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    Она узбекский сенатор и джизакский замхоким — она может всё!

    Член Сената РУз Назира Мухтарова — не только госслужащий областного и республиканского значения, она прежде всего — свекровушка-садистка, выкинувшая на улицу больную невестку, лишив ее ребенка.

    Страница Назиры Мухтаровой на сайте Сената РУз
    Страница Назиры Мухтаровой на сайте Сената РУз

    Назира Мухтарова — член Сената Узбекистана, заместитель хокима Джизакской области и начальник областного управления по делам махалли и семьи — женщина весьма колоритная.

    Разбуди ее ночью и щелкни пальцами, — она сходу выдаст ура-патриотическую речь о правах слабого пола, о гендерном равенстве, о безграничных профессиональных возможностях женщин, о необходимости поддержки семьи и детства. Заслушаешься и прослезишься…

    Такие тётеньки очень нужны властям Узбекистана. Опасаясь поднимать на публике более чем острые политические, экономические и социальные проблемы, власть президента Шавката Мирзиёева превратила женскую тематику в свое главное знамя, в стране проводятся бесконечные то конференции, то круглые столы, то семинары — всё о ней, да о ней.

    На этих мероприятиях собираются самые тяжеловесные активистки Узбекистана. Главная роль там согласно иерархии отведена старшей дочери президента Саиде Мирзиёевой, она изображает красавицу, не лишенную интеллекта и добрых порывов сердца, остальные же женщины сосредоточено внимают ей, полные решимости покончить раз и навсегда с гендерными вопросами в стране!

    Вот одна из участниц таких мероприятий — наша героиня из Джизака Назира Мухтарова — сенатор и областной замхоким. Вот что она заявляла, к примеру, в интервью газете «Народное слово» 10 октября 2020 года:

    Как поет, как поет Назира Мухтарова... "Народное слово"
    Как поет, как поет Назира Мухтарова… «Народное слово»

    «На протяжении многих лет женщинам отводилась роль домохозяйки, хранительницы семейного очага. Она была на втором плане после мужчин. Гендерное неравенство проявлялось почти во всем. Но времена меняются, и радует, что в нашей стране стирается неравенство между мужчиной и женщиной, реализуются конкретные меры по ликвидации этого пережитка прошлого. Женщина — депутат, женщина — военнослужащий, женщина — предприниматель и так далее…»

    Звучит хорошо, скажет кто-то. На самом деле, все мерзко и противно до тошноты.

    28 марта эта сенатор и замхокима выиграла дело в Джизакском городском суде против своей невестки — супруги сына — Зилолы Азизовой. Согласно судебному постановлению, шестилетний Шахджахон должен оставаться в доме отца, а матери запретили с ним встречаться, по сути ее лишили материнских прав.

    Несчастная женщина и мать говорит, что ей ничего не надо в этой жизни, кроме ее сына. Ребенок тоже не желает расставаться с мамой и жить с отцом, которому бабушка — та самая сенатор Мухтарова — уже подыскала новую жену и успела сыграть свадьбу.

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    Как рассказывает ташкентский адвокат Зульфия Ахмедова, взявшаяся за защиту Зилолы Азизовой, сложность этого дела заключается в том, что их противник — сенатор и заместитель хокима, которая использует все рычаги власти против невестки.

    Зилола вышла замуж в 2014 году за Хуршида Абдуллаева, сына Мухтаровой.

    В 2015 года она родила сына Шохджахона, но роды были тяжелыми и подорвали ее здоровье. Она начала болеть, и с каждым годом ее состояние только ухудшалось. Тем не менее Азизова сама справлялась с уходом за ребенком, сумела за это время закончить педагогический институт.

    Но, по словам молодой женщины, ее физическое состояние не устраивало свекровь-сенатора, и та при каждом удобном случае выражала свое недовольство по поводу «болезненной» невестки, не способной бегать и порхать, обслуживая ее и других членов семьи.

    Зульфия Ахмедова: «Представьте состояние молодой женщины, которая в одночасье лишилась дома, где прожила семь лет, мужа, горячо любимого сына…»

    Летом прошлого года, а именно — с 30 июня по 10 июля — Зилола проходила очередное лечение в Ташкенте, и в это время, как ей стало известно позже, ее свекровь сыграла очередную свадьбу своему сыну, взяв в дом новую невестку. Торжество состоялось 5 июля в джизакском ресторане «Дунё».

    Как утверждает Зилола, она в это время еще состояла в законном браке с Хуршидом Абдуллаевым.

    «10 июля Зилола после приехала домой, но её не пустили на порог, — рассказывает адвокат Зульфия Ахмедова. — У дверей дома по приказу сенаторши выстроилась стража во главе с председателем махалли, сотрудниками национальной гвардии и участковым инспектором милиции, которые заявили женщине, что отныне ей нет места в этом доме, что муж женился и её сына будет воспитывать мачеха».

    «Представьте состояние молодой женщины, которая в одночасье лишилась дома, где прожила семь лет, мужа, горячо любимого сына», — с огромным сочувствием в голосе добавляет адвокат.

    Чтобы отстоять свои материнские права, Зилола вместе с адвокатом подали иск в суд. Слушания долго не проводились, все время откладывались, все дело затянулось на более чем семь месяцев.

    И, наконец, когда суд состоялся, он вынес решение в пользу двоеженца Хуршида Абдуллаева и его матери — сенатора и замхокима Джизакской области.

    «Не плач, — успокаивает свою клиентку адвокат Ахмедова, — справедливость восторжествует, никто не имеет права разлучать мать с ребенком, только потому, что его мама получила родовую травму и заболела, ребенок не должен воспитываться против воли мачехой, только потому, что так решила эта садиствующая бабушка и свекровь, одним словом, чиновница…»

    Источник:Ц-1
    Темы: Права женщин, Семья
    Теги: Назира Мухтарова Сенат Узбекистана сенатор Узбекистана Узбекистан
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