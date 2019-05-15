Как это – платный вход в хивинский музей-заповедник Ичан-Кала?

Во «внутренний двор» в древней Хиве теперь можно попасть лишь при наличии билета, – о нововведении говорят собеседники Ц-1.

С 15 апреля 2019 года вход в музей-заповедник Ичан-Кала в Хиве, что в Хорезмской области Узбекистана, стал платным.

Билет для взрослого узбекистанца стоит 10 000 сумов (чуть больше доллара США), для детей – 5000 сумов.

Взрослые иностранцы платят гораздо больше – 50 000 сумов (6 долларов), а их дети – по 25 000 сумов.

За вход в каждый из 14 музеев, расположенных в Ичан-Кале, отдельная плата: от 3500 до 4000 сумов для взрослого узбекистанца, для иностранцев – в два раза больше. Соответственно, детские билеты стоят в два раза дешевле.

Не пожелавший назваться молодой узбекистанец делится, что платный вход в Ичан-Калу вызывает определенное психологическое неприятие.

«Но нужно привыкнуть, ведь бесплатным бывает только сыр в мышеловке, рыночная экономика…» – улыбается он.

Женщина средних лет, представившаяся туристом из Санкт-Петербурга, сожалеет, что, согласно служебным инструкциям музея-заповедника, говорить в микрофон разрешается только с позволения руководства.

В личной беседе она отмечает, что впервые в Узбекистане, а до Хивы побывала в Ташкенте и Самарканде.

«Мне постоянно приходится работать с вашими соотечественниками, находящимися у нас в России. Теперь, побывав у них на родине, я стала лучше понимать их», – говорит она.

«У вас замечательные люди: открытие, простые, добрые», – добавляет туристка.

«Платный вход в Ичан-Калу? – отзывается на вопрос женщина. – Соприкосновение с историей не имеет цены». По ее мнению, цены невысокие, плюс к этому организуется много зрелищ, высокая культура обслуживания.

По словам замдиректора музея-заповедника Максудбека Абдурасулова, платность не повлияла на посещаемость, как опасались некоторые.

«Если с начала января по 30 апреля 2019 года количество туристов выросло в полтора раза, то с 15 апреля доходы в госбюджет увеличились от 250 до 300 процентов», – рассказывает он.

Например, только за 12 мая Ичан-Калу посетили 1484 местных и 828 иностранных туристов, говорит далее Абдурасулов.

В Ичан-Кале, по его словам, только в этом году открыты две дополнительные экспозиции: музей медицины Хорезма и экспозиция акмечитских немцев-меннонитов.

К ноябрю планируется открытие еще трех – музея истории древнего Хорезма, музея-выставки хорезмшахов и музея Хивинского ханства.

Жить в Ичан-кале

В Ичан-Кале расположены частные дома хивинцев – это 280 дворов с населением около 3000 человек. И на их проживание введение платного входа не повлияло.

Всем жителям выданы справки местного самоуправления граждан, что дает им право бесплатно проходить по всем шести входам и выходам, включая центральный и еще один, оборудованный турникетами.

Гостям постоянных жителей Ичан-Калы повезло: при предъявлении доказательств родства или иных причин посещения они могут проходить в заповедник бесплатно, но без права входа в музеи. Конечно, при сопровождении того человека, к кому приехали.

Внутренний двор с представлениями

Благодаря дополнительным финансовым возможностям на сценах музея-заповедника весь туристический сезон 2019 года, согласно заключенным договорам, выступают артисты Хорезмской государственной филармонии и областного кукольного театра.

На территории музея гости могут посетить концерты, театрализованные представления, а также стать участниками различных фестивалей.

«Всему этому способствуют известные постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о развитии туризма в республике.

В том числе и отдельное постановление по развитию туристического потенциала Хорезмской области в 2017–2021 годах», – завершает рассказ Максудбек Абдурасулов.

Например, 11 мая здесь состоялся фестиваль областного кукольного театра, а 12 мая артисты филармонии на сцене Старого арка трижды одарили посетителей национальными узбекскими танцами и песнями.

Народная артистка Узбекистана, балетмейстер Гавхар Матякубова говорит Ц-1: «Наш новый репертуар отличается от прежних. Учитывая, что сюда приезжают туристы из разных уголков мира, мы постараемся показать им неизвестные грани нашего искусства, выступление масхарабазов (клоунов), старинные хорезмские танцы, дуэты».