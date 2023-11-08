Геноцид в Газе: почему бездействуют арабские страны?

Во время арабо-израильской войны 1973 года Иран и пять стран Персидского залива уже через две недели после начала конфликта наложили эмбарго на поставки нефти в США — почему они не способны на такое сегодня…

Бомбардировки Израилем Сектора Газа в Палестине — превращаются в самую детоубийственную бойню современности.

Представитель Палестины в ООН сообщил накануне, что количество убитых за минувший месяц детей в Секторе Газа составило как минимум 4 237 человек, еще 1350 детей числятся пропавшими — они остались под завалами, очевидно, уже мертвы.

Эти жертвы, по словам палестинского дипломата, уже превысили количество детей, убитых с 1967 года на Западном Берегу реки Иордан, другой части разделенной палестинской территории, находящейся, как и Сектора Газа, 56 лет под оккупацией Израиля.

ООН бессильна…

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге в понедельник сказал, что Газа превращается в «детское кладбище», сотни мальчиков и девочек ежедневно погибают и получают ранения в палестинском анклаве. Также, по словам Гутеррища, за месяц в Газе погибло больше журналистов, сотрудников ООН, медработников — чем в любом другом конфликте за минувшие три десятилетия.

Но остановить геноцид палестинского народа глава ООН и вся его организация не в силах. В США и других странах Запада, являющимися главными донорами и апологетами Израиля, запрещено говорить о «прекращении огня», требовать мир, защищать палестинский народ.

Политики, журналисты, общественные деятели рискуют быть отправленными в отставку, быть уволенными, подвергнуться остракизму за одно слово о мире, о прекращении кровопролития.

Что ж, о настоящем положение дел со свободой слова и плюрализмом мнений на Западе — нам становится все более менее понятно. Свободы там нет, политики и пресса там — это профессиональные, сытые и холеные, но псы на службе у корпоратократии.

Но почему молчат страны Персидского залива, почему продолжают безучастно смотреть на убийства своих братьев-арабов, братьев-мусульман? Почему не пытаются прорвать блокаду и доставить хотя бы еду, воду и медикаменты? Более того, почему Иордания и Саудовская Аравия защищают Израиль с помощью своих систем ПВО?

Война 1973 года

Ровно 50 лет назад, 6 октября 1973 года, во время еврейского праздника Йом Кипур, Египет и Сирия напали на Израиль, чтобы вернуть оккупированные в 1967 году Тель-Авивом территории. Война была не на равных, на помощь Израилю немедленно пришли США, начавшие поставки самого современного оружия и в неограниченном количестве.

Тогда страны Персидского залива и Иран решили воспользоваться своим самым верным оружием — нефтью. Договорившись между собой, 16 октября они объявили о повышении цены на нефть на 70%.

На состоявшейся тогда встрече в Эль-Кувейте представитель Ирана выступил за еще более болезненные для США действия, а именно: национализировать все частные американские компании, наложить полное эмбарго на поставки нефти США и другим дружественным Израилю странам, отозвать все арабские деньги из американских банков, что, по его словам, могло вызвать кризис сравнимый с Великой депрессией 1929 года…

Арабы нашли предложения иранца сильно радикальными, но решили с 17 октября сокращать поставки нефти в США и другие страны-партнеры Израиля на 5% в месяц, пока их политические цели не будут достигнуты.

Эмбарго на продажу нефти США

Но объявить эмбарго все же пришлось. 19 октября президент США Ричард Никсон запросил у конгресса 2,2 млрд долларов помощи Израилю, на следующий день, 20 октября, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны наложили полное эмбарго на все поставки нефти в США. Менее неделю спустя, 25 октября, война была прекращена.

Нефтяное эмбарго длилось недолго, оно было снято 18 марта 1974 года, но имело важнейшие последствия для рынка энергоресурсов. Если 1 января 1970 года одна баррель нефти стоила 1,39 доллара, то 1 января 1974 года — 8, 32 доллара.

В страны Персидского залива потекло море денег. И США, получившие ощутимую травму, решили, что с этим что-то надо делать.

Джон Перкинс (John Perkins), американский экономист, работавший на корпорации и Всемирный банк в качестве консультанта в развивающихся странах, в своей известной книге «Исповедь экономического убийцы» рассказывает, как после арабо-израильской войны 1973 года США сумели экономически и технически подчинить Саудовскую Аравию и некоторые другие страны региона.

США разработали программы «экономического развития», которые поставили Саудовскую Аравию в техническую зависимость от американских компаний, а затем гарантировали безопасность и вечную власть королевской семье, обеспечивая все это силой своего оружия и открытием военных баз.

Работа «экономического убийцы»

Книга Джона Перкинса объясняет нам сегодня отсутствие решительных действий со стороны Эр-Рияда и других стран Ближнего Востока. За минувшие 50 лет — их соблазнили и коррумпировали, им в пустыню (правда. за их деньги) доставили XXI век, и они уже не могут действовать так, как могли в XX веке.

Перкинс признается в своей книге, что с самого начала знал, что должен был работать «экономическим убийцей». В его задачу входило создание программ «экономического развития» для стран третьего мира — в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке, которые подразумевали получение кредитов от Всемирного банка и других финансовых институтов США на строительство крупных инфраструктурных проектов.

Естественно, что право на их реализацию, а затем длительное обслуживание доставалось американским компаниям: у Уругвая или Панамы не было на то ни технических средств, ни знаний, что означало, что немалые кредитные деньги перетекали обратно в карман США.

Страна-должник, чтобы погасить кредит с процентной ставкой, зачастую, как пишет Перкинс, была вынуждена отдавать до 50% своего национального дохода, отказываясь при этом от необходимых вложений в образование, медицину, социальную сферу и культуру. Зачастую долговая кабала заканчивалась тем, что страна передавала природные и другие богатства в собственность или под управление американских корпораций.

«Шакалы» и убийства лидеров

Чтобы схема работала бесперебойно, «экономический убийца» признается далее, что США контролировали, чтобы у власти в подконтрольных ими странах оставались коррумпированные элиты, чтобы никто не вздумал национализировать их компании, расходовать деньги на развитие собственного народа.

Убийства некоторых лидеров в Латинской Америке — Сальвадора Альенде в Чили в 1973 году, Омара Торрихоса в Панаме в 1981-ом, свержение и захват снова в Панаме Мануэля Норьеги в 1989-ом — Джон Перкинс объясняет просто: они не подчинились американской корпоратократии, и вместо «экономического убийцы» к ним были отправлены для физического устранения «шакалы».

Есть и третий способ воздействия на излишне самостоятельного лидера: если он не соглашается на «экономическое развитие», если его не удается устранить физически, — то начинается военное вторжение, какое мир совсем недавно наблюдал в Югославии, Ираке, Ливии…

Джон Перкинс пишет, что почти сразу после снятия нефтяного эмбарго в марте 1974 года Соединенные Штаты начали переговоры с Саудовской Аравией, предлагая ей техническую поддержку, военную технику, обучение. Арабов приглашали в XXI век — в обмен на нефтедоллары и обещания, что эмбарго больше не повторится.

«Экономическое развитие» Саудовской Аравии

Была создана совместная экономическая комиссия, известная как JECOR, она была воплощением новой концепции, отличной от той, когда развивающаяся страна получала иностранную помощь, ее задача была обратная — вернуть нефтедоллары в США, для чего американские компании нанимались для работы в Саудовской Аравии.

Вскоре в стране началось грандиозное строительство. Воздвигались электростанции, линии передач и распределения энергии, автомагистрали, трубопроводы, коммуникационные сети, новые аэропорты, морские порты, мусороуборочные и перерабатывающие заводы.

Потребовалась дополнительная рабочая сила, которую было решено привлечь из Пакистана, так как саудовцы не желали выполнять тяжелую и грязную работу, но это означало строительство гигантских жилых комплексов, магазинов, больниц, пожарных станций, полицейских участков, заводов по очистке воды и переработки сточных вод, электрические, коммуникационные и транспортные сети.

По словам Перкинса, при начале строительства в Саудовской Аравии изначально закладывалась необходимость увязать все новое с американскими компаниями, чтобы за ними оставалось право на их обслуживание, ремонт и модернизацию.

«Я все время помнил истинные цели, — пишет Перкинс. — максимизировать выплаты американским фирмам и сделать Саудовскую Аравию зависимой от Соединенных Штатов». Эта зависимость не ограничивалась экономическими средствами, США гарантировали безопасность и власть королевской семье.

Все внешнее и пустота внутри

Думаю, теперь многим становится ясно, почему страны арабского мира ничего не могут предпринимать в ответ на ежедневные убийства их братьев-мусульман, братьев-арабов в Палестине.

За минувшие 50 лет страны Персидского залива были коррумпированы и потеряли то, чем обладали ранее — ясным осознанием того, что действительно ценно и важно — сохранять свои традиции и культуру, честь и лицо перед миром и своим народом, не продаваться и не продавать.

Лидеры арабского мира поддались соблазну роскоши, клюнули на псевдо-современность, они летают на частных самолетах, ездят на самых дорогих машинах, но при этом потеряли способность делать то, что не колеблясь совершали в те времена, когда бороздили просторы своей пустыни на верблюдах.

Но разве это объяснишь сегодня детям в Газе?

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1