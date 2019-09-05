Поможет ли Верховный суд бухарскому чеканщику Рахматилло Кулиеву?

Рахматилло Кулиев надеется, что Верховный суд РУз признает незаконным решение о передаче новому арендатору древнего объекта, где на протяжении полувека располагается его мастерская.

Известный чеканщик из Бухары Рахматилло Кулиев 30 августа подал иск в Верховный суд Узбекистана на обжалование решения предыдущих инстанций, обязавших его освободить 19 из 22 худжр в медресе «Гаукушон» для нового арендатора.

Соответствующее решение в январе текущего года приняла региональная инспекция по защите и охране памятников, заключив договор аренды с неким ООО «Асилбек нури», несмотря на то что здесь на протяжении 50 лет располагается известная чеканная мастерская Кулиева.

Мастер не согласился с этим решением, так как считает, что оно принято с нарушением законодательных норм, и предполагает, что здесь присутствует коррупционная составляющая.

Никаких предупреждений об объявлении конкурса чеканщик не получал, хотя неоднократно заранее в письменном виде извещал инспекцию о готовности участвовать в нем со своими инвестиционными обязательствами.

Ранее Кулиев объяснял Ц-1, что здание не нуждается в сторонних инвесторах, так как по факту он сам уже является таковым на протяжении многих лет. Происходящую же ситуацию мастер объясняет попыткой выжить его с территории объекта, расположенного на прибыльном туристическом маршруте.

Чеканщик пытался найти поддержку у местных властей, но, пока ждал обещанной помощи, инспекция подала на него иск с требованием освободить 19 худжр.

17 мая этот иск был удовлетворен хозяйственным судом города Кагана в Бухарской области Узбекистана.

Они – хозяева

Доводы ремесленника не были учтены и в ходе апелляционных слушаний, прошедших 25 июля в формате видео-конференц-связи в областном суде Хорезма.

Как рассказывает Кулиев, ни прокурор, ни трое судей даже не обращали внимания на доказательства нарушений инспекции, которые были представлены его адвокатом.

Кроме того, служители Фемиды не обратили внимания и на еще действующие договоры, согласно которым руководитель чеканной мастерской ежегодно тратил миллионы сумов на сохранение здания.

Проигнорировали и отсутствие процедуры приема-передачи объекта, на основании которого должно приниматься решение о его передаче новому арендатору.

«Суд сказал, что они хозяева: кому хотят – отдадут, у кого хотят – отберут. Мы с адвокатом запротестовали: хозяин памятника – государство, а инспекция – балансодержатели. Вы неправильно трактуете и принимаете на основе этого несправедливое решение. Но судья ответил, что они сами знают, какое решение принять», – рассказывает Ц-1 Кулиев.

Мастер ходатайствовал об организации комиссии и выездного суда, чтобы показать, какая им проведена работа по сохранению памятника за все эти годы. Однако представитель инспекции оказался против этого, и суд не удовлетворил ходатайство.

В конечном итоге суд оставил в действии решение предыдущей инстанции, признав правомерность всего происходящего.

Теперь известный чеканщик надеется найти справедливость в Верховном суде РУз.