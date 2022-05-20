Вопиющее нарушение прав женщины и матери в Узбекистане

Обращение в международные и национальные организации было направлено в связи насилием над жительницей Джизака со стороны ее свекрови — члена Сената РУз и замхокима Джизакской области.

Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА», выступающее за восстановление в стране социалистического строя и власти народа, обратилось в ряд международных организаций, а также организаций по защите прав человека и прав женщин в РУз.

Причиной обращения стало трагическое положение жительницы Джизака Зилолы Азизовой. Эта 27-летняя женщина тяжело больна, врачи убеждены, что ее жизнь под угрозой…

В субботу, 21 мая, ее родители срочно вылетают с ней в Москву, теперь в спасении Зилолы можно полагаться только на квалификацию и возможности российской медицины.

Молодая женщина подорвала свое здоровье в битве за шестилетнего сына Шахджахона, которого у нее забрали муж Хуршид Азизов и свекровь Назира Мухтарова, последняя является членом Сената Узбекистана и заместителем хокима Джизакской области.

Ц-1 публикует обращение, которое было направлено послу ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Узбекистане Пьеру фон Арксу. Схожие обращения были направлены в ООН, Конгресс и Сенат США, ЕС, Еврокомиссию, в посольства зарубежных стран в Ташкенте, а также в ряд международных и национальных организаций по защите прав женщин.

Обращение

«Уважаемый господин Пьер фон Аркс,

Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА», пользуясь случаем, выражает Вам свое глубокое уважение и просит Вас, как представителя влиятельной международной организации, сделать всё возможное для помощи и восстановления справедливости в отношении женщины и матери из Джизака, подвергшейся насилию и бесчеловечным издевательствам.

Мы надеемся, что Вы с вниманием и сочувствием отнесетесь к героине нашего обращения, зная, что ОБСЕ ведет активную работу в области защиты прав женщин, лишь недавно, 13 апреля, под эгидой Вашей организации в Ташкенте состоялся второй форум «Роль женщин-парламентариев в развитии Узбекистана».

Господин посол, сегодня под угрозой находится жизнь 27-летней женщины из Джизака Зилолы Азизовой.

Ее единственная «вина» в том, что при родах в 2015 году она получила травму и потеряла здоровье. Но это стало причиной, по которой ее муж и его семья выкинули ее на улицу и забрали ее единственную радость и смысл жизни — ее теперь уже шестилетнего сына Шахджахона.

21 мая Зилола Азизова вместе с родителями летит в Москву, так как врачи в Узбекистане уже не в силах ей помочь, ее состояние с каждым днем ухудшается, ее жизнь под угрозой, но всем известна истинная причина ее болезни — ее разлука с сыном.

Помогите восстановить справедливость в отношении женщины и матери, сама она этого добиться уже не в состоянии, она исчерпала все законные средства. Дело в том, что ей противостоит не только человеческий фактор, но и система власти в Узбекистане, ее свекровь — заместитель хокима Джизакской области и член Сената Узбекистана Назира Мухтарова.

Господин посол, немного истории.

Зилола Азизова в 2014 году вышла замуж за Хуршида Азизова. В 2015 году она родила сына, но при родах получила травму и стала часто болеть.

Летом 2021 года, когда Зилола проходила очередное лечение в Ташкенте, в Джизаке состоялась свадьба ее мужа. Не будучи в разводе, при живой супруге он взял себе в жены другую женщину. Естественно, это событие, отмечавшееся 5 июля, было поддержано всей его родней, прежде всего, матерью — сенатором и замхокимом.

Когда Зилола вернулась из больницы, ее не пустили на порог дома. Вмиг молодая женщина, которая жила только домом, мужем и своим сыном, оказалась выкинутой на улице, при этом у нее забрали самое дорогое — ребенка.

28 марта 2022 года городской суд Джизака определил местожительство мальчика в доме отца, не имея никаких оснований на изъятие ребенка у матери — она не была признана недееспособной, социально опасной… Более того, по закону, она остается законной супругой Хуршида Азизова.

Лишь теперь, спустя почти год после женитьбы, Азизов, испугавшись обвинения в двоежёнстве, подал документы на оформление развода с Зилолой. Известно, что его новая супруга ожидает ребенка, должна родить уже в июне.

Господин Пьер фон Аркс, ОБСЕ поддерживает защиту прав женщин, эта одна из главных мировых повесток Европейского Союза и США.

Разве можно выкидывать на улицу женщину, если она заболела, как будто сломанную и потому уже ненужную вещь? Разве можно жениться при живой супруге, когда двоежёнство в стране запрещено? Разве можно лишать мать ребенка и ребенка матери без единого основания? Разве можно это делать, используя должность замхокима и звание сенатора?

Мы просим Вас обратиться к властям Узбекистана с требованием обеспечить справедливость в деле Зилолы Азизовой. Довести до них, что люди — это не вещь, что они имеют права, что никто не должен совершать насилие и издеваться над человеком, доводить его до отчаяния и порога смерти, как это происходит сегодня и сейчас с молодой и ни в чем неповинной женщиной Зилолой Азизовой и ее шестилетним сыном Шахджахоном.

Заранее благодарим за Ваше внимание и участие,

С уважением,

Галима Бухарбаева — лидер Движения народовластия Узбекистана «ПАХТА»

20 мая 2022 года