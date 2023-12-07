Арабский мир определил мирового лидера — это Путин

Президент России Владимир Путин совершает визит на Ближний Восток, прием, который ему был оказан в ОАЭ и Саудовской Аравии, говорит сам за себя: кто победил и кто — мировой лидер. Ура, товарищи!

Машина с президентом России Владимиром Путиным медленно выруливала с территории аэропорта Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмират (ОАЭ), чтобы проехать мимо почетного караула, в который выстроились по маршруту следования кортежа лучшие воины эмиратской армии.

Передвижение Путина сопровождалось залпами пушек и самым что ни на есть зрелищным пролетом группы истребителей, оставлявших в небе длинный след в цветах российского флага. Как только он растворялся в небе, самолеты пролетали снова и заново рисовали в воздухе российский триколор.

Это было красиво, мощно и очень откровенно… Это было выражение абсолютного уважение одной стороне и насмешка в лицо — другой.

Прием, оказанный Путину 6 декабря в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, поверг в шок его западных недругов. Телеканалы CNN, BBC и другие в первые часы даже не смели передавать сообщения о визите Путина в ОАЭ.

А как показать вчерашнему картинку западной аудитории после трех лет вранья об агрессии России против «невинной» Украины, заявлений лидеров Запада, что Москве будет нанесено поражение на поле боя, что Путин превратился в «мирового изгоя» и скоро его будет судить в Гааге, — ведь у зрителя может возникнуть когнитивный диссонанс.

Тем более, что все помнят, каким унижениям на Ближнем Востоке подвергся государственный секретарь США Энтони Блинкен — в свой последний визит в Саудовскую Аравию он был вынужден с вечера до утра ждать приема у наследного принца Мухаммеда бин Салмана; президента же Германии Франка-Вальтера Штайнмайера забыли встретить в аэропорту в Катаре, он полчаса парился на жаре у выхода из самолета, так как по протоколу не имел права сойти на землю в отсутствие принимающей стороны.

Как сказал Конфуций: «миром правят символы и знаки», вчера Ближний Восток фонтанировал и символами, и знаками, которые пора начать читать не только Западу, но и всем нам.

США теряют свой статус мирового владыки и центра мировой политики, русский народ как всегда кровью и потом отвоевывает для всего мира право на свободу от диктата и грабежа очень «цивилизованного мира» в лице США и Западной Европы и группы их стран-сателлитов.

Что значит быть в тисках Запада хорошо знают колонизированные им народы, те, кому удалось выжить и сохраниться, конечно. В Африке и сегодня продолжается освободительная борьба, многи страны по-прежнему остаются оккупированными и отдают за копейки свои бесценные ресурсы, в то время как у населения до сих пор нет доступа к чистой питьевой воде, многие страдают от голода, нет хорошего образования и медицины.

Помните коронабесие (2020-2022), когда Запад приказал всем ходить в намордниках, запретил дышать, а затем обязал все человечество колоться какой-то бурдой, от которой во всем мире в разы увеличилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других болезней. «Это не вакцина — это биологическое оружие», — говорят лучшие медики, профессора в мире. Ц-1 в ближайшие дни посвятит этой теме развернутый материал…

Два месяца при поддержке США и Европы Израиль убивает палестинский народ. Сектор Газа сравнивают с землей вместе с его жителями. Цель Тель-Авива — истребить палестинцев и оставшихся изгнать из этих земель, это продолжение политики колониализма, которая реализуется сегодня у нас на глазах, впервые в истории в прямом эфире.

По данным палестинских СМИ, количество убитых с 7 октября составило почти 17 000 человек, более шести тысяч из них — дети и младенцы.

Кровь невинных палестинцев, и взрослых, и детей, проливающаяся сегодня, — это и есть истинное лицо Запада, его «ценности», вернее, их абсолютное отсутствие, и очередное утверждение того, что мир Запада — это и есть фашизм.

Никто не может остановить убийства в Палестине. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне впервые задействовал статью 99 Устава организации, чтобы созвать экстренное заседание Совета Безопасности по ситуации в Секторе Газа, которую сам назвал «катастрофической», там не осталось ни одного безопасного места — бомбят и север, и юг.

Но сможет ли СБ ООН хоть что-то решить, если среди пятерых его постоянных членов с правом вето помимо Китая и России, — США, Великобритания и Франция, то есть те, кто и засылает оружие Израилю…

Мировой порядок, созданный по итогам Второй Мировой войны — более не действует. Он не отвечает нуждам и требованиям времени, не отвечает на слезы и кровь людей, на их невероятные страдания и боль…

Путин — единственный мировой лидер, который выступает за мультиполярный мир, за равенство всех стран и регионов, и, похоже, что его позиция и призывы услышаны в мире, более того, их приветствуют и принимают.

Иначе зачем российский триколор пронзает небо над Ближним Востоком?

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1