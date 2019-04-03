В Бухаре отметили День смеха

1 апреля, в Международный день смеха, в Бухаре прошел фестиваль юмора «Насреддин Афанди». Попасть на него смогли не все.

Свое название мероприятие, проводимое в городе только во второй раз, получило по имени легендарного фольклорного персонажа, героя сатирических миниатюр и анекдотов – шутника Ходжи Насреддина.

Народная молва гласит, что весельчак жил в Бухаре. Поэтому на площади Ляби-Хауз, что в самом центре старой части города, установлен узнаваемый памятник старичка на ослике.

Традиционно для всех подобных массовых мероприятий проезд транспорта в старый город был ограничен. В этот день здесь не то что автомобилям, даже людям было тесно.