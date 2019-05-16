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    Узбекистан. Хива. Ичан-кала. Май 2019 года.

    В хивинской Ичан-кале туристов ждут ежедневные представления артистов Узбекистана.

    Источник:Ц-1
    Темы: Праздники и празднования, Традиции Центральной Азии, Туризм
    Теги: представления туристы Узбекистан Хива
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