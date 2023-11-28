Шавкат Мирзиёев не слышит, и не услышит… 

Предприниматель Тулебай Аширов не дождался приема у президента РУз, более того, построенный им детский сад уже продали на аукционе, остается спросить: как он мог верить в честность госкредитования, а затем — в прием у Мирзиёева?

История борьбы предпринимателя из Газалкента (Ташобласть) Тулебая Аширова за правду и законность, за совесть и справедливость в Узбекистане президента Шавката Мирзиёева — закончилась полным фиаско.

Детский сад в Газалкенте, который он строил последние пять лет и куда вложил все свои средства, а также влез в долги, взяв государственный кредит, — был продан с молотка на аукционе.

По данным компании «E-AUKSION», проводившей торги, лот № 7293904 был продан 2 ноября за 2 млрд 160 млн сумов, то есть он ушел с молотка за меньшую сумму от его первоначально выставленной цены — в 2 млрд 400 млн. Покупателем детского сада стала некая компания «Глобал Аист».

Эта история и ее финал — классический пример ограбления, другими словами, «кидалова», но не группой мошенников и аферистов, а государством в лице созданного по указу президента Шавката Мирзиёева в 2017 году Министерства дошкольного образования.

Цена вопроса заключалась в 10% -ом «откате», который предпринимателю Тулебаю Аширову предложили выплатить в Министерстве дошкольного образования при выделении льготного кредита, который должен был покрыть 75% стоимости проекта, который оценивался в 4 млрд 32 млн сумов.

Аширов отказался платить «откат», заявляя о его незаконности и опасаясь, что выплаченные в качестве взятки 10% от суммы, более 30 тысяч долларов США на тот момент, не позволят ему завершить полноценное строительство, он ничем не сможет закрыть образовавшуюся брешь в бюджете.

Министерство дошкольного образования не вняло ни доводам Тулебая Аширова, ни требованиям закона, а именно постановлениям президента РУз, и все равно взяло свое: оно выделило предпринимателю кредит только на 50% от стоимости проекта, создав дефицит бюджета в размере более чем на 100 тысяч долларов США.

Аширов получил урезанный кредит, но с такой дырой в бюджете закончить строительство не смог. Детский сад, хоть и построенный уже на 95%, запустить в работу было невозможно, а погашать кредит приходилось каждый месяц, в итоге предприниматель полностью обанкротился…

Теперь же его детище, колоссальный труд, огромное здание детского, комнаты которого уже любовно украшены красивыми детскими рисунками, персонажами из любимых сказок и мультфильмов, — продан с молотка за меньшие деньги, чем в него было фактически вложено.

Включая государственный кредит на сумму 2 млрд 112 млн 373 тысячи сумов, Аширов потратил более чем 1,5 млрд сумов собственных средств, и остался в итоге ни с чем, кроме долгов и подорванного здоровья. А кто-то получил практически достроенный детский сад.

Обойдя все судебные инстанции Узбекистана, побывав на приеме в Генеральной прокуратуре, где его оскорбляли и предлагали завершить строительство без лишнего шума, изыскав откуда-то средства, Аширов продолжал надеяться на президента Мирзиёева.

Он обратился к главе государства с просьбой принять его, он был уверен, что сумеет документально, на голых фактах и точных расчетах доказать несправедливость его положения, что он лишь следовал постановлениям президента и никак не ожидал, что столкнется с требованиями об «откате», а затем урезанием ранее утвержденного даже Министерством дошкольного образования бюджета, но все тщетно…

Мирзиёев Аширова не принял.

У жертв насилия и грабежа, в целом, несправедливости, надежда всегда умирает последней, надеяться — это единственное, что им остается, ведь они продолжают жить, оставаться на этой земле, в этом обществе…

Аширов — это герой и даже исчезающий в наш век вид человека, который верит в честность, в справедливость, несмотря на свой возраст, он напоминает ребенка с его искренностью и прямотой.

И мне кажется, что в Узбекистане много таких людей. Я каждый раз встречаю этих идеалистов, Дон Кихотов, и не перестаю восхищаться их стойкостью, силой, верой в возможность справедливости и правды.

Тулебая Аширова я постречала в ноябре 2021 года, когда впервые вернулась в Узбекистан после 16 лет отсутствия, мне пришлось уехать из страны после освещения кровавого расстрела Андижана 13 мая 2005 года.

Кроме него я встретила Андрея Плужникова, у него Генеральная прокуратура РУз отобрала бесценную семейную реликвию картину Рембрандта, хотя в правоохранительные органы мужчина обратился как раз за тем, чтобы вернуть ее из рук мошенников, но наткнулся в итоге на более крупных из них…

За минувшие два года ни один из моих «героев» не добился справедливости. Аширов потерял детский сад, Плужников — продолжает бороться за картину, не смогли вернуть свои наделы ограбленные фермеры из Ташкентской и Наманганской областей, умерла моя соседка и подруга Ходжия, государство так и не выделило ей денег на операцию по пересадке почки (орган ей готов был пожертвовать младший брат Азим, до этого 17 лет находившийся в колонии «Жаслык»).

Что же делать? И дальше ждать милости с барского стола, когда он соблаговолит бросить крупицу справедливости? — или наконец понять, что эта власть и эта система никогда не будет служить народу, идеям правды и справедливости, не для того она формировалась и приходила к власти.

Узбекистан, как и другие похожие на него страны, при правителях как Мирзиёев, не обремененных ни великими идеями, ни государственным видением, ни смелостью, ни порядочностью, ни любовью к своему народу, — обречены оставаться на задворках мира, это даже не пешки на шахматной доске, они — пыль на ней.

Сегодня весь мир стоит на пороге глобального, если не катастрофического передела и изменения. Единый мировой порядок, то есть подчинение всего мира богатейшей группе людей на Западе, в видении которых более нет общества и человечества, какими мы их знаем, а идеология трансгуманизма, то есть, будущее без человека и всего человеческого, — в любом случае не оставляет надежд на сохранение сегодняшнего статус-кво в любой точке Земли.

Часть сражения за этот мировой порядок развернулась на Украине, вернее, против России, вторая идет на Ближнем Востоке.

Мы видим тысячи убитых в палестинской Газе, нам жаль их до слез, но что важно признать, что сегодняшнему Узбекистану Мирзиёева и мечтать не пришлось бы о возможности такого противостояния, такой силы духа и верности своим идеалам, идее свободы и освобождения, какую демонстрирует в борьбе с сильнейшими противниками — США и Израилем — палестинский народ.

Ташкент с его коррупцией и ограблением тех, кто строит детский сад, кто сажает сады, кто хочет сохранить семейную реликвию, — не стоит ничего, он будет разрушен, падет от одного удара, как сотрясается и оседает пыль.

И ползание на коленях и вылизывание пяток — не поможет, в новом мировом порядке в этом нужны не будет, искусственный интеллект (ИИ) с легкостью заменит таких президентов и министров, и будет более эффективным и производительным. И это единственный случай, когда идея ИИ мне начинает нравиться.

Нам же, людям с честью и совестью, патриотам и интернационалистам, нужно думать о народовластии. О системе, которая нужна всем нам, так как государство, каким оно представлено сейчас — чтобы воровать и грабить — никому не нужно.

Пока же вспомним великого комбинатора Остапа Бендера, который чтил уголовный кодекс и не играл в азартные игры с государством, — это пока первые правила, которые всем надо принять и усвоить в начале нашего пути… То есть, никаких игр и дел с ОПГ «Государство», вы же достаточно зрелые, чтобы обходить наперсточников и других шулеров и мошенников.

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1