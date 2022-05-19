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    Навоийский «Кызылкумцемент» в условиях капитализма

    Рабочие АО «Кызылкумцемент» в Навоийской области РУз лишись профилактория, молочных продуктов «за вредность», а вставшая на их защиту врач подверглась травле — с «пережитками советской эпохи» там покончено.

    АО "Кызылкумцемент"; фото: uzsm.uz
    АО «Кызылкумцемент»; фото: uzsm.uz

    Правозащитный Альянс Узбекистана (ПАУ), возглавляемый известной активисткой Еленой Урлаевой, бьется за интересы порядка 3000 работников акционерного общества «Кызылкумцемент», расположенного в Навоийской области республики.

    В январе этого года рабочие предприятия устроили акцию протеста у здания хокимията Навоийской области. Они заявляли о том, что на предприятии, сопряженном с риском для жизни и вредом для здоровья, прекратили выдавать бесплатно молочную продукцию, а тем, кто требует соблюдения прав, сокращают зарплаты.

    В интересах рабочих АО «Кызылкумцемент» Елена Урлаева обратилась в «Республиканский союз профсоюзов работников транспорта, дорожного и капитального строительства строительной индустрии Узбекистана», членами которого они являются.

    Правозащитница просила провести проверку фактов удержания и задержки заработной платы и премиальных у рабочих с января 2022 года, невыдачу полагающейся молочной продукции «за вредность» и других пищевых продуктов, отсутствие необходимого медицинского контроля за здоровьем и работоспособностью персонала.

    АО "Кызылкумцемент"; Фото: uzsm.uz
    АО «Кызылкумцемент»; Фото: uzsm.uz

    Обо всех вышеназванных проблемах, по словам правозащитницы, она слышала из уст самих рабочих, часть из которых участвовала в январской акции протеста из-за задержки заработной платы и других нарушений их прав и интересов.

    Но, по словам Урлаевой, она была обескуражена и поражена ответом профсоюзной организации, которая существует за счет ежемесячных взносов рабочих и обязана защищать их права.

    Председатель союза профсоюзов А.К. Нугманов в ответе от 11 мая 2022 года пишет, что проведенная его сотрудниками инспекция на предприятии не обнаружила ни одного нарушения.

    Как пишет Нугманов, на 1 апреля на АО «Кызылкумцемент» не было никаких задолжностей по зарплате. А за первый квартал (январь-март) 2022 года 1598 человек получили талоны на лечебно-профилактическое питание, 1037 — на молочную продукцию.

    По данным Нугманова, в итоге предприятие израсходовало 1 млрд 37 млн 340 тысяч 600 сумов (около 99 тысяч долларов США) на лечебно-профилактическое питание рабочих, 129 млн 342 тысячи 150 сумов на молочные продукты (около 11 тысяч долларов). Всего же на питание было израсходовано 1 млрд 166 млн 682 тысячи 750 сумов (около 110 тысяч долларов США).

    Ответ из Союза профсоюзов на жалобы рабочих - все в порядке!
    Ответ из Союза профсоюзов на жалобы рабочих — все в порядке!

    На вопрос, что же стало с профилакторием рабочих, построенным в годы СССР, где ежегодно каждый из работников предприятия мог отдохнуть, поправить здоровье, — глава республиканского профсоюза строителей, не моргнув глазом, отвечает, что его больше нет, его отдали.

    Он пишет, что согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана от 4 мая 2021 года под номером 266 «О дополнительных мерах по эффективному использованию активов государственных предприятий» профилакторий «Кызылкумцемент» отдан безвозмездно в распоряжение хокимията Навоийской области.

    Елена Урлаева называет ответ профсоюза наглой отпиской, которая говорит сама за себя. На предприятии работают 3000 человек, а сам Нугматов указывает, что питание и молочная продукция выдается только половине и трети из них. Да и то, приведенная сумма денег, якобы потраченная на питание рабочих, у многих из них вызвала недоверие.

    Что касается отсутствия задолжности по заработной плате, правозащитница говорит, что и тут скрывается правда. Врач-невролог поликлиники предприятия Дильфуза Асобоева, работающая там с 1996 года, рассказывает, что с 2016 года на «Кызылкумцемемент» все пошло не так. Начались необоснованные задержки и вычиты с заработной платы. Ей самой за этот период, по ее словам, задержали заработную плату за 36 месяцев — три года!

    Елена Урлаева с Дильфузой Асобоевой с пикетом у суда в Навои; ПАУ
    Елена Урлаева с Дильфузой Асобоевой с пикетом у областной прокуратуры в Навои; ПАУ

    Каждый раз, по словам медика, главный врач поликлиники Эльмурод Мелиев и генеральный директор предприятия Бахтиер Умирзаков находили предлог, что она якобы нарушила внутренний распорядок, и подвергали ее денежным взысканиям.

    В защиту своих прав женщина была вынуждена обратиться в суд, но Хатирчинский районный суд Навоийской области 25 марта принял решение оставить поданный ею иск против предприятия без удовлетворения.

    Республиканский союз профсоюзов нашел решение суда справедливым, как и то, как обошлось предприятие с врачом Асобоевой. Глава профсоюза Нугманов в ответе Урлаевой пишет, что проведенная проверка не выявила никаких фактов причинения ущерба интересам Асобоевой.

    Ответ Союза профсоюзов по вопросу Дильфузы Асобоевой; фото: ПАУ
    Ответ Союза профсоюзов по вопросу Дильфузы Асобоевой; фото: ПАУ

    Врач-невролог, не имевшая никаких взысканий за предыдущие 20 лет работы (с 1996 по 2016 годы) убеждена, что ее трехлетняя заработная плата была изъята совершенно незаконно. Но доказать ничего не может, даже в суде.

    Она записала видеообращение на имя президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в котором рассказала, что придирки к ней не имели оснований. К примеру, весной этого года, во время месяца Рамадана, ее лишили премии за то, что она отлучилась в туалет, рассказывает она президенту.

    17 мая правозащитница Елена Урлаева участвовала в суде по апелляционному иску Дильфузы Асобоевой в Навоийском областном суде. Она рассказывает, что на процессе судья Рахмонов отказался выслушать рабочих предприятия, которые хотели дать свидетельские показания в защиту врача.

    По словам Урлаевой, рабочие предприятия были возмущены ответом главы «Республиканского союза профсоюзов работников транспорта, дорожного и капитального строительства строительной индустрии Узбекистана» Нугманова. Они выразили твердую решимость доказать, что приведенные им данные о выдаче питания, молочных продуктах и потраченных на это средствах — ложь.

    Построено в СССР

    Предприятие «Кызылкумцемент», имеющее проектную мощность по выпуску 3 млн 80 тысяч тонн цемента в год, было запущено в Узбекской Советской Социалистической Республике (УзССР) в 1977 году.

    Естественно, как и положено социалистической стране, «Кызылкумцемент» принадлежал рабочим, люди работали там на себя и потому включили заботу о своем здоровье и безопасности труда в одну из главных и приоритетных задач предприятия.

    Профилакторий, медицинская клиника, которая не допускала на работу больных или же могла на месте оказать помощь заболевшему или пострадавшему, особое питание для восстановления сил и нейтрализации вредного воздействия производства цемента — все это было естественным и нормальным для советских рабочих.

    Но капиталистическая система, взявшая полноту власти в Узбекистане с приходом на пост президента в 2016 году Шавката Мирзиёева, что называется, входит во вкус и во все права.

    Зачем капиталистам, прежде всего думающим о своей прибыли и обогащении, заботиться о молоке для рабочих, тратить на это свои, как они считают, деньги. Более того! — зачем рабочим профилакторий? Он же денег стоит!

    Проблема в капитализме

    Движение Народовластия Узбекистана «ПАХТА», выступающее за восстановление в стране социалистической системы и власти народа, считает, что рабочие предприятия «Кызылкумцемент» не должны бегать по судам, пытаясь добиться справедливости от грабительского капиталистического строя. Они должны читать Карла Маркса, Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

    «Рабочий класс должен бороться за свои классовые права, — заявляет «ПАХТА» — Рабочие должны думать о том, что это они хозяева данного предприятия, оно было построено советским строем и советским народом, и должно быть снова возвращено в их собственность, как это было еще недавно».

    «Простые люди должны думать о том, что им предстоит национализировать все богатства страны, как и раскулачить и отправить на исправительные работы сегодняшних зарвавшихся хокимов и других чиновников во власти, не имеющих никаких прав на то, что они присваивают, разворовывают, продают, с одной лишь целью — выжать все соки и все сливки лишь для себя, и потому должны быть всего этого лишены и как можно скорее», — считает движение «ПАХТА».

    Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Движение народовластия Узбекистана "ПАХТА", Коррупция в Узбекистане, Экономика Узбекистана
    Теги: "Кизилкумцемент" "Кызылкумцемент" "ПАХТА" Узбекистан
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