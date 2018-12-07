Туристическая Бухара: что, где, почем?

Сфера туризма в Узбекистане становится все более привлекательной. Это хорошо заметно на примере Бухары. Что здесь предлагают туристам, сколько это стоит и где можно сэкономить?

Путешествие по Узбекистану не обходится без посещения Бухары – древнего города, являющегося туристическим центром страны. Однако прямыми авиарейсами Бухарский аэропорт не изобилует, хоть и носит статус международного.

В основном сюда можно прилететь лишь из Ташкента, нескольких городов России и с недавнего времени – из Душанбе.

Таким образом, по воздуху сюда попасть не представляется возможным, кроме как через Ташкент. Похожая ситуация и в других исторических городах Узбекистана – Самарканде и Хиве.

Как рассказал корреспонденту Ц-1 владелец частного турагентства в Бухаре Абдурашид Абдурахманов, это является причиной того, что практически все туристические маршруты по стране являются кольцевыми и выполняются по направлению Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива – Ташкент или обратно.

В туристическом бизнесе Абдурахманов уже два года. Его турагентство «Flymondotur» предлагает гостям гастрономические, познавательные, религиозные, культурные и индивидуальные туры по всему Узбекистану.

Что почем?

По его словам, стоимость путешествия по стране зависит от туристических целей. В среднем восьмидневный тур по системе «все включено» обойдется иностранцу чуть более тысячи долларов США. Основные расходы при этом будут связаны с гостиницей, едой и транспортом.

Передвижения по Узбекистану осуществляются в основном поездом. Это самый оптимальный вариант в соотношении «цена–качество».

Между Бухарой и Ташкентом курсирует высокоскоростной поезд «Афросиаб». Расстояние в более чем 550 км он преодолевает за 3 часа 52 минуты.

Однако в этом году цена на него увеличивалась дважды, билеты стали дороже на 70% и сегодня стоят от 136 до 315 тысяч сумов (16,5–38 долларов США) в один конец. Разумеется, в ближайшем будущем это отразится на стоимости турпакета.

Паломничество

В данное время в Бухаре большую популярность приобретает религиозный туризм, в частности паломнический тур по маршруту «Етти пир» («Семь пиров»).

Паломники посещают могилы семи исламских святых, расположенных сразу в нескольких районах области. По словам Абдурахманова, транспортные расходы при этом составляют примерно 250 тысяч сумов (30,5 доллара).

Значительные расходы приходятся и на еду. Здесь она довольно разнообразна, богата и колоритна. Обед на одну персону обычно обходится в 50 тысяч сумов (6 долларов).

Самой затратной статьей расходов считается проживание в гостинице. Однако здесь можно немного сэкономить, если путешествуешь не один.

Абдурашид Абдурахманов советует обращать внимание на двухместные номера. В хорошем отеле Бухары они будут стоить примерно 80 долларов за комнату. При этом одноместный номер обойдется в 50.

Есть и бюджетные варианты – хостелы, которые стоят недорого: 20–25 долларов.

Чем привлекают гостиницы?

Вообще гостиницы Бухары в деле ценообразования довольно гибкие. Как рассказывает отельер Комиль Кадыров, владелец «Комиль Бухара бутик-отель», здесь все зависит от времени. В период так называемого межсезонья, не балующего количеством постояльцев, начинается пора скидок.

В гостиничном бизнесе он с 2001 года. В наследство от деда ему достался старинный дом в старой части города. Все началось с двух комнат, переделанных под гостиничные номера.

Когда же дела пошли в гору, семье стало тесно и некомфортно жить в гостевом доме. Было принято решение оформить его в национальном стиле и полностью переделать под отель. Сегодня каждая комната в нем эксклюзивна. Этим отель и привлекает клиентов.

«Приезжая к нам, турист сразу окунается в атмосферу Бухары. Но своей изюминкой мы считаем нереставрированный зал XIX века, где завтракают наши гости», – рассказывает Кадыров.

Благодаря положительным отзывам, оставленным постояльцами на различных онлайн-платформах, «Комиль Бухара бутик-отель» сегодня входит в пятерку лучших в городе.

Конкуренция усилилась

Между тем владельцы гостиниц отмечают значительный приток иностранных туристов и в целом положительные изменения в данной сфере. В самый разгар сезона полностью заполняются даже небольшие гостиницы. В первую очередь это связано с упрощением визовых процедур и либерализацией валютного рынка.

Туристы продолжают ездить в Узбекистан группами, при этом возрастает и количество индивидуальных путешественников.

К сожалению, нельзя сказать того же о молодежи. Возрастной контингент туристов – это все же люди старшего возраста.

«Если мы хотим привлекать молодежь, надо развивать активный и развлекательный туризм. Тогда в целом гости здесь будут задерживаться дольше», – уверен Комиль Кадыров.

Привлекательность сферы уже заметили представители местного бизнеса. По словам Абдурашида Абдурахманова, конкуренция здесь усилилась, предприниматели охотнее вкладывают свои деньги в строительство новых гостиниц, открытие турагентств и транспортных фирм.

Сегодня это приносит прибыль.