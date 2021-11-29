«Сегодня дехканин не хозяин земли, богатые люди – хозяева земли…»

Садовод из Янгиюля (Ташобласть) Шерзод Камчибеков говорит, что вырубка деревьев подобна убийству ребенка – именно так поступили с ним и его семьей власти Узбекистана, отняв землю и уничтожив их труд…

История Шерзода Камчибекова – еще одна трагедия простого дехканина в Узбекистане, кому по статусу и материальному положению оказалось более невозможным оставаться хозяином земли.

Потомственный и прирожденный садовод и земледелец Камчибеков рассказывает, что его семья в 2006 году получила землю под садоводческую ферму в Куйичирчикском районе Ташкентской области. В их распоряжении сроком на 30 лет оказалась земля площадью 49,7 гектара.

Большая территория и, соответственно, большие объемы предстоящей работы семью Шерзода не пугали: он сам и все родные (в семье пятеро братьев), по его словам, больше всего любят работать на земле, находиться рядом с деревьями, ухаживать за ними.

Вскоре на их семейной ферме, получившей название «Юнусов Абдукарим», не осталось ни одного необработанного клочка земли, и ровными рядами встали молодые саженцы фруктовых деревьев. Всего на территории фермы, по словам Шерзода, было высажено около 20 тысяч деревьев.

Но, как объясняет садовод, это продолжительная по времени и дорогая по затратам работа: не все деревья принимаются, через год надо высаживать новые саженцы, и лишь через несколько лет можно увидеть первые плоды своего труда.

В 2013 году, когда красивый и ухоженный сад предстал перед глазами людей, где каждое дерево представлялось чудом природы, а все вместе – вершиной кропотливого человеческого труда, начали появляться первые желающие завладеть этой землей.

Шерзод рассказывает, что поступило предложение продать землю – за каждый гектар предлагали по одной тысяче долларов. Но он не согласился: вся его семья годами трудилась на этой земле, вкладывала все свои доходы в надежде, что скоро сад отплатит им за труд, будет их кормить.

Неожиданно в декабре 2014 года Камчибеков услышал от знакомых фермеров, что его садоводческое хозяйство оказалось в списке ферм, выставленных на тендер, – об этом писала местная газета «Эркин суз».

«Я купил эту газету, с ней пошел к хокиму (Джахонгир Абдураззаков, в то время хоким Куйичирчикского района), – но хоким меня просто послал…» – рассказывает Шерзод.

Позже, в марте 2015-го, хокимият Куйичирчикского района, пытаясь обосновать отъем земли у фермы «Юнусов Абдукарим», сослался на постановление Кабинета министров Узбекистана под номером 22 от 31 января 2013 года «Об утверждении Положения о порядке оптимизации размера земельного участка фермерского хозяйства и его ликвидации».

В обосновании, выданном хокимиятом, говорилось, что Шерзод Камчибеков, являвшийся с 2009 года директором фермы, не сумел наладить работу на надлежащем уровне.

Указывалось, что на территории фермы валяется мусор, ее границы заросли камышом, расстояние между деревьями доходит до пяти-шести метров, а «самое горькое, что 70% деревьев не развились, стоят высохшими…» – утверждалось в документе.

Шерзод говорит, что данное обоснование является ложным и клеветническим, и если ранней весной 2015-го ферма выглядела не самым лучшим образом, то лишь потому, что в 2014 году хокимият вынудил его посадить на территории фруктового сада… хлопок.

«Хлопок не растет без химических удобрений, нам приходилось их использовать, и они повредили и погубили многие наши деревья, – рассказывает он. – Мы сами сильно переживали из-за этого, но сумели исправить положение: взяли кредит в банке, купили новые саженцы…»

В 2015 году ферму у семьи Камчибекова все же отняли. Им позволили пользоваться участком в пять гектаров, но на этот клочок земли они не имеют никаких юридических прав, на них просто снизошла «барская милость»…

Так «милостью» властей семья Шерзода сводит концы с концами. В прошлом году после сбора урожая зерна им позволили попользоваться освободившимися землями, они посадили кукурузу и осенью собрали урожай, но «повезет» ли им снова в 2022 году – никто не знает.

Камчибеков говорит, что сегодня пять семей (пятеро братьев со своими женами и детьми), а также родители ютятся все вместе в одном доме. Дело в том, что в прежние годы они вкладывали в фермерское хозяйство все свои доходы до копейки, продавая коров и машины.

Сегодня их ферма уже поделена на части. Получилось три «трофея». Первый – ушел в кластер, второй – заместителю районного хокима, третий – начальник милиции оформил на своего шофера.

Шерзод Камчибеков: «Когда ребенка убивают, что вы почувствуете?! Вы же сами сажали сад, сколько лет за ним ухаживали…»

Сад практически весь уже вырублен. Первые 37 гектаров были вырублены после решения хокимията в 2015 году, сейчас идет вырубка деревьев на пяти гектарах, пока еще оставшихся под присмотром семьи Шерзода.

«Что чувствует садовод, когда вырубают его деревья?» – на этот вопрос Камчибеков отвечает почти со слезами на глазах: «Когда ребенка убивают, что вы почувствуете?! Вы же сами сажали сад, сколько лет за ним ухаживали, даже зимой ходили смотреть, чтобы кто-то корову не пустил, чтобы кто-то не зашел».

На вопрос, кем является сегодня дехканин в Узбекистане, Шерзод глубокомысленно и убежденно отвечает, что «дехканин не хозяин земли, сегодня богатые люди – хозяева земли».

Эти богачи сами не работают, они нанимают простых людей, чтобы те вкалывали для них за гроши, продолжает он.

Камчибеков с горечью отмечает, что у простых людей начали отнимать земли как раз тогда, когда занятие сельским хозяйством в Узбекистане становится выгодным появилась возможность экспортировать свой товар.

«Земля должна принадлежать народу»

«Когда мы работали, то все стоило копейки, мы едва могли компенсировать свои расходы, продав урожай на базаре, теперь, когда это стало выгодным делом, богатые забрали землю», – констатирует он.

На просьбу сформулировать свое требование к власти Узбекистана, Шерзод отвечает: «Земля принадлежит народу, пусть отдадут землю народу, а богатые пусть открывают заводы, пусть обрабатывают продукцию, пусть у нас ее покупают».

Через несколько секунд он снова возвращается к главной свой мысли и желанию: «Я просто хочу, чтобы земля была народной, пусть народ пользуется ею».