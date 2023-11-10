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    Жертва государственной коррупции РУз — просит Мирзиёева о встрече

    Президент РУз с 2016 года Шавкат Мирзиёев; фото: кун.уз
    Президент РУз с 2016 года Шавкат Мирзиёев; фото: кун.уз

    Президенту Республики Узбекистан
    Господину Мирзиеёву Шавкату Миромоновичу
    От жителя Газалкента,
    предпринимателя Аширова Тулебая Артыковича

    Уважаемый Шавкат Миромонович, 

    Вы — моя последняя надежда, что в Узбекистане можно добиться правды и справедливости. Я хочу верить в Вас… Иначе, зачем все это? Зачем быть нашей стране, зачем быть Вам, зачем быть всем нам, если кругом обман, бесчестие и воровство?..

    Неужели мы такие, неужели — это и есть наш удел, Шавкат Миромонович, и по-другому в нашем Узбекистане уже не будет?

    Вот об этом я хотел бы говорить с Вами, и потому прошу о личной встрече, чтобы не только я, но и вся страна увидела, что правда и справедливость в Узбекистане могут восторжествовать, и что именно это является конечной целью Вашего президентства и жизни.

    Всем сердцем надеюсь, что это именно так.

    Шавкат Миромонович, я не строил кафе или ресторан, гостиницу или магазин, я строил всего-навсего детский сад в Газалкенте (Ташобласть).

    Почему я взялся за это дело? Во-первых, я видел и знал, что детских садов у нас катастрофически не хватает; во-вторых, меня подвергли к этому Ваши постановления, принятые как раз для решения этого вопроса; в третьих, в то время в руководстве Министерства дошкольного образования РУз работала  работала Ваша дочь Шахноза, что вселяло в меня уверенность в исполнение подписанных Вами документов.

    В постановлении президента под номером 3651, вышедшем в апреле 2018 года, говорилось о государственно-частном партнерстве в области реконструкции и строительства новых детских садов, предпринимателям предлагался ряд серьезных стимулов и льгот.

    В последующем Вашем постановлении от 30 января 2020 года под номером 4581 утверждалось, что предприниматели могли рассчитывать на получение льготного кредита при вложении в строительство или реконструкцию здания под детский сад более 25% от необходимых средств к 1 декабря 2019 года.

    То есть, оставшиеся деньги – 75% от стоимости проекта – должны были быть получены в виде льготного кредита после подписания соответствующего договора с Министерством дошкольного образования Узбекистана.

    «Кредиты выдаются сроком на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом по ставке 1 процент годовых», — утверждалось в Вашем постановление.

    Совместно с Министерством дошкольного образования была сделана оценка проекта детского сада на 120 мест. Я провел строительные работы на 25% от общей стоимости проекта, что было подтверждено независимой ревизионной компанией.

    Но, когда пришло время получить льготный кредит на оставшуюся сумма (75%), в Министерстве от меня потребовали взятку, «откат».

    Я отказался. В итоге договор соглашения в течение нескольких дней был изменен и теперь мне следовало получить лишь 50% от суммы кредита.

    Шавкат Миромонович, Вы, как мужчина и руководитель с огромным стажем, понимаете, что нельзя закончить проект с урезанным на 25% бюджетом, кроме того, когда цены на строительные материалы, оборудование, технику и мебель — только растут.

    Я бросил все свои средства, продал все, что мог, но садик остается недостроенным, осталось всего чуть-чуть, но денег нет. Что делает банк, он продолжает требовать погашения кредита, причем по 8% ставке, а теперь выставил детский сад на аукционные торги.

    Шавкат Миромонович, люди ругают или смеются надо мной, что я поверил Вашим постановлениям. Дело в том, что с начала вашего президентства в 2016 году  в стране действительно начались изменения к лучшему, стало все как-то честнее и светлее. Народ почувствовал связь с властью, что она его слышит. И в те годы, 2017-2018, я тоже верил и надеялся.

    Любая комиссия может прийти ко мне, проверить все произведенные строительные работы, увидеть, что все до копейки деньги были вложены в детский сад. Он построен на 95%, но запустить его не могу, так как не хватило средств на мебель, на другие мелкие, но важные вещи…

    Это же место для детей, они должны там развиваться, учиться, играть, хорошо питаться и отдыхать; оно должно быть комфортным и безопасным.

    Шавкат Миромонович, Вы должны меня принять. Уделите мне полчаса Вашего времени. Это важно. Речь идет о детях, будущем Узбекистана, об истинности и эффективности Ваших постановлений, о правде и справедливости.

    Я банкрот. Я истратил все, что у меня было, поверив в Ваши постановления. Мой труда с 2018 года — выставлен на аукционе. Лот № 7014538. Я чувствую себя обманутым, «кинутым», растоптанным.

    И это случилось не по вине банды бандитов с улицы, а в стенах Министерства дошкольного образования РУз, с помощью Ваших постановлений…

    Шавкат Миромонович, нам надо встретиться и поговорить. Это не должно быть так. Иначе, чего мы все стоим… Вы сами все понимаете…

    С уважением и надеждой на скорейшую встречу,
    Тулебай Аширов

    Источник:Ц-1
    Темы: Дети и права ребенка, Детские сады в Узбекистане, Коррупция в Узбекистане
    Теги: коррупция в Узбекистане образование в Узбекистане Узбекистан Шавкат Мирзиеев
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