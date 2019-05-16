В хивинской Ичан-кале туристов ждут ежедневные представления артистов Узбекистана.
Узбекистан. Хива. Ичан-кала. Май 2019 года.
Источник:Ц-1
В хивинской Ичан-кале туристов ждут ежедневные представления артистов Узбекистана.
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