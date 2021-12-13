Помогут ли тюбетейки против денационализации Узбекистана?

Колонизация Узбекистана Западом все больше проявляется в потере национальной идентичности — в городах вывески на английском, молодежь учит английский или ходит на турецко-арабский манер в хиджабах — своего узбекского будущего никто не видит…

Галима Бухарбаева

Инициатива министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова о ношении сотрудниками его ведомства, да и всеми узбекистанцами национальных головных уборов — дуппи или тюбетеек — вызвала неоднозначную реакцию в стране.

Многие усмотрели в призыве министра, в прошлом популярного певца, очередное самодурство узбекистанского чиновника, его критикуют за принуждение к ложному патриотизму и показухе, за вмешательство в личное дело граждан…

Я же в разговоре с Назарбековым высказалась бы о дилетантском подходе к решению более чем серьезного вопроса, а именно, происходящей денационализации Узбекистана, которая подобно лаве взорвавшегося вулкана заливает страну, испепеляя при этом всё свое, исконное, национальное.

А Узбекистану, обладателю богатой и яркой культуры, уникальной самобытности, глубоко укоренившихся традиций и обычаев и пока еще осознающего свою идентичность народа, — есть что терять…

В Узбекистане — меньше узбекского

Побывав в стране после 16 лет отсутствия в конце октября-начале ноября этого года, я наблюдала, как политика президента Шавката Мирзиёева, которая не представляет из себя ничего нового — он следует всем предприсаниям Запада, колонизировавшего и уничтожившего культуры десятков стран мира, — стирает национальную идентичность узбеков.

И это проявляется не только во внеших признаках, а в мыслях и поведении людей, в целях, которые они ставят, и к которым стремятся. И нет в них — в этих устремлениях — Узбекистана. А даже, если есть, где и как им сбыться?

Столица Ташкент, к примеру, превращается в город как сотни и тысячи других городов мира, власти которых легли под Запад, позволили ему заполонить жизни и удовлетворять потребности своих граждан, уступив их умы и души, да и самих людей.

Смешно видеть Tashkent-City, зная историю и роль настоящего London-City, который стоял особняком от всего города, где жил простой люд.

В City же — сосредоточение самых богатых банков и офисов крупнейших финансовых и инвестиционных корпораций — решали судьбу не только Великобритании, но и всего мира. Поэтому это был City по отношению к самому Лондону — город в городе, таким он остается по сей день.

Колонии пишут на английском

Почти все новые кафе и рестораны, сфера услуг — от парикмахерских до автомоек — в Ташкенте носят названия на английском языке. Это считается модно, круто, это придает некий лоск западной жизни, как будто вы, переступив порог этого заведения, оказываетесь там, а не в Узбекистане.

Магазины продают только импортные вещи, самые дорогие из которых, заняв места в центральных районах города, предлагают узбекистанскому покупателю вещи известных западных брендов, давно заполонивших все остальные страны мира и наконец добравшихся с помощью Мирзиёева и до Узбекистана.

Скучно, приехав в Узбекистан, ожидая увидеть уникальную, не похожую ни на одну другую страну, столкнуться с теми же магазинами, увидеть все те же вредные для здоровья пищевые сети — McDonalds, KFC (Kentucky Fried Chicken) и далее по списку.

Вместо национальных гостиниц в Ташкенте появились иностранные отели, известные сети, как Hyatt, — глобалистский капитал должен быть доволен, теперь он будет прибирать к своим рукам основную часть прибылей гостиничного бизнеса и в этой стране…

А, помните, некогда самыми популярными были наши гостиницы — «Узбекистан», «Чорсу», «Москва», «Россия», «Ташкент», и все прибыли от их работы оставались в стране.

Кто учит детей?

Но хуже всего — это иностранные учебные заведения, которые понаоткрывались в огромном множестве в Ташкенте, возможно, и в других городах страны.

Узбекская молодежь учится на английском языке, ее обучают преподаватели из Великобритании и других стран, очевидно, приехавшие в Узбекистан, так как в силу своих неблестящих способностей не смогли трудоустроиться на родине. Одним словом, худшие.

Некогда умный человек сказал, «хочешь победить народ, воспитай их детей», это происходит сегодня в Узбекистане.

Подумайте сами, придет ли парню или девушке мысль, что надо поднимать Сурхандарью и Фергану, Навои и Сырдарью, если они учатся на английском языке, видят каждый день не преподавателя узбека, радеющего за свою страну, а иностранца, кичливо считающегося, что несет знания аборигенам?

Если я хочу развивать Узбекистан, наладить жизнь в самом отдаленном кишлаке, помочь самому простому человеку — буду ли я учить прежде всего английский?

Но, поверьте, среди учащихся, студентов и выпускников этих учебных заведения вы днем с огнем не найдете того, кто хочет жить в Узбекистане, тем более — ехать в кишлак и говорить с самым простым его жителем.

Они учатся там для того, чтобы самим стать иностранцами по отношению к своему народу, возвыситься над ним… А лучше, уехать от него куда подальше…

Вместо «Детского мира» — курсы для мигрантов

Открытие первого магазина «Детский мир» в СССР произошло в 1947 году в Москве, затем по установленному ГОСТу такие же магазины открывались в каждом городе страны с населением более 100 тысяч человек, с площадью не менее 2500 кв м., где всё посвящалось детям и их нуждам. При этом магазину «Детский мир» выделялись самые лучшие центральные места во всех городах страны.

Я выросла в самом центре Ташкента, проживая в доме над «Детским миром», сегодня главную часть нашего магазина детства занял центр по изучению английского языка Inter Nation, трудно найти лучший пример и большего символизма для демонстрации смены парадигмы.

Стеклянные стены языковых курсов позволяют наблюдать за его слушателями, как за рыбами в аквариуме, в основном только узбеки, совсем молодые ребята и девочки, готовые отдавать родительские деньги за изучение языка далекой от них страны.

Языковые курсы Inter Nation имеют и другие филиалы в городе, если в том, что появился на месте «Детского мира» изображен огромный портрет французского мореплавателя Жака Кусто, то в других местах — это Стив Джобс, основатель компании Apple, или Элон Маск, изобретатель и владелец Тeslа… Своих талантов, героев, патриотов — узбекская молодежь не видит, как будто их и нет вовсе…

Капитализм всех купит и продаст

Получается, что сегодня в Узбекистане все нужды народа начинают удовлетворять иностранцы, они их кормят, подсовывают свои шмотки и другие товары, развлекают своей музыкой и кино, занимают их время в соцсетях, затем воспитывают и обучают, в конечном счете — стирают их связь с собственной страной, уничтожая таким образом узбекскую национальную культуру и идентичность.

За всем происходящим надо, конечно, усматривать финансовый интерес крупного международного бизнеса, получившего после ухода строптивого Ислама Каримова долгожданный рынок сбыта и все условия для окончательной колонизации Узбекистана.

Власть же в Узбекистане, сделавшая ставку на капитализм, живет сегодня одной целью — это делать бизнес, делать деньги. Даже сомневаться не приходится, что приход каждой иностранной компании сопровождается взятками узбекским чиновникам. Последние продают страну и рады…

Пять «де…»

Известный болгарский политик Пламен Пасков, часто, выступая на каналах в YouTube, говорит о пяти ключевых аспектах стратегии Запада при захвате и дальнейшем разрушении, порабощении и уничтожении других стран, это:

1. Деиндустриализация — уничтожении промышленности, экономики страны;

2. Дерационализация — отупление людей, разрушение системы образования;

3. Денационализация — лишение культурного кода, превращение в манкуртов, перенявших чужой язык, подражающих западному образу и стилю жизни;

4. Дегуманизация — уничтожение человека и его ценностей, пропаганда сексуальной дезориентации — ЛГБТ, вседозволенности, разврата;

5. Депопуляция — зачистка территории от местного населения.

Первые два этапа Узбекистан уже «благополучно» прошел, в стране уже в 90-е годы были разрушены все фабрики и заводы, построенные в СССР; дерационализация — очевидна, сегодня в школах и вузах страны «белые вороны» — это учителя и преподаватели, которые не берут взяток, хотят дать знания детям, а в цене — обучение иностранцами и на английском.

Сейчас идет процесс денационализации и дегуманизации… Западные правозащитные организации уже кричат о правах гомосексуалистов, требуя легализации ЛГБТ. Пока Ташкент не желает идти на это, но это только пока… Скоро воспитанная иностранцами молодежь Узбекистана сама потребует этого.

Депопуляция же тоже запущена, не зря «щедрость американского народа» не знает границ, и в Узбекистан партия за партией поступают смертельно опасные препараты, которые называют вакцинами от коронавирусной инфекции.

А цели какие?

Что нужно сегодня стране — это определение своих собственных нужд и ориентиров, для того, чтобы выработать соотвествующую повестку и стратегию для ее реализации. И, конечно же, цель, какую страну хочет видеть и строить ее народ?

Если умную и успешную, прогрессивную и зажиточную, то зачем сегодня и сейчас лишать своих производителей будущего, уже заполонив прилавки магазинов импортными товарами и услугами компаний, с которыми они конкурировать не смогут?

Если цель — поднимать все регионы республики, зачем молодежи учить прежде всего иностранный язык и стремиться уехать их страны именно тогда, когда наступает время отдавать долги родителям и помогать строить свою родину?

Если — сохранить и развивать свою богатую культуру, то зачем стране превращаться в жалкую копию Запада, лишаясь свой уникальности, которая и привлекает к ней другие народы и страны?

Ну это всё праздные вопросы, понятно, что ни одну из вышеперечисленных целей нынешняя власть не ставит и не поставит, за минувшие пять лет определился четкий курс — грабить и продавать, продавать и грабить. Причем, грабить самых бесправных и бедных, продавать — самым богатым и циничным.

Тюбетейка — не волшебная палочка

А министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков думает, что решит все эти вопросы одной шапочкой, пусть даже это — тюбейка. Если же серьезно, то трудно найти более откровенную аналогию, когда исправляются вершки, а не корешки, то есть, корень и суть вопроса — игнорируется.

Уважаемый министр Назарбеков, Вы подняли важный вопрос, может быть, Вы даже двигаетесь в правильном направлении, но начали не с того конца…

Спуститесь с облаков на землю, и там найдете корни, первопричину тех проблем, которые, возможно, Вы нутром почуяли…

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1,

Основатель Движение Народовластия Узбекистана «ПАХТА»