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    • Узбекистан

    В Бухаре отметили День смеха

    1 апреля, в Международный день смеха, в Бухаре прошел фестиваль юмора «Насреддин Афанди». Попасть на него смогли не все.

    Свое название мероприятие, проводимое в городе только во второй раз, получило по имени легендарного фольклорного персонажа, героя сатирических миниатюр и анекдотов – шутника Ходжи Насреддина.

    Народная молва гласит, что весельчак жил в Бухаре. Поэтому на площади Ляби-Хауз, что в самом центре старой части города, установлен узнаваемый памятник старичка на ослике.

    Традиционно для всех подобных массовых мероприятий проезд транспорта в старый город был ограничен. В этот день здесь не то что автомобилям, даже людям было тесно.

    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, Узбекистан
    Теги: Бухара
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