеев запретил ей исполнять написанные и спродюсированные им песни на основании закона об авторских правах. Наргиз этот запрет нарушает, за что организаторы ее концертов получают судебные иски, и потому некоторые, как в Швейцарии, предпочитают не связываться.

«Хороших русских не бывает, хороший русский — это мертвый русский», — заявила Наргиз. Хорошо, пусть так, но почему тогда ты поешь песни этих русских, продолжаешь зарабатываешь на них, даже несмотря на запрет? Почему не выступаешь в США, не поешь на английском, не крутишь клипы на MTV? Или там ты никто и звать тебя никак?

Как возможно такое раздвоение сознания, такая неспособность свести одно с другим? А может, искать логику и здравый смысл здесь бесполезно? А говорить надо о полном отсутствие совести, неблагодарности и предательстве?

Как рассказала певица пранкерам, один из которых был одет и загримирован под президента Украины Владимира Зеленского, каждое утро она просыпается и «на уровне механики» проверяет новости, не умер ли президент РФ Владимир Путин.

Она захлопала в ладошки от радости, когда «Зеленский» спросил ее, не будет ли она против, если ее имя напишут на ракете, которую запустят по Донецку, столице Донецкой Народной Республики, где проживает около 1 млн человек. «Пишите», — не задумываясь ответила она.

Но самым, пожалуй, болезненным заявлением Наргиз стало ее признание, что ее кумиром является Степан Бандера, что она собирается сделать очередную татуировку с его портретом (украинский трезубец уже «красуется» на ее левой руке). «He is very sexy» («он очень сексуальный»), — сказала она о Бандере, перейдя английский.

Бандера (1909-1959), идеолог украинского национализма, создавший в 1942 Украинскую повстанческую армию (УПА), сотрудничавшую с нацистской Германией на территории захваченой УССР, признан виновным в этнических чистках в западных регионах Украины, в массовых убийствах евреев, поляков, армян.

По разным данным, украинские националисты повинны в смерти порядка 100 тысяч киевлян в Бабьем Яру, уничтожении белорусов в Хатыни, в резне поляков и других не украинцев в Волыни и приближенных деревнях.

Бандеровцы не щадили никого, прежде всего детей и младенцев, речь ведь шла о полном избавлении земель от других народов. Большинство жертв были зарезаны или зарублены, так как бандеровцы экономили на патронах. По самым скромным подсчетам, при Волынской резне весной-летом 1943 года были убиты как минимум 100 тысяч человек.

«Не о мести, но о памяти взывают жертвы», — написано на одном из памятников жертвам Волыни в Польше. Когда люди ставили памятники жертвам Волыни, никому не приходило в голову, что через несколько десятилетий на Украине будет установлено как минимум 42 памятника Бандере, о жертвах же созданной и вдохновленной им УПА — забудут, их перестанут замечать, погружаясь все больше в лицемерие и ложь.

Амнезия сегодняшней Украины распространяется и на историю государства: все созданное и приобретенное ею в годы СССР, облик современной, экономически мощной, индустриально-аграрной, высокообразованной, культурной страны, бывшей на момент распада Советского Союза второй экономикой в Европе после Германии, — начнут воспринимать как нечто данное, само собой разумеющееся, не имеющее ни корней, ни связей.

Это касается и ее территорий. Владимир Ильич Ленин, создавая национальные республики в СССР, следовал убеждению, что красные большевики-социалисты не колонисты, он хотел дать свободу и независимость каждому народу. Иосиф Виссарионович Сталин предлагал план автономий. Ленин настоял на формировании Союза свободных республик.

Изначально для формирования жизнеспособной Украины к ней был присоединен российский промышленный регион Донбасс, иначе она оставалась бы только аграрной, в 1939 году при «разделе Польши», в чем винят Сталина, она приросла областями Западной Украины, Северной Буковины и частей Бессарабии, в 1945 году — Закарпатской Украины, а в 1954 году решением Никиты Хрущева к ней был присоединен полуостров Крым.

Украина проводит декоммунизацию, сносит памятники советским воинам, памятники Александру Пушкину и другим русским деятелям, но почему-то не может расстаться с советским наследием в виде новых территорий, сражается за Донбасс и Крым, где тем более проживают так ненавидимые украинцами русские и русскоязычные

Украина заболела западничеством. Слепленная и созданная в СССР, превращенная им в красавицу, она решила отринуть своего отца-прародителя, посчитав, что она слишком хороша, чтобы оставаться его дочерью, тем более, чтобы чтить и быть благодарной. И вообще, она не его дочь, она европейка…

«Украина — это Европа», — вторят украинские политики и простые граждане, не задумываясь, что эту разрушительную мысль в их головы вложили западные кураторы, поставившие цель оторвать Украину от Москвы еще в начале «холодной войны».

Целью же «майданов» уже на независимой Украине было привести к власти прозападных политиков, которые проводили бы еще более антироссийскую политику под лозунгами о членстве в НАТО и ЕС.

Не удивительно, что Наргиз Закирова тоже смотрит только на Запад. Родившись в привилегированной семье, получив все лучшее, что могла дать ей страна, сегодня она ни во что не ставит свои корни, она презирает и Узбекистан, и Россию, и СССР. «Я патриотка США», — заявляет она.

В Узбекистане, по ее словам, у нее остались «делишки», во-первых, она поддерживает украинский Телеграм-канал «Стор, диктатура», модераторы которого сидят в Ташкенте; во-вторых, ждет, когда ее новый супруг-россиянин получит узбекское гражданство (что позволит ему сжечь российский паспорт), потом чета «свалит» в Америку.

Манкуртизм, безродство и лакейство, а также самонадеянность и неблагодарность — удивительным образом прослеживаются и на Украине, и среди ее защитников и сострадальцев как Наргиз Закирова.

У великого писателя Федора Михайловича Достоевского можно найти ответы почти на все вопросы о демонах человеческих.

В «Братьях Карамазовых» он рассказывает о старике, которого почитали за святого, он готов был помочь любому страннику, бывало, что обнимал первого встречного доходягу и дышал в его зловонный рот, чтобы обогреть…

Но за этим «человеколюбием» скрывалось нечто другое, как писал Достоевский, он так ненавидел и презирал своих, и самого себя, за то, что походил на них, — что готов был облобызать и пригреть самых чужих и посторонних.

Мне кажется, что беды наших стран от того, что многие, как тот старец, не любят себя и свое. Стыдятся и презирают. Поэтому мы отрицаем свои корни, позволяем их топтать, поклоняемся чужому.

Хотя золото — у нас. И, как сказал Владимир Маяковский уезжавшей в Европу Марине Цветаевой: «Правда — здесь». В свою очередь Цветаева после встреч в Берлине поделилась своим впечатлением: «Сила — там».

Я поняла, что хочу любить и служить своему. Не отрицать, а принимать то, кем и где я родилась. «Быть русским, значит перестать презирать народ своей», — сказал Достоевский.

Мы все, страны бывшего Советского Союза — произошли от него. СССР — наш корень, наше могучее дерево, наш отец-прародитель. Никаких Украин и Узбекистанов и других республик до 1922 года — создания СССР — не было.

Были лишь неразвитые средневековые по своему укладу губернии царской России и ханства, находившиеся под угрозой колонизации со стороны Англии и других стран Европы.

Как жилось колониям европейцев — поглядите на Индию, Африку, Ближний Восток, Северную и Южную Америку, где местным народам предлагалось только рабство и истребление и абсолютный грабеж всех их богатств и ресурсов.

Почитайте книгу «Моя жизнь» Махатма Ганди, в ней он рассказывает, что начал свою освободительную борьбу в Индии, когда англичанин выкинул его из купе вагона первого класса, так как не хотел ехать рядом с «обезьяной», когда увидел, что индусы и африканцы в Южной Африке должны были опускаться на землю ползать на карачках при виде «белого господина», им было запрещено ходить по тротуарам.

За годы своего существования СССР стал самым грандиозным проектом в истории человечества, нацеленным на права и развитие простого человека — рабочих и крестьян.

Эта была единственная страна, как однажды сказала моя родственница, где не стыдно было быть бедным, стыдно было быть лодырем, спекулянтом, единоличником и трусом.

Эта была сверхдержава, которая направляла и давала надежду всем бедным и угнетенным народам мира. Единственная страна, которая провозглашала своей глобальной целью — защиту Мира, Дружбы и Братства народов.

И не надо говорить про вторжения СССР в Чехословакию, Венгрию или Афганистан, мы защищали наших партнеров по социалистическому лагерю, которые оказывались под угрозой свержения реакционными силами, которых просто не было бы без финансирования и науськивания Запада.

Сегодня так хочется, чтобы кто-то пришел на помощь Палестине, остановил убийства, но никто не смеет. Возражали бы вы, если бы палестинцам на помощь пришла бы сегодня Красная Армия или вы бы снова поверили пропаганде Запада, что СССР «вторгся» в Израиль?

США и НАТО могут сносить целые государства и казнить их лидеров, как Милошевича, Хусейна, Каддафи, сегодня они поддерживают убийства Израилем тысяч палестинцев, они не хотят «прекращения огня», их не трогают уже более шести тысяч убиенных детей, но их никто не осуждает, более того, украинцы хотят в НАТО, а Наргиз — присягает на верность США.

Так шакалы примыкают и пресмыкаются перед сильным, ведь за правых еще нужно помучиться, посражаться…

По поводу «майдана» на Украине. Двух «майданов». В 2004 и 2014 годах. Не скрою, будучи под давлением режима Ислама Каримова в Узбекистане, я ассоциировала украинские протесты с собственным положением, думая, что они принесут стране большую свободу и независимость от России, которую в ту пору не воспринимала из-за безоговорочной поддержки Москвой режима в Ташкенте.

Спустя годы пришло понимание, что «цветные революции», спонсируемые Западом, что на Украине, что в Кыргызстане, что в Грузии, не приносят простым людям ничего хорошего.

Цель Запада привести к власти и коррумпировать, а значит подчинить себе местную «элиту» — для выгоды собственных компаний и корпораций, о простом народе никто не думает — он лишь расходный материал.

Сегодня украинцев используют как пушечное мясо в войне с Россией, и этого никто не скрывает: уже не раз американские и европейские политики публично заявляли, что использовать Украину — это «самый дешевый способ воевать с русскими»…

В книге «Исповедь экономического убийцы» автор Джон Перкинс, работавший консультантом Всемирного Банка и американских корпораций, рассказывает, как еще в начале своей карьеры получил первый урок о геополитике, заключавшийся в том, империи всегда создавались с помощью силы или угрозы ее применения.

Но после Второй мировой войны и появления ядерного оружия у СССР — замаячила угроза ядерного Холокоста, и Западу пришлось сменить тактику.

В 1951 году Иран восстал против британской нефтедобывающей компании, предшественницы British Petrolium (BP), — демократически избранный и популярный премьер-министр Мохаммед Моссадык национализировал всю нефтяную промышленность страны.

Разъяренные англичане обратились за помощью к США, но оба государства, как пишет Перкинс, опасались, что военные репрессии против Ирана спровоцируют Советский Союз на действия от имени иранцев.

Тогда вместо морских пехотинцев в Иран был отправлен сотрудник ЦРУ Кермит Рузвельт (внук президента США Теодора Рузвельта), который подкупил некоторых людей, других вдохновил на уличные протесты, что создало впечатление, что Моссадык не так популярен в народе. В конечном итоге премьер-министр был побежден и остаток жизни провел под домашним арестом, а к власти пришел проамериканский шах Мохаммед Реза.

«Гамбит, разыгранный Рузвельтом, изменил ближневосточную историю и при этом вывел из употребления все старые стратегии построения империй», — пишет Перкинс. «Это был единственный путь победить Советы без ядерной угрозы».

Единственная загвоздка состояла в том, что Рузвельт был агентом ЦРУ, шпионская деятельность по международному праву запрещена…

Тогда в дело были пущены различные НПО — неправительственные организации, образовательные центры, фонды и СМИ, которые готовили почву для «народных протестов» в странах, которые следовало подчинить, а также финансовые институты, как Всемирный Банк и Международный Валютный Фонд, которые, как пишет Перкинс, «финансировались США и нашими братскими строителями империи в Европе».

«Майданы» на Украине в 2004 и 2014 годах тянули страну в Европу. Одна из участниц последнего майдана стояла с плакатом «Я девочка, я хочу в Европу и кружевные трусики».

А еще были донбасские мужики, шахтеры, правнуки и внуки тех рабочих, которые совершали Великую Октябрьскую революцию в 1917-ом, затем воевали против интервенции в гражданскую войну в 1917-1922 годах, затем побеждали немецких фашистов в 1941-1945 годах, они не хотели в Европу, им не нужны были кружевные трусики.

И почему их мнение сегодня столь безразлично для защитников Украины? Они принимают как должное, что часть страны хотела в Европу, но почему не могут предположить, что туда хотели не все? И почему прозападный Киев мог восемь лет бомбить и обстреливать пророссийский Донбасс, с 2014 по 2022 годы?

Я лично за правовой процветающий Узбекистан, я за новое объединение в СССР, так как убеждена, что это единственный шанс для спасения и развития наших народов, и я не хочу — в Европу.

Я там жила достаточно долго, но не нашла ни одной причины, по которой я хотела бы быть там, принять их образ жизни, быть как они, тем более воспитывать там своего сына.

В начале 2000-х годов я участвовала на конференции в Брюсселе, организованной фондом Джорджа Сороса. Работавший директором фонда в Узбекистане Алан Делетроз сказал на ней, что возможно было бы разумным предложить странам Центральной Азии членство в Евросоюзе, чтобы подстегнуть их желание соблюдать права человека.

Я немедленно возразила ему, что Узбекистан и Центральная Азия — не Европа, и я не хочу в ЕС, и не считаю, что для соблюдения прав своих граждан необходимо членство в ЕС. Мое выступление было принято холодно, но я не видела ничего кроме снобства и даже расизма в предположении Делетроза.

Стремление Украины в Европу, а Наргиз Закировой — в США, но более всего — отказ и предательство своего, презрение к своему, — привели их к краху.

Для оправдания своих действий им приходится лгать и лицемерить. Украина врет о возможной победе над Россией, посылая свой народ на смерть, превратившись окончательно в подстилку Запада; Наргиз врет — чтобы оправдать свою неблагодарность, а также ненужность без тех песен и аудитории, что ей дала Россия.

А ложь, как недавно на YouTube канале рассказывал один из православных священников, является не только грехом, но и предательством Бога, уходом от него к его антагонисту — Сатане.

Сатанизм проявляет себя на нынешней Украине, там разгул ЛГБТ идеологии, там кровные ритуалы, которые совершают украинские батальоны, в частности «Азов», там поклонение нацисту и убийце Степану Бандере, факельные шествия с фашистской символикой, и ненависть к русским: «кто не скачет, тот москаль», «москаляку на гиляку»…

Разрисованная татуировками Наргиз — кричит о том, что она уже давно не в этом мире и не с людьми этого мира. На правой руке у нее изображен жезл дьявола и три шестерки — 666 — Число Зверя. Продюсер Максим Фадеев говорил, что на ее теле есть и другие сатанинские изображения. Не случайно в своих фантазиях она находит убийцу и нациста Бандеру «сексуальным…»

Немецкий философ и ученый Фридрих Ницше однажды сказал: «Чем больше всматриваешься в бездну, тем больше бездна всматривается в тебя».

Не путайте военную кампании на Украине с войной против украинского народа — она идет против киевского режима, который пришел к власти через организованный Западом «майдан» для разрушения России и не имеет ничего общего с интересами простых людей — не будьте невеждами; не предавайте СССР — прародителя и отца нынешнего Узбекистана, а стремитесь вернуться к нему — не будьте предателями; и не выражайте ненависть ни к одному народу — не будьте нацистами. Иначе бездна посмотрит на вас…

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1