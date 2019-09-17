Узбекистанские ремесленники хороши для показухи?

Бухарские мастера, оказавшиеся арендаторами-должниками собственных мастерских, к их изумлению, были приглашены на Международный фестиваль ремесленников в Коканде.

Узбекистан с 11 по 15 сентября принимал в Коканде Международный фестиваль народно-прикладного искусства. И одними из его участников должны были стать ремесленники из Бухары – те самые, которые годами бьются за право на владение своими мастерскими.

Но приглашение принять участие в колоритном и ярком событии, посвященном древним традициям ремесленничества в Узбекистане, бухарским мастерам пришлось отклонить. Не до этого…

Не до творчества

Сегодня порядка 20 ремесленников – восемь кузнецов, семь жестянщиков, четыре столяра и один медник – заняты не творчеством, а исключительно судебной тяжбой с властями Бухары, превратившими их однажды из собственников мастерских в должников-арендаторов.

Данная история началась более 25 лет назад. Сегодняшние мастера, а в то время – работники Бухарского городского «Техсложбытприбора», согласно приказу Комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Узбекистан по Бухарской области от 20 марта 1993 года, приватизировали цеха, где каждый ремесленник построил отдельную мастерскую.

25 июня 1993 года им были вручены ордера на владение имуществом.

Факт приватизации подтверждается письмом Бухарского областного территориального управления Государственного комитета РУз по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции от 3 июня 2016 года под номером 2-452/1-ЖН.

К концу лета 2007 года спокойная жизнь ремесленников, чьи мастерские находились на территории АО «Бухора дехкон бозори» («Бухарский дехканский рынок»), нарушается решением хокима Бухары Киямиддина Рустамова о реконструкции территории рынка.

Ремесленников просят переехать на другое место по причине сноса их мастерских.

Жестянщик Шоди Икрамов рассказывает, что ни он, ни его коллеги не знали, что территория, на которой находятся их мастерские, перешла под ведомство рынка. Их попросили переехать, а мастерские снесли без какой-либо компенсации.

Все двадцать ремесленников со своим оборудованием, наковальнями и кувалдами переезжают, как говорится, от греха подальше – почти на километр от базара.

Кузнецы и жестянщики вкупе с другими предпринимателями вновь «с нуля» поднимают стены своих мастерских. Каждый для себя, но в один ряд, на указанном властями месте.

При этом ни дехканский рынок, ни городские власти не оказывают им помощи ни деньгами, ни техникой.

Но в ноябре 2007 года хоким Бухарской области Самохиддин Хусаинов своим решением № 287 опять передает участок земли в 13,5 га с новыми мастерскими ремесленников в подчинение АО «Бухарский дехканский рынок».

Ремесленник, что торговец

У рынка свои правила: с ремесленников начали требовать плату как за аренду торговой площади.

Рассказывает кузнец в седьмом поколении Саид Камолов: «Я кузнец в седьмом поколении. У нас были недалеко от базара собственные мастерские. В 2007 году при реконструкции базара наши мастерские снесли и вот здесь выделили пустую площадь. Территория была заброшенная, везде был мусор. Мы построили собственными силами свои мастерские. Два-три года ушло на строительство: кто в долг взял деньги, кто машину продал. И эти мастерские, которые мы своими силами построили на пустом месте, администрация АО «Бухора дехкон бозори» нам самим в аренду дает».

«Ведь базар ни копейки не потратил на наши мастерские! И электричество, и воду сами проводили, всё вокруг благоустроили. Вдруг АО «Бухора дехкон бозори» объявляется хозяином!» – недоумевает Саид-ака.

Как констатируется в решении Бухарского межрайонного суда по гражданским делам от 24 мая 2018 года, согласно договору с «Бухора дехкон бозори», жестянщик Шоди Икрамов за свою мастерскую в 72 кв. м в 2012 году должен был ежемесячно платить за каждый метр площади по 1200 сумов – всего 86 400 сумов.

К марту 2017 года арендная стоимость увеличивается до 7500 сумов за квадратный метр. К марту 2018 года, соответственно, – до 10 тысяч сумов.

«С меня АО «Бухора дехкон бозори» требовало за мастерскую, как с магазина хозяйственных товаров или продуктов питания, – 720 тысяч сумов в месяц. За пределами дехканского рынка на другом месте за такую же мастерскую почти такого же размера, оплачиваю налог в размере 150 000 сумов за год. Разница была большая, и я стал просить различные органы определить нам ставку налога как ремесленникам. Нет, и местные органы, и ташкентские, просто отписывались на наши письма», – с грустью констатирует жестянщик Икрамов.

Как результат – по иску Бухарского управления Торгово-промышленной палаты в интересах АО «Бухора дехкон бозори» судья Бухарского межрайонного суда по гражданским делам Сарвиноз Камбарова 24 мая 2018 года выносит решение в пользу акционерного общества.

Счета за годы аренды

Она определила, что надо взыскать с ответчика Шоди Икрамова в пользу АО «Бухора дехкон бозори» арендную плату за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2018 года в сумме 8 млн 630 тысяч 710 сумов за пользование зданием и инфраструктурами, находящимися на территории базара.

Приплюсовывается и госпошлина в размере 172 614 сумов.

В числе должников-ремесленников также находится кузнец Саид Камолов. За ним числится около 20 млн сумов долга. Больше года в счет АО «Бухора дехкон бозори» из пенсии Саида-ака ежемесячно удерживают 327 000 сумов.

Кассационная инстанция Бухарского областного суда по гражданским делам от 31 мая 2019 года оставила в силе решение первичной инстанции.

Коллегия по гражданским делам Верховного суда РУз также оставляет в силе прежние решения.

Суд и кавардак

«Недавно узнали, что администрация рынка представила в суд чертеж-план другого участка рынка, будто бы мы находимся там, – продолжает Саид-ака, – поэтому получилась такая карусель. К тому же нас представляют как собственников торговых точек, а не ремесленников».

Но самое смешное, что кузнец Саид-ака и его бухарские коллеги были приглашены на первый Международный фестиваль ремесленников в Коканде – понятное дело, поехать туда они не смогли: сейчас им не до показухи.

«Президент принимает постановление постановление о развитии ремесленничества, но в Бухаре…» – не договаривает до конца свою мысль Шоди Икрамов.

«Слова главы государства о том, что «ремесленничество необходимо преобразовать в мощную самостоятельную область развития малого бизнеса и индивидуального предпринимательства», видимо, еще до Бухары не дошли», – договаривает за него коллега.