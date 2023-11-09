Зачем Катар вручает премию против коррупции в коррупционном Узбекистане?

Страны Ближнего Востока не могут остановить геноцид палестинцев в Газе, не удивительно, потеря нравственных ориентиров арабскими лидерами видна во всем — в этом году премию эмира Катара по борьбе с коррупцией вручат… в Узбекистане.

Наш мир вступил в эпоху лжи и притворства, огромного, глобального симулякра. Когда главное не быть, а казаться; не говорить правду, а искусно и убедительно лгать; не заниматься внутренним, а только внешним. Одним словом, говорить «халва», и делать вид, что во рту стало слаще: сладко, ой как сладко, ой, не могу, как сладко!

Насмешка или пародия, гротеск или агония, но в этом году Международную премию эмира Катара по борьбе с коррупцией будут вручать в столице Узбекистана Ташкенте. Этот тот «приз» или «трофей», который привез с собой из поездки в Доху в начале октября президент РУз Шавкат Мирзиёев.

Узбекистан, очевидно, по разумению его лидера, самим фактом расхода средств на прием гостей и организацию церемонии — приблизится к статусу борющейся с коррупцией страны.

А может, если не станет скупиться и устроит настоящий пир на 40 дней! — то вообще сумеет улучшить свои антикоррупционные показатели, а, возможно, и вовсе избавится от имиджа коррумпированной страны. Кто знает, надо попробовать. Тут, главное, заварку не жалеть.

Если серьезно. Это мероприятие — грустный и удручающий знак, который еще более отдаляет надежду и веру, что наши страны, и Узбекистан, и Катар — ждет хоть что-то хорошее… Нет, не в ближайшее время.

Это особенно печально, так как симулякр, что означает изображение того, чего на самом деле нет, идет из Ближнего Востока, где — как раз сейчас — так нужны прямота и честность, верность и честь — для спасения миллионов палестинцев, уничтожаемых на глазах у всего мира властями Израиля.

Почти пять тысяч детей Палестины уже погибли под бомбежками, тысячи остались под завалами, очевидно, уже мертвы. Глава ООН Антониу Гутерриш назвал Сектор Газа «детским кладбищем», но по сей день ни одна страна мира, в том числе соседние богатые арабские страны, — не предприняли ничего настоящего и ощутимого, чтобы остановить истребление палестинского народа.

Ц-1 писал, как страны Ближнего Востока по время арабо-израильской войны 1973 года объединились и объявили эмбарго на продажу нефти США, так они отреагировали на решение Вашингтона предоставить 2,2 млрд долларов на помощь Израилю. Через пять дней война была прекращена.

Спустя 50 лет арабы молчат, даже когда США утверждают помощь Израилю в размере 106 млрд долларов. Это потому, что они утратили способность быть, они научились у Запада — казаться. Что как раз подтверждается выбором Узбекистана в качестве места для вручения премии за борьбу с коррупцией.

Надо сказать, что сам факт учреждения Катаром такой премии — вызывает вопросы. Но, возможно, купание в нефтедолларах и купленной на них роскоши, со временем так омрачает сознание, что создается впечатление, что купить можно все, даже образ и репутацию блюстителя правды, порядочности и чистоты.

Известная узбекистанская правозащитница Мутабар Таджибаева, руководитель «Клуба пламенных сердец», говорит, что поражена решением властей Катара, по ее словам, катарскому эмиру осталось еще устроить церемонию вручения премии за мир и счастливое детство в Тель-Авиве.

По словам правозащитницы, правление президента Шавката Мирзиёева превратило коррупцию среди высших чиновников Узбекистана в закон. Перевод экономики на капиталистические рельсы, приватизация государственных предприятий, создание кластеров на селе — привело к обогащению и присвоению средств производства группой приближенных к власти людей.

Сотни фермеров в Узбекистане лишились своей земли. Она перешли под управление кластерам, зачастую принадлежащим иностранцам, с выгодой для себя использующим бедственное положение народа — дешевая рабочая сила и возможность эксплуатировать даже детей — снижает себестоимость товара и повышает доходы…

Мутабар Таджтибаева говорит о фактах убийства предпринимателей с целью отъема их бизнеса, а затем о невозможности для их семей добиться правды и справедливости.

«Во времена первого президента Узбекистана Ислама Каримова такого разгула коррупции и безнаказанности не было, — говорит она. — Огласка беспредела со стороны чиновников — каралась, сейчас же — им все сходит с рук».

«Я думаю, что лауреаты премии, если они настоящие борцы с корупцией, должны задаться вопросом: почему церемония награждения будет проходить в такой коррумпированной стране, как Узбекистан, где сегодня обманывают даже сборщиков хлопка, не выплачивая им их мизерных денег», — добавляет Мутабар.

Узбекская служба радио «Свобода» («Озодлик») в июле этого года опубликовала журналистское расследование «Большая семья Мирзиёева: как разбогатели близкие и дальние родственники узбекского президента».

В материале рассказывается как семейный клан Мирзиёева, начиная с дочерей и зятьев, заканчивая братьями и сестрами, а также самыми дальними тетками и племянниками, за годы его правления внедрился во все сферы экономики и общественной жизни страны.

Мощный круг всеобщей поруки, созданный в Узбекистане кланом Мирзиёева, как раз и не позволяет жертвам коррупции добиться правды и справедливости: куда не обратись, везде «свои люди», которые «своих не бросают».

И денег у них теперь так много, что остается всего ничего — просто навести марафет, к примеру, устроить пышную церемонию для лауреатов Международной премии эмира Катара по борьбе с коррупцией. «Мировая общественность» это воспримет на «ура».

В их мире все — сплошной симулякр, только кровь их жертв — настоящая.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1