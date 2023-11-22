Мир геноцида и чистогана, то есть, «западных ценностей»

Маленький Израиль трудно найти на карте, но он второй месяц безнаказанно совершает геноцид палестинцев и может убивать столько, сколько заблагорассудится: за ним поддержка США и главные пружины Запада — связи и деньги…

В известном произведении Редьярда Киплинга «Книга джунглей» о «человеческом детеныше» Маугли, выросшем в волчьей стае, есть фрагмент, когда переживавшие притеснения и голод волки просят своего бывшего вожака Акелу вернуться, простить им их предательство.

Акела не промахнулся на охоте, неожиданную помеху подстроил тигр Шерхан, но волки после этой неудачи отказались признавать его своим вожаком. С уходом сильного лидера у стаи начинаются тяжелые времена, она оказалась под угрозой истребления и изгнания из своих земель.

Но свергнутый вожак не ответил на просьбу волков, вместо него слово взяла пантера Багира, выйдя вперед, медленно обведя волчью стаю глазами, она гордо и бескомпромиссно заявила: «Волки, свободный народ, вы хотели свободу, так кушайте её».

Слова мудрой Багиры нельзя не отнести ко всем нам, гражданам бывшего СССР, рождённым в Советском Союзе. Не все мы делали выбор по собственному желанию или пришли к нему сознательно, но очень многие, к ним отношусь и я, верили, что после развала СССР открывшаяся перспектива сближения с Западом, принятие его системы и «ценностей» — однозначно послужит более успешному развитию страны и мира.

Сегодня, спустя почти 32 года после развала СССР, мы можем видеть со всей ясностью, что мир Запада — это и есть мир самых диких джунглей. В нем нет никаких законов, кроме права сильнейшего. Главная задача которого — это борьба за глобальную власть, необходимую для завоевания новых территорий и ресурсов.

Его ненасытная утроба все время требует пищи, где бы она не находилась и кому бы она не принадлежала… Он так живет и по-другому существовать не может.

Мир остался наедине с единственной сверхдержавой, которой в отсутствие СССР стало всё дозволено. За минувшие три десятилетия она «построила» мир под себя. Лидеры большинства стран или продались, или лебезят перед ней, но почти все, поджав хвосты, наблюдают, как учиняется новая расправа, думая лишь об одном, как избежать такой же участи.

Но это не удастся, доберутся до каждого и выжмут все до последней капли… Наиболее актуальные темы в Вашингтоне сегодня, это будет ли война с Китаем и Ираном? Хочется спросить, а что они вам сделали? — но известно, что… В известной басне Крылова на вопрос ягненка: «Ах, я чем виноват?», — волк отвечает: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».

Мы знаем о колониальных завоеваниях европейцев, как захватывались целые континенты, как покорялась Северная и Южная Америка, Африка, Океания, Азия, Ближний Восток, как почти полностью истреблялись проживавшие там коренные народы, превращались в рабов, изгонялись с родных земель. Надо сказать, что с тех пор ничего не изменилось, вернее, оно вернулось на круги своя после крушения СССР.

Карл Маркс в «Капитале» приводит пример, как голландцы при захвате провинции Баньюванги на острове Ява, сегодня входящего в состав Индонезии, за 60 лет уничтожили 90% его населения: в 1750 году оно насчитывало 80 тысяч человек, в 1811 году — восемь тысяч.

Остров Тасмания (Австралия) после захвата англичанами был практически полностью истреблен. За какие-то 30 лет с 1803 по 1833 года его население сократилось с 5 тысяч до 300 человек. Коренные жители погибли от геноцида и болезней. Википедия сообщает, что в 1876 году скончалась последняя чистокровная тасманийка. Сегодня на острове остаются потомки от смешанных браков, но тасманийская культура и языки вымерли.

Ученые до сих пор не могут прийти к согласию, каково было население Северной и Южной Америки до «открытия» Христофором Колумбом в 1492 году и начавшегося заселения материков европейцами: англичанами, голландцами, испанцами, французами, датчанами и другими…

Но большинство ученых пришли к согласию, что население индейских племен в Америке насчитывало не менее 15 млн человек, и за период с 1500 по 1900 годы оно сократилось до 237 тысяч человек. То есть, было уничтожено 98,42% местного населения. Многие племена были истреблены до тла. В ход для убийства людей шло не только оружие, но и массовые заражения болезнями, как оспа, тиф, чума, грипп, к которым у индейцев не было иммунитета.

Континент Африка использовался европейскими завоевателями не только для традиционного захвата земель и присвоения богатств и ресурсов, но и для масштабной трансатлантической работорговли. После открытия Америки невольнеческие корабли начали курсировать между Африкой и новыми для европейцев землями.

В течение четырех столетий, сколько шла работорговля, с 16-го по 19-ый века, было перемещено более 17 миллионов человек. Их поставляли на территории современных США, Бразилии, Карибских островов, Колумбии и Эквадора.

Европейские корабли, груженные товарами (ружья, спиртные напитки, лошади) направлялись к берегам Западной Африки, где обменивались на живой товар, африканцев, которых затем везли в Новый Свет. Выгрузив новых рабов, судна загружались товарами, которые производили в Америки африканские невольники (табак, сахар, хлопок, кофе и ром), все это поставлялось в Европу, где сырье использовалось для развития промышленности. Этот маршрут получил название «Треугольника работорговли».

Основными странами-работорговцами, как сообщает Википедия (расположены в порядке уменьшения объема торговли), были: Португалия, Англия, Испания, Франция, Голландия, Дания. Доходы от работорговли и эксплуатации рабов составили основу процветания многих европейских городов, красотой которых мы так восхищаемся, оказавшись там…

Карл Маркс в «Капитале» цитирует английского писателя Уильяма Говита (1795-1879), который в своей книге «Колонизация и христианство» пишет следующее: «Варварство и бесстыдные жестокости так называемых христианских рас по отношению ко всяким иноверцам и иноплеменникам, которых им удавалось поработить, превосходят все ужасы, совершавшиеся в любую историческую эпоху любой расой, не исключая самых диких и невежественных, самых безжалостных и бесстыдных».

Сегодня, в XXI веке мы порой наивно думаем, что колонизация, работорговля остались в прошлом, это — история. Это не так. Старшее поколение афроамериканцев хорошо помнят времена сегрегации, когда им запрещалось заходить в заведения для «белых», сидеть с ними в одном отделение автобуса, на одной скамейке, покупать билеты на первые ряды в кино, учиться в одной школе.

Советский Союз в 1961 году запустил человека в космос, первым космонавтом Земли стал Юрий Гагарин, и это достижение считал своим и гордился им каждый советский человек — от мала до велика, в центральных городах и в самых отдаленных кишлаках.

В США же в это время все еще существовала расовая сегрегация, она была отменена еще три года спустя, в 1964 году.

Президент Линдон Джонсон под давлением гражданского движения, которое возглавил пастор Мартин Лютер Кинг, был вынужден подписать закон о гражданских правах. Темнокожих уже не могли арестовать и судить за отказ уступить место в автобусе «белому» человеку, за то, что воспользовался туалетом для «белых», но расизм оставался и остается по сей день.

Для меня, советского человека, дикость, что и сегодня в США и других частях «цивилизованного мира» при упоминании человека обязательно указывается цвет его кожи, но у них так заведено…

Колониализм и расизм лежат и в основе сегодняшнего конфликта на Ближнем Востоке, в Палестине. Потомки и последователи европейских евреев, которые начали заселять Палестину в 1920-е годы, сегодня, спустя 100 лет, завершают их дело: истребляют оставшихся представителей коренного народа, изгоняют их с последних клочков земли.

Многие еврейские деятели признаются сегодня, что дискриминация и варварское отношение по отношению к арабам происходит прежде всего из-за веры евреев в собственную исключительность, что они «богоизбраный народ», а все остальные — гои, рабы. То, что палестинцев не считают за людей, они для них «человекоподобные животные» — не раз заявляли высшие лидеры Израиля и в свете последнего конфликта.

То есть, все как прежде. Приходят «белые люди», «высшие существа» и начинают истребление и грабеж местного населения. С одной лишь разницей, что теперь впервые в истории человечества мы можем наблюдать за геноцидом колонизаторов в прямом эфире, с экранов наших телевизоров и смартфонов.

С начала конфликта 7 октября многие лидеры мусульманских стран показывали карту расширения Израиля с 1948 года за счет палестинских земель, демонстрируя, что палестинцы в итоге оказались изолированными и оторванными друг от друга на двух участках земли — на Западном Берегу реки Иордан и Секторе Газа, где проживали последние десятилетия за колючей проволокой, под гнетом апартеида.

Но властям Израиля этого оказалось мало. Очевидно, что их цель — это «окончательное решение палестинского вопроса», построение «большого Израиля», где не будет никаких палестинских анклавов, и в целом — палестинцев.

Ковровые бомбардировки, уничтожение инфраструктуры, гражданских объектов, домов — под ноль, говорят о том, что жизнь там и возвращение туда палестинцев Тель-Авивом не предусматривается.

Министр разведки Израиля Гила Гамлиэль (Gila Gamliel) на днях заявила, что международное сообщество должно поддержать идею «добровольного переселения» палестинцев, вместо того, чтобы расходовать деньги на восстановление разрушенного анклава, цитирует политика катарская «Аль-Джазира».

Западные СМИ тоже выступают за переселение палестинцев. Американская FoxNews вопрошает, почему арабские страны не хотят принимать беженцев из Палестины, когда число перемещенных лиц в Секторе Газа, население которой составляет 2,3 млн, уже достигло 1,5 млн.

Единственное объяснение, которое находит издание, это то, что соседние мусульманские страны опасаются принять вместе с беженцами радикальные убеждения ХАМАС, импортировать на свою территорию терроризм. Что ж, остается лишь подивиться запредельной лжи и лицемерию Запада и его СМИ.

Во-первых, ХАМАС, победивший на выборах в 2006 году, которые проводились по требованию США, а до этого созданный и поддерживаемый Израилем для раскола светской Организации освобождения Палестины (ООП), является законной властью в Секторе Газа;

во-вторых, ХАМАС не является «вещью в себе», выбравшей насилие и вооруженную борьбу от нечего делать, без причинно-следственной связи, как будто таким уродился — это ответ на оккупацию Израилем их земель, на постоянный гнет и террор, на произвольные убийства, на апартеид, на непрестанные провокации, среди последних — нападения евреев 2 октября на мечеть Аль-Акса;

в-третьих, за каких идиотов американцы держат весь мир, если каждому понятно, что уход палестинцев в соседние Египет или Иорданию будет означать конец — они никогда не вернутся. Израиль захватит и эти куски земли, как он делал много раз с 1948 года — люди покидали дома во время боевых действий, думая, что нахождение в лагере беженцев — это временно, но затем евреи строили новую пограничную линию, и арабы оставались за нею…

Ведущие западные СМИ — это изощренные информационные лгуны и манипуляторы, стоящие на службе мировой олигархии, их задача — отмыть грязь и ложь, очернить и растоптать любую правду и истину. Поэтому в эти дни на их страницах и экранах не найти ни слова, ни кадра о настоящем положении в Секторе Газе, они не покажут и не расскажут, что творит уже второй месяц с людьми Израиль.

По данным Министерства здравоохранения Сектора Газа, число погибших палестинцев c 7 октября составило более 14 тысяч человек, более пяти тысяч из них — это дети и младенцы, тысячи числятся без вести пропавшими, очевидно, что они остались под завалами, спасательные работы под бомбежкой невозможны.

Утром 22 ноября стало известно, что Израиль и ХАМАС при участие Катара пришли к соглашению о временной приостановке боевых действий, пауза будет длиться четверо суток. ХАМАС освободит 50 заложников, взятых в плен во время нападения на Израиль 7 октября, Тель-Авив — освобождает из тюрем 150 палестинских женщин и детей, кроме того — в Газу поступит гуманитарная помощь.

Премьер-министр Израиля подчеркивает, что после окончания паузы боевые действия будут продолжены. Эти четыре дня без убийств — единственное, что сумело выбить, выпросить у Израиля мировое сообщество.

Почему Израилю все можно? Его безопасность обеспечивают Соединенные Штаты, таково было расхожее мнение до недавнего времени. Но сегодня становится очевидно, что это маленькое государство более самостоятельно, чем о нем думали, его влияние и возможности осуществлять свою волю переходят границы, условно определенные даже США.

Президент США Джо Байден после начала последнего конфликта высказался, что его долгосрочное решение возможно лишь при условии создания двух государств — израильского и палестинского. В Тель-Авиве же эта опция даже не рассматривается, там идут к созданию «Большого Израиля», — о чем говорит вся логика последних действий израильских властей.

Многие аналитики, которых можно назвать независимыми от генеральной линии США, выступающие на альтернативных платформах, говорят о влияние, которое имеет Израиль в США через лобби, через владение крупнейшими СМИ, банками, компаниями.

Скотт Риттер, бывший морской пехотинец США, инспектор ООН по вооружениям в Ираке, ныне известный военный аналитик, рассказывает, что через лобби и финансовую поддержку выборных компаний членов конгресса и сената, а также и президента США — израильтяне достигли невероятного влияния на принятие решений в Вашингтоне.

Он приводит слова, сказанные ранее покойным премьер-министром Израиля Шимоном Пересом, что «Израиль владеет конгрессом США».

О влиянии, которое Тель-Авив имеет на решения в Вашингтоне, хвастается нынешний еврейский премьер Биньямин Нетаньяху, он рассказывает, как убедил президента США Дональда Трампа выйти в 2018 году из сделки с Ираном по ядерному сдерживанию.

Журналистское расследование катарского телеканала «Аль-Джазира» об израильском влияние в США, сделанное на основе записей разговоров еврейских лобби-групп в Вашингтоне, — никогда не транслировалось в эфире, как это ни парадоксально, из-за вмешательства произраильских лобби.

Но в 2019 году оно было получено и опубликовано проектом «Электронная интифада». В четырех частях были представлены аудиозаписи дискуссии, которую вели члены «Изральского проекта», базирующегося в Вашингтоне.

Темой заседания была разработка плана влияния на политиков и политику США на шесть месяцев 2016 года.

Лидеры произраильского лобби открыто говорили о том, как они используют деньги для влияния на политический процесс в США. Прежде всего, они пытаются заручиться поддержкой конгресса, который голосует за выделение денег Израилю, за военную доктрину и стратегию Вашингтона.

В расследовании «Аль-Джазиры» работу произраильского лобби комментировал Дэвид Окс, основатель организации HaLev, американский еврей, который помогает отправлять молодых людей на ежегодную конференцию Американо-израильского комитета по связям с общественностью (AIPAC).

Он откровенно рассказал репортеру, как AIPAC и его доноры организуют сбор средств за пределами официальной структуры организации — в Вашингтоне и Нью-Йорке. Что для этих целей создана «крупнейшая политическая группа, определенно самая богатая в округе Колумбия», говорил Окс.

Деньги, по его словам, главное, что заставляет американских политиков двигаться. «Без денег конгрессмен не вышвырнет консервную банку с дороги. Единственный способ, чтобы он это сделал — это деньги», — объясняет Окс.

Скотт Риттер добавляет, что члены конгресса США избираются на два года, это значит, что полноценно они могут работать лишь один год, следующий же расходуется на кампанию по переизбранию, идет поиск денег и связей, все идут к донорам, и зачастую это богатые евреи с серьезными интересами в Израиле — «Большом Израиле».

Мы не будем говорить, что основная часть правительства США, руководители крупнейших компаний и СМИ — этнические евреи, которые не могут не быть эмоционально на стороне Израиля, но при капитализме главнее то, о чем говорил Дэвид Окс — деньги.

Фридрих Энгельс писал, что всеобщие выборы при капиталистической системе существуют только для того, чтобы правящая буржуазия могла сохранять власть в своих руках. При капитализме невозможен приход к власти человека, который не взял бы на себя обязательства преследовать интересы крупнейшего капитала, олигархии, богатейших людей страны, а теперь, благодаря глобализации, и планеты.

Политическая борьба, особенно в США, требует огромных средств. Миллиардер Майкл Блумберг на выборах в 2016 году расходовал собственные деньги, и только на этапе праймериз, чтобы выиграть номинирование от Республиканской партии, он потратил 500 млн долларов, но проиграл Дональду Трампу.

Прийдя к власти на деньги произраильских лобби американские политики не могут не преследовать интересы Израиля, ведь они подотчетны только перед теми, кто заплатил, кто инвестировал в их победу. О какой демократии, то есть, власти народа, тут можно говорить?

Именно поэтому миллионные марши и митинги, которые проходят в США и Европе в защиту Палестину, за прекращение огня, — не имеют никакого значения и влияния. Политики на Западе не зависят от тех, кто ходит по улицам с плакатами, а только от тех, кто их назначил, а значит, может и снять.

Геноцид палестинцев, изгнание их с собственных земель — это и есть реалии западного мира, за которые договорились, заплатили, а теперь стоят стеной.

Другая же часть мира, не входящая в «цивилизованное общество», оставлена утирать слезы и сопли. Ее мнение никого не волнует, ее правда — никому глаз не колет, и так будет до тех пор, пока она не станет такой же сильной, а лучше — еще сильней. Пока не появится или не восстановится другая сверхдержава. Таков закон джунглей.

Пока же, лучше Багиры не сказать: «Хотели свободы, так кушайте ее».

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1