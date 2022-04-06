Она узбекский сенатор и джизакский замхоким — она может всё!

Член Сената РУз Назира Мухтарова — не только госслужащий областного и республиканского значения, она прежде всего — свекровушка-садистка, выкинувшая на улицу больную невестку, лишив ее ребенка.

Назира Мухтарова — член Сената Узбекистана, заместитель хокима Джизакской области и начальник областного управления по делам махалли и семьи — женщина весьма колоритная.

Разбуди ее ночью и щелкни пальцами, — она сходу выдаст ура-патриотическую речь о правах слабого пола, о гендерном равенстве, о безграничных профессиональных возможностях женщин, о необходимости поддержки семьи и детства. Заслушаешься и прослезишься…

Такие тётеньки очень нужны властям Узбекистана. Опасаясь поднимать на публике более чем острые политические, экономические и социальные проблемы, власть президента Шавката Мирзиёева превратила женскую тематику в свое главное знамя, в стране проводятся бесконечные то конференции, то круглые столы, то семинары — всё о ней, да о ней.

На этих мероприятиях собираются самые тяжеловесные активистки Узбекистана. Главная роль там согласно иерархии отведена старшей дочери президента Саиде Мирзиёевой, она изображает красавицу, не лишенную интеллекта и добрых порывов сердца, остальные же женщины сосредоточено внимают ей, полные решимости покончить раз и навсегда с гендерными вопросами в стране!

Вот одна из участниц таких мероприятий — наша героиня из Джизака Назира Мухтарова — сенатор и областной замхоким. Вот что она заявляла, к примеру, в интервью газете «Народное слово» 10 октября 2020 года:

«На протяжении многих лет женщинам отводилась роль домохозяйки, хранительницы семейного очага. Она была на втором плане после мужчин. Гендерное неравенство проявлялось почти во всем. Но времена меняются, и радует, что в нашей стране стирается неравенство между мужчиной и женщиной, реализуются конкретные меры по ликвидации этого пережитка прошлого. Женщина — депутат, женщина — военнослужащий, женщина — предприниматель и так далее…»

Звучит хорошо, скажет кто-то. На самом деле, все мерзко и противно до тошноты.

28 марта эта сенатор и замхокима выиграла дело в Джизакском городском суде против своей невестки — супруги сына — Зилолы Азизовой. Согласно судебному постановлению, шестилетний Шахджахон должен оставаться в доме отца, а матери запретили с ним встречаться, по сути ее лишили материнских прав.

Несчастная женщина и мать говорит, что ей ничего не надо в этой жизни, кроме ее сына. Ребенок тоже не желает расставаться с мамой и жить с отцом, которому бабушка — та самая сенатор Мухтарова — уже подыскала новую жену и успела сыграть свадьбу.

Как рассказывает ташкентский адвокат Зульфия Ахмедова, взявшаяся за защиту Зилолы Азизовой, сложность этого дела заключается в том, что их противник — сенатор и заместитель хокима, которая использует все рычаги власти против невестки.

Зилола вышла замуж в 2014 году за Хуршида Абдуллаева, сына Мухтаровой.

В 2015 года она родила сына Шохджахона, но роды были тяжелыми и подорвали ее здоровье. Она начала болеть, и с каждым годом ее состояние только ухудшалось. Тем не менее Азизова сама справлялась с уходом за ребенком, сумела за это время закончить педагогический институт.

Но, по словам молодой женщины, ее физическое состояние не устраивало свекровь-сенатора, и та при каждом удобном случае выражала свое недовольство по поводу «болезненной» невестки, не способной бегать и порхать, обслуживая ее и других членов семьи.

Зульфия Ахмедова: «Представьте состояние молодой женщины, которая в одночасье лишилась дома, где прожила семь лет, мужа, горячо любимого сына…»

Летом прошлого года, а именно — с 30 июня по 10 июля — Зилола проходила очередное лечение в Ташкенте, и в это время, как ей стало известно позже, ее свекровь сыграла очередную свадьбу своему сыну, взяв в дом новую невестку. Торжество состоялось 5 июля в джизакском ресторане «Дунё».

Как утверждает Зилола, она в это время еще состояла в законном браке с Хуршидом Абдуллаевым.

«10 июля Зилола после приехала домой, но её не пустили на порог, — рассказывает адвокат Зульфия Ахмедова. — У дверей дома по приказу сенаторши выстроилась стража во главе с председателем махалли, сотрудниками национальной гвардии и участковым инспектором милиции, которые заявили женщине, что отныне ей нет места в этом доме, что муж женился и её сына будет воспитывать мачеха».

«Представьте состояние молодой женщины, которая в одночасье лишилась дома, где прожила семь лет, мужа, горячо любимого сына», — с огромным сочувствием в голосе добавляет адвокат.

Чтобы отстоять свои материнские права, Зилола вместе с адвокатом подали иск в суд. Слушания долго не проводились, все время откладывались, все дело затянулось на более чем семь месяцев.

И, наконец, когда суд состоялся, он вынес решение в пользу двоеженца Хуршида Абдуллаева и его матери — сенатора и замхокима Джизакской области.

«Не плач, — успокаивает свою клиентку адвокат Ахмедова, — справедливость восторжествует, никто не имеет права разлучать мать с ребенком, только потому, что его мама получила родовую травму и заболела, ребенок не должен воспитываться против воли мачехой, только потому, что так решила эта садиствующая бабушка и свекровь, одним словом, чиновница…»