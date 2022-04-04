Сообщить о краже картины Рембрандта лично Мирзиёеву…

Житель Ташкента Андрей Плужников обратился в Центр по правам человека Узбекистана с просьбой рассказать президенту Шавкату Мирзиёеву, как Генпрокуратура и другие госорганы украли у него картину Рембрандта.

Андрей Плужников продолжает борьбу за свою собственность — картину великого голландского художеника XVII века Рембрандта Харменса Ван Рейна, унаследованную им от коллекционера-отца после его смерти в 2003 году.

Картина с 2008 года находится в чужих руках. Сначала она попала к людям, обещавшим ее продажу, но, не сумев ее реализовать за желанные деньги, они решили присвоить ее себе.

Плужников обратился с заявлением в милицию, но там не собирались заниматься серьезным расследованием, тогда он обратился в Генпрокуратуру Узбекистана, и в последней инстанции — заинтересовались… пошло движение, которое завершилось конфискацией ценного предмета и превращением пострадавшего законного владельца в свидетеля и чуть ли не участника преступления…

В итоге картина, рыночная стоимость которой оценивать в сумму от 5 до 150 млн евро, была конфискована и передана в Государственный Музей искусств Узбекистана.

Андрей Плужников в интервью Ц-1 говорит, что по-прежнему не знает, где именно хранится его картина, в каком она состоянии. Музей искусств в Ташкенте не может выставить ее на обозрение, понимая, что владение картиной незаконное, и скандалвокруг ее приобретения продолжается.

В предыдущем материале Ц-1 подробно рассказал о всей перепетиях этого дела, что Плужников прошел все судебные инстанции и существующие надзорные и контролирующие институты в стране, но все без толку.

30 марта он обратился с письмом к директору Национального центра по правам человека Узбекистана Акмалю Саидовым. В документе Андрей рассказывает при каких обстоятельствах и по чьей вине он лишился своей собственности, раскрыл коррупцию, подлог и правонарушения, на которые пошла Генпрокуратура и другие госорганы страны для захвата его собственности.

Но Плужников просит Саидова не переадресовывать его обращение снова в Верховный суд или Генпрокуратуру страны, так как это бесполезно, а лично рассказать о его деле президенту Шавкату Мирзиёеву, как гаранту соблюдения прав и свободы граждан Узбекистана, а также Генеральному секретарю ООН по правам человека.

Узнает ли Мирзиёев, а, главное, будет ли толк?

Сложное наследство

Отец Андрея – Николай Плужников был ценителем произведений искусства, их страстным коллекционером. Он покупал картины в частных коллекциях, иногда находил настоящие сокровища на блошиных рынках, к примеру, на известной в Ташкенте «Тезиковке».

Перед смертью в 2003 году Николай Плужников открыл сыну тайну своей коллекции: среди его картин самой ценной является небольшая графическая работа, помещенная в застекленную деревянную рамку, – это подлинник, работа самого Рембрандта…

То, что хранившаяся многие годы в семейной коллекции Плужникова картина действительно являлась работой Рембрандта, подтвердила искусствоведческая экспертиза, которую назначила сама Генпрокуратура Узбекистана.

Удалось проследить путь, который проделало это произведение искусства: в годы Второй мировой войны картина была вывезена из частной коллекции во Франции в Германию, где была замечена в одном из немецких музеев, а затем из побежденного Берлина попала в СССР…

Для поддержания своей семьи Андрей Плужников, воспитывавший четырех дочерей, начал продавать некоторые произведения из коллекции отца.

Одним из его клиентов стал состоятельный предприниматель, бывший депутат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Камиль Юлдашев, купивший около 20 работ.

Продать Рембрандта

Когда Юлдашев узнал о картине Рембрандта, то предложил свои услуги в ее реализации, обещал, что сможет найти покупателя за не менее чем 2–3 млн долларов США.

28 августа 2008 года Андрей Плужников получил от Камиля Юлдашева расписку о том, что тот берет у него «графическую работу художника Рембрандта ван Рейна на реализацию». Юлдашев взял на себя обязательство информировать Плужникова «обо всех обстоятельствах сделки по продаже…», «вернуть картину по первому требованию…»

В качестве залога Юлдашев оставил Плужникову 50 тысяч долларов США.

На протяжении нескольких лет Плужников ждал реализации картины, но клиенты не находились, поступило лишь одно предложение из России: хотели купить картину за 1 млн долларов, но Юлдашеву эта сумма показалась недостаточной.

В конце 2013 года Плужников попросил Юлдашева возвратить ему картину и забрать свой залог в 50 тысяч долларов, но бывший депутат просьбу отклонил, а затем начал избегать встреч и разговоров с сыном коллекционера.

В январе 2014 года Плужников был вынужден обратиться с заявлением на Юлдашева в Яккасарайское РОВД (районное отделение внутренних дел) города Ташкента. Дело возбудили 27 мая 2014 года, но никаких последствий для Юлдашева и результатов для Плужникова оно не возымело.

Художественный вкус генпрокурора…

Все сдвинулось с мертвой точки в 2018 году, когда владелец картины попал на прием к тогдашнему генеральному прокурору Узбекистана Отабеку Муродову. Во время приема последний сказал, что слышал об этой истории, когда работал в Аппарате президента…

В результате дело из Яккасарайского РОВД было передано в Генпрокуратуру – вот тут-то всё и началось… Камиль Юлдашев 9 июня 2018 года написал на имя генпрокурора Муродова «явку с повинной», в которой признался, что взял у Плужникова картину Рембрандта «с целью продажи», которую впоследствии «не вернул».

В «явке с повинной» Юлдашев указывает, что передал картину своему другу, гражданину США Рафаэлю Фузаилову, который вывез ее в Израиль, но дает обещание вернуть художественную ценность в Узбекистан в течение 6–7 дней.

В этом документе, по словам Плужникова, уже определился «ход игры», который замыслила Генпрокуратура Узбекистана: в своем признании Юлдашев неожиданно указывает на залог в 50 тысяч долларов США как на стоимость картины, за которую взялся ее реализовать. Далее Юлдашев пишет, что после продажи картины он должен был отдать Плужникову еще 15 тысяч долларов.

Если картина должна была быть продана за 50 тысяч долларов и Плужников эти деньги уже получил, то о чем спор, зачем ему еще доплачивать 15 тысяч?

Но, как выяснилось далее, рассказывает Андрей Николаевич, при наличии расписки о взятии картины на реализацию, Генпрокуратура РУз решила представить дело так, что Плужников продал картину за 50 тысяч долларов, соответственно, никто ему более ничего не должен – ни власть, ни Юлдашев.

Более того, стараниями Генпрокуратуры Плужников из пострадавшего был переквалифицирован в свидетеля, его начали допрашивать на предмет якобы вывоза картины за пределы страны (в Израиль в сентябре 2011 года, а затем ее возвращения в июне 2018-го), хотя факт пересечения ею границ двух государств никем и никогда не был доказан.

В материалах суда по делу Плужникова имеется заключение Службы национальной безопасности Узбекистана, которая подтверждает отсутствие каких-либо фактов о вывозе картины за пределы страны и даже о ее доставке обратно, хотя возвращение работы Рембрандта должно было быть задокументировано и внесено в протокол: дело об исчезновении картины в это время уже вела Генпрокуратура страны и возвращал ее подследственный, явившийся с повинной!

Абсурд, но с позиции мошенников понятный: «израильский след» был выдуман, чтобы изменить статус пострадавшего Плужникова – сделать из него если не контрабандиста, то их сообщника…

По поводу же стоимости картины, то Андрей Плужников говорит с усмешкой, что любой мало-мальски грамотный человек, немного покопавшись в Интернете, вскоре узнает, что картины Рембрандта за 50 тысяч долларов сегодня не продаются, их стоимость определяется миллионами долларов и евро.

Узбекистанские эксперты, назначенные Министерством культуры, определив подлинность экспоната из коллекции Плужникова, посчитали, что цена этой работы Рембрандта на мировом аукционе могла бы колебаться от 5 до 150 млн евро.

Именно эта оценка, по мнению Плужникова, ошпарила как кипятком воображение руководителей Генпрокуратуры Узбекистана, решивших, очевидно, что такая дорогая картина им нужнее.

За последние три года дело Плужникова прошло все судебные инстанции Узбекистана. Первое слушание состоялось в Яккасарайском районном суде Ташкента, который, рассмотрев дело, в ноябре 2018-го принял решение о непризнании Плужникова пострадавшим, продолжив линию Генпрокуратуры, что картину Рембрандта он продал.

Два фигуранта дела – Камиль Юлдашев и Рафаэль Фузаилов – отделались штрафами за «лжесвидетельство» и «нарушение таможенного законодательства». Произведение искусства Рембрандта было признано «предметом преступления» и передано Министерству культуры Узбекистана.

Затем это решение было поддержано Ташкентским городским судом, а Верховный суд Узбекистана в сентябре 2021 года в своем определении указал, что истец Андрей Плужников не предъявил доказательств обстоятельств, на которые ссылается… Доказательств была целая кипа!

Андрей Николаевич показывает ворох отписок из всевозможных комитетов, которые пооткрывались в Узбекистане за годы правления президента Шавката Мирзиёева. Так, Агентство по противодействию коррупции РУз в июне 2021 года на его обращение ответило, что «прекращает переписку по данному вопросу».

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1