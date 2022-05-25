Когда рушится «цивилизация» Джорджа Сороса

Основатель «Фонда открытого общества» Джордж Сорос выступил в Давосе на ВЭФ с предостережением, что «цивилизация», то есть контроль над миром кучкой богачей, под угрозой, если победит Владимир Путин.

Джордж Сорос, американский миллиардер, родившийся в еврейской семье в Венгрии в 1930 году, все еще удерживает позиции одного из главных идеологов и рупоров глобальной мировой элиты.

Накануне 91-летний старец выступил с речью на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), ежегодно проходящем в швейцарском Давосе, с тревожным предостережением, что «мировой порядок» и «цивилизация» под угрозой, и она исходит от России и Китая.

По инерции или по привычке, а может в силу лживости и лицемерия, Джордж Сорос, как выяснилось, по-прежнему делит мир на две категории: открытые общества и закрытые.

И, беззастенчиво, не смотря ни на какие разоблачения, на беспрецедентную цензуру и гонения на свободу слова и мнений, на откровенную ложь и пропаганду политиков и СМИ в странах Запада, Сорос причислил именно эти государства и их сателлитов к «открытым обществам», а всех остальных — к «закрытым».

«Мир все больше вовлечен в борьбу между двумя системами управления, которые диаметрально противоположны друг другу: открытым обществом и закрытым обществом», — сказал Сорос.

Далее он поясняет, что есть разница между ними. «В открытом обществе главное правило государства — это защищать свободы индивида. В закрытом обществе главное правило индивида — обслуживать и исполнять правила государства».

И сегодня, по мнению Сороса, этот «открытый» мир под угрозой, и причиной тому: потрясшее Европу «до глубины души» вторжение России на Украину. «Вторжение, возможно, стало началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может ее не пережить», — высказал свое предупреждение Сорос.

Ситуация настолько серьезна, убежден он, что требуется отложить в сторону все другие казавшиеся такими важными проблемы, среди них — борьба с пандемиями и изменением климата, предотвращение ядерной войны, поддержание глобальных институтов – все это должно отойти на второй план.

В настоящий момент война на Украине перешла в новую фазу, сражения на открытой местности усложняют задачи украинской армии, но и российские войска испытывают затруднения, не все идет по плану президента России Владимира Путина, поэтому Москва хочет прибегнуть к переговорам, но русским нельзя верить, описал ситуацию на фронте Сорос.

«Поэтому мы должны мобилизовать все наши ресурсы, чтобы как можно скорее положить конец войне. Лучший и, возможно, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — это победить Путина как можно скорее», — определил задачу и цель перед участниками давосского форума Джордж Сорос.

Запад в войне с Россией

Другими словами, престарелый миллиардер подтвердил вслед за многими западными политиками, что на Украине России противостоит не украинский народ, а Запад, интересы которого и представляет киевский режим во главе с бывшим комиком Владимиром Зеленским.

На территории Украины с конца февраля развернулась кровавая схватка глобальной элиты за право на окончательное утверждение их власти — политической, экономической, социальной и культурной — над всеми странами мира.

Единственными государствами из более чем двух сот, бросившими вызов «новому мировому порядку», содержание и смыслы которого и формируются на ВЭФ в Давосе, — оказались Россия и Китай. Именно поэтому Джордж Сорос и объявил в Швейцарии: «Сегодня Китай и Россия представляют наибольшую угрозу открытому обществу».

Представители Москвы и Пекина на протяжении последних двух-трех месяцев сделали не одно заявление, что они выступают против однополярного мира, когда одна страна и прислуживающие ей сателлиты диктуют свои условия оставшейся части человечества.

И они готовы драться за свои суверенитет и независимость, за свои ценности, убеждения и идеалы. Россия никогда не будет стоять на коленях и лакействовать, не раз повторял Путин.

И это «цивилизация»?

Именно об этом и переживает и сетует дедушка Сорос, говоря о том, что их «цивилизация» под угрозой. Если Россия побеждает на Украине — это станет началом конца для западной гегемонии и началом выстраивания более свободного многополярного мира, в котором, как выразился глава МИД РФ Сергей Лавров, не будет первосортных и второсортных стран, а только равные и одинаково уважаемые государства.

Боясь всего этого, Сорос призывает усиливать помощь Украине, веря, что у Киева еще есть шансы победить.

Но что удивляет не по-хорошему, что Сорос продолжает прибегать к давно изжившим и поруганным на самом Западе понятиям, как «открытое общество», «свобода личности». Неужели ему никто не доложил, что Запад давно саморазоблачился, что сегодня ему никто не верит, что он ассоциируется только с цензурой, гонением на правду и свободу слова, с ложью и пропагандой, насилием над личностью.

Одного слова достаточно, чтобы алгоритмы, установленные в YouTube и Facebook, удалили не только пост, но всю страницу, а ведущие СМИ на Западе обеспечивают, чтобы ни одно правдивое слово не просочилось в прессу, на телевидение, на радио.

Оборона почти 2500 украинских военнослужащих в подвалах завода «Азовсталь» в Мариуполе оставалось почти два месяца главной темой для большинства западных СМИ, но, когда с 16 мая украинские бойцы начали сдаваться в плен — это событие сначала переврали, что идет «эвакуация», а затем и вовсе замолчали, когда «герои-защитники Мариуполя» предстали перед всеми во всей своей красе…

Ни одно фото пленных членов националистического батальона «Азов» не попали на страницы западных СМИ, хотя они были очень колоритными и многозначительными (их нельзя было не показать при условии честной журналистики), но их проигнорировали, так как их публикация разрушала бы ложь, что «на Украине нацизма нет».

Тела многих украинских военных были изрисованы фашистской свастикой, портретами Адольфа Гитлера и других лидеров нацистской Германии, а также сатанинскими символами, среди которых преобладало изображение Бафомета — дьявола в виде козла.

Что должен думать мужчина, что он из себя представляет, что творится в его голове? — если он наносит на всю спину изображение сатаны, а на ногах и руках — надпись «всех убить».

Нет, Джордж Сорос продолжает утверждать, что он и ему подобные борются за правду, за свет и добро, в интересах свободы личности.

Вопрос, много ли свободы может гарантировать другим людям человек с фашисткой свастикой и Бафометом на теле и в мозгах? Не Соросу ли об этом знать, пережившим подростком холокост — истребление евреев фашистской Германией во время Второй Мировой войны?

Что ж, «Фонду открытого общества» лицемерить не впервой. Эта организация финансировала и прикрывала лживый доклад об Андижанской бойне 13 мая 2005 года, а на разоблачения — и бровью не повела.

Подопечная фонда, проживающая во Франции президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева, издала выдуманный отчет о массовых «внесудебных казнях» в Андижане, которые якобы имели место в Узбекистане и месяцы спустя после бойни в 2005 и 2006 годах.

За источника патологоанатома из андижанского морга был выдан учитель французского языка из Коканда Умиджон Абдуназаров, который пошел на подлог в обмен на убежище, предоставленное ему во Франции.

Фонд Сороса организовал презентацию этого доклада в мае 2010 года в Европейском парламенте в Брюсселе, а затем пытался защитить Атаеву от разоблачения. Сотрудник фонда Алишер Ильхамов тоже врал, заступаясь за «патологоанатома», и обливая грязью Ц-1 за опубликованное в 2017 году журналистское расследование.

Правдивость и точность разоблачения Атаевой, а вместе с ней и ее спонсоров в лице фонда Сороса, была подтверждена на слушаниях в уголовном суде Париже. Атаева в 2019 году проиграла иск «о клевете», но ее доноры и другие заступники с Запада от нее не отказались, видимо, она как раз то, что им нужно.

Что ж, после всего этого и последнего выступления Джорджа Сороса в Давосе об «открытом обществе» на Западе, у русских, всех честных людей, антифашистов появляется еще больше оснований сказать как в 1941-м: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1