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    Как это – платный вход в хивинский музей-заповедник Ичан-Кала?

    Во «внутренний двор» в древней Хиве теперь можно попасть лишь при наличии билета, – о нововведении говорят собеседники Ц-1.

    Ичан-кала в Хиве: фото: yandex.ru
    Ичан-кала в Хиве: фото: yandex.ru

    С 15 апреля 2019 года вход в музей-заповедник Ичан-Кала в Хиве, что в Хорезмской области Узбекистана, стал платным.

    Билет для взрослого узбекистанца стоит 10 000 сумов (чуть больше доллара США), для детей – 5000 сумов.

    Взрослые иностранцы платят гораздо больше – 50 000 сумов (6 долларов), а их дети – по 25 000 сумов.

    За вход в каждый из 14 музеев, расположенных в Ичан-Кале, отдельная плата: от 3500 до 4000 сумов для взрослого узбекистанца, для иностранцев – в два раза больше. Соответственно, детские билеты стоят в два раза дешевле.

    Не пожелавший назваться молодой узбекистанец делится, что платный вход в Ичан-Калу вызывает определенное психологическое неприятие.

    «Но нужно привыкнуть, ведь бесплатным бывает только сыр в мышеловке, рыночная экономика…» – улыбается он.

    Ичан-кала в Хиве; фото: damda.uz
    Ичан-кала в Хиве; фото: damda.uz

    Женщина средних лет, представившаяся туристом из Санкт-Петербурга, сожалеет, что, согласно служебным инструкциям музея-заповедника, говорить в микрофон разрешается только с позволения руководства.

    В личной беседе она отмечает, что впервые в Узбекистане, а до Хивы побывала в Ташкенте и Самарканде.

    «Мне постоянно приходится работать с вашими соотечественниками, находящимися у нас в России. Теперь, побывав у них на родине, я стала лучше понимать их», – говорит она.

    «У вас замечательные люди: открытие, простые, добрые», – добавляет туристка.

    «Платный вход в Ичан-Калу? – отзывается на вопрос женщина. – Соприкосновение с историей не имеет цены». По ее мнению, цены невысокие, плюс к этому организуется много зрелищ, высокая культура обслуживания.

    Ичан-кала в Хиве; фото: nat-geo.ru
    Ичан-кала в Хиве; фото: nat-geo.ru

    По словам замдиректора музея-заповедника Максудбека Абдурасулова, платность не повлияла на посещаемость, как опасались некоторые.

    «Если с начала января по 30 апреля 2019 года количество туристов выросло в полтора раза, то с 15 апреля доходы в госбюджет увеличились от 250 до 300 процентов», – рассказывает он.

    Например, только за 12 мая Ичан-Калу посетили 1484 местных и 828 иностранных туристов, говорит далее Абдурасулов.

    В Ичан-Кале, по его словам, только в этом году открыты две дополнительные экспозиции: музей медицины Хорезма и экспозиция акмечитских немцев-меннонитов.

    К ноябрю планируется открытие еще трех – музея истории древнего Хорезма, музея-выставки хорезмшахов и музея Хивинского ханства.

    Жить в Ичан-кале

    В Ичан-Кале расположены частные дома хивинцев – это 280 дворов с населением около 3000 человек. И на их проживание введение платного входа не повлияло.

    Всем жителям выданы справки местного самоуправления граждан, что дает им право бесплатно проходить по всем шести входам и выходам, включая центральный и еще один, оборудованный турникетами.

    Гостям постоянных жителей Ичан-Калы повезло: при предъявлении доказательств родства или иных причин посещения они могут проходить в заповедник бесплатно, но без права входа в музеи. Конечно, при сопровождении того человека, к кому приехали.

    Внутренний двор с представлениями

    Благодаря дополнительным финансовым возможностям на сценах музея-заповедника весь туристический сезон 2019 года, согласно заключенным договорам, выступают артисты Хорезмской государственной филармонии и областного кукольного театра.

    На территории музея гости могут посетить концерты, театрализованные представления, а также стать участниками различных фестивалей.

    «Всему этому способствуют известные постановления президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о развитии туризма в республике.

    В том числе и отдельное постановление по развитию туристического потенциала Хорезмской области в 2017–2021 годах», – завершает рассказ Максудбек Абдурасулов.

    Например, 11 мая здесь состоялся фестиваль областного кукольного театра, а 12 мая артисты филармонии на сцене Старого арка трижды одарили посетителей национальными узбекскими танцами и песнями.

    Народная артистка Узбекистана, балетмейстер Гавхар Матякубова говорит Ц-1: «Наш новый репертуар отличается от прежних. Учитывая, что сюда приезжают туристы из разных уголков мира, мы постараемся показать им неизвестные грани нашего искусства, выступление масхарабазов (клоунов), старинные хорезмские танцы, дуэты».

    Источник:Ц-1
    Темы: Туризм
    Теги: Ичан-кала туризм в Узбекистане Узбекистан Хива Хорезм
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