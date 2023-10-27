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    Министерство дошкольного образования РУз — «кинуло» не по-детски

    Детский сад в Газалкенте Ташобласти, практически построенный  предпринимателем Тулебаем Ашировым, выставлен на аукционные торги, — так закончилась его баталия с властью за обещанный льготный кредит.

    Детский сад Тулебая Аширова выставлен на торги...
    Детский сад Тулебая Аширова выставлен на торги…

    На сайте Auksion.uz выставлен лот №7014538 — это детский сад «Ортик Ота» в городе Газалкенте в Ташкентской области.

    Он принадлежит местному предпринимателю Тулебаю Аширову, вложившему в его возведение не только все свои средства, но и попавшему из-за него в ловко расставленные коррупционные схемы Министерства дошкольного образования Узбекистана.

    Продажа с аукциона детского сада должна была состояться уже 23 октября, стартовая цена определена в 2 млрд 400 млн сумов (около 197 тысяч долларов  США), но, как указывает сайт, имущество на данный момент еще не продано.

    Для Аширова, по его словам, это конец, запредельное беззаконие и бесправие, он говорит, что уже не знает, куда обратиться, как и где искать правду в Узбекистане, да и возможно ли это?

    Хотел построить садик

    Эта история началась в 2018 году, когда Аширов прочитал и поверил в постановления президента Шавката Мирзиёева о стимулировании строительства частными лицами детских садов, подумав, что это может стать делом всей его жизни.

    Тулебай Аширов - предприниматель из Газалкента, Ташобласть
    Тулебай Аширов — предприниматель из Газалкента, Ташобласть

    В постановлении президента под номером 3651, вышедшем в апреле 2018 года, говорилось о государственно-частном партнерстве в области реконструкции и строительства новых детских садов, предпринимателям предлагался ряд серьезных стимулов и льгот.

    В последующем постановлении президента от 30 января 2020 года под номером 4581 утверждалось, что предприниматели могли рассчитывать на получение льготного кредита при вложении в строительство или реконструкцию здания под детский сад более 25% от необходимых средств к 1 декабря 2019 года.

    То есть, оставшиеся деньги – 75% от стоимости проекта – должны были быть получены в виде льготного кредита после подписания соответствующего договора с Министерством дошкольного образования Узбекистана.

    «Кредиты выдаются сроком на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом по ставке 1 процент годовых», — утверждалось в постановление Мирзиёева.

    Прозрачно и подотчетно

    Аширов, взявшись за строительство детского сада в Газалкенте, получил по нулевой выкупной стоимости заброшенное здание, затем он собрал все свои деньги, продал машину и дом, и к лету 2019 завершил 25% строительных работ.

    Поскольку изначально проект рассматривался как государственно-частное партнерство, Аширов не мог и шагу сделать без консультаций и аудита со стороны контролирующих организаций.

    Стоимость всех строительных работ определил не Аширов, а ООО Engineering Calculations, в экспертом заключении этой организации от 6 сентября 2018 года стоимость проекта «Реконструкции здания частного ДОУ на 120 мест в МСГ «Дахана» в городе Газалкенте Бостанликского района Ташкентской области» была оценена — в 4 млрд 32 млн 373 тысячи 497 сумов.

    Сам же Аширов, это указано в экспертом заключении, оценивал стоимость реконструкции и строительства детского сада дороже — в 5 млрд 734 млн 145 тысяч 796 сумов.

    В июле 2019 года другая организация, проведя экспертизу, выдала акт выполненных работ предпринимателем на сумму 1 млрд 173 млн сумов, подтвердив его инвестиции на более чем 25% от общей стоимости проекта.

    Акт о выполненных работах...
    Акт о выполненных работах…
    Вторая страница Акта...
    Вторая страница Акта…

    Два договора с МДО

    В договоре, который Тулебай Аширов заключил с МДО 25 ноября 2020 года, в его первоначальной версии, были правильно отражены все ключевые цифры: общий бюджет в 4 млрд 32 млн сумов; вложенные средства — 1 млрд 116 млн; сумма кредита — 3 млрд 16 млн сумов.

    Первая версия соглашения, где сумма кредита указана в 3 млрд 16 млн сумов....
    Первая версия соглашения, где сумма кредита указана в 3 млрд 16 млн сумов….

    Копии этого документа Аширов, как вышел из здания МДО в Ташкенте, с радостью отвез в управление дошкольного образования в Газалкенте и другие учреждения, курировавшие его работу.

    Через три дня его неожиданно вызвали в МДО, где сотрудник Абдугулям Хакимов, со слов предпринимателя, попросил его вернуть оригинал договора, а затем возвратил его с измененной страницей номер 3.

    В новой версии документа сумма вложений Аширова была увеличена до 2 млрд 112 млн сумов, а сумма кредита сократилась до 1 млрд 920 сумов, то есть, на более чем 1,1 млрд сумов (110 тысяч долларов США).

    Вторая версия соглашения, где сумма инвестиций была завышена, а сумма кредита сократилась до 1,9 млн - "пропали" почти 1,1 млрд сумов!!!!
    Вторая версия соглашения, где сумма инвестиций была завышена, а сумма кредита сократилась до 1,9 млн — «пропали» почти 1,1 млрд сумов!!!!

    Новое слово в строительстве…

    Позже МДО ответило на запрос Ц-1, что при исчислении суммы кредита на строительство они исходили из суммы в 16 млн сумов на одного воспитанника. Если детей предполагалось 120 человек, то сумма кредита должна равняться 1 млрд 920 млн.

    Откуда взялась эта сумма в 16 млн — неизвестно. В постановлении президента о ней не было и слова, а черным по белому говорилось о 25% частных вложений и оставшейся части в виде льготного кредита.

    Аширов получил этот кредит, но кредитная ставка тоже изменилась, вместо 1% он должен был выплачивать банку — 8%. Мужчина решил не сдаваться и достроить детский сад, даже с урезанной на 25% суммой бюджета, но натянуть шкуру коровы на слона он не смог…

    По словам Тулебая Аширова, детский сад сегодня хоть и построен на 95%, но работать не может, то есть, предприниматель остается без прибыли, а выплачивать кредиты ему по-прежнему надо, и каждый месяц.

    В итоге кредиторы претендуют на его дом, который был поставлен под залог при получении кредита, а детский сад — выставлен на торги.

    Руководители Министерства дошкольного образования, когда с ним творили эти махинации, ушли со своих постов. Министр Агриппина Шин — сегодня занимает уже должность заместителя министра, дочь президента страны Шахноза Мирзиеева, являвшаяся в тот момент начальником управления по формированию политики, теперь работает первым заместителем директора Национального агентства социального обеспечения.

    Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети и права ребенка, Детские сады в Узбекистане, Коррупция в Узбекистане
    Теги: Агриппина Шин коррупция в Узбекистане Министерство дошкольного образования Узбекистана Шахноза Мирзиёева
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