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    Певица Лайло Алиева: и дождь смывает все….

    В этом году исполняется 20 лет, как не стало Лайло Алиевой. В момент убийства ей было всего 26, но голос звучал уже так сильно, что его не смогли заставить замолчать ни убийцы, ни время.

    Источник:Ц-1
    Темы: Культура Узбекистана, Узбекистан
    Теги: Лайло Алиева Ташкент Узбекистан шоу-бизнес Узбекистана
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