Женская тема в Узбекистане — лазейка для Запада

Узбекистан считает женскую тему безопасной областью для сотрудничества с Западом, но представители последнего не зря довольствуются пока этим: изменив женщину, они захватят всё…

Галима Бухарбаева

Иосиф Виссарионович Сталин любил напоминать принцип коммунистов-большевиков, сформулированный Владимиром Ильичем Лениным: надо тянуть за одно звено, чтобы вытянуть всю цепь.

Следование этому принципу, как пояснял Сталин, позволит Коммунистической партии Советского Союза концентрироваться на одной задаче, будучи увереннной в том, что ее выполнение и обеспечит достижение главной цели.

Глядя на бесконечное число женских семинаров, конференций и круглых столов в Узбекистане, нельзя не подумать, что капиталисты тоже знакомы с учением Ленина и философией диалектического материализма: они с упорством жмут на одну точку, чтобы затем перевернуть и переделать под себя всё общество.

Вот и снова в столице Узбекистана проходит очередная женская тусовка. Как сообщает информагентство УзА, 13 апреля в Ташкенте под эгидой Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прошел второй форум на тему: «Роль женщин-парламентариев в развитии Узбекистана».

На форуме, рассказывает УзА, обсуждались вопросы гендерного равенства, поышения роли женщин в политической жизни страны.

«Сегодня количество женщин-парламентариев соответствует рекомендациям ООН и составляет 32 процента, — говорится в материале УзА. — Доля женщин на руководящих должностях достигла 27 процентов, в сфере предпринимательства – 25 процентов, в политических партиях – 44 процентов, в системе высшего образования – 46 процентов».

То есть, медленно, но верно, международные институты добиваются от Узбекистана выполнения своих требований в области гендерного равенства, соблюдения установленных ими квот на присутствие женщин в органах власти и других сферах жизни.

Кто-то скажет, что это хорошо, слабый пол получает гарантированное место во власти, где доселе командовали только мужчины; другие, что это — чистая формальность, увеличение числа женщин ничего не меняет. Какая разница — бюрократ в юбке или брюках, в любом случае — это одно большое болото, дружно квакующее по приказу главной жабы?

Оба суждения — неверны. Общество не выигрывает от присутствия во власти и других значимых для его жизнедеятельности институтах людей, назначенных по определенному типу или отличию, — мужчин или женщин, узбеков или русских, белых или черных, высоких или низких, а от того, каким человеком он или она является, за какие идеи и принципы стоит, какими знаниями обладает, каким специалистом является…

Квотирование, которое уже продавили в Узбекистане представители Запада, уничтожает истинную конкуренцию личностей, идей и характеров, лишает общество справедливого и честного выбора, но предоставляет коррумпированным и вороватым режимам легкую возможность отчитаться о достижениях, которых нет.

Быть женщиной не означает быть хорошим и честным человеком, что-то знать и уметь, а тем более не гарантирует автоматическую лояльность и защиту женского населения страны.

Что из себя представляют женщины-чиновницы в Узбекистане, попавшие во властные органы страны как раз по квоте, рассказывают опубликованные ранее материалы Ц-1.

Заместитель хокима Джизакской области и сенатор Назира Мухтарова выгнала из дома свою невестку Зилолу Азизову и лишила ее права на общение с семилетним сыном Шахджахоном. Причиной изгнания невестки стало то, что после тяжелых родов она потеряла здоровье.

Сенатор Мухтарова посчитала, что ее сыну нужна здоровая жена, летом прошлого года, когда Зилола находилась на лечение в Ташкенте, в Джизаке сыграли новую свадьбу, а вернувшуюся из больницы невестку выставили за дверь, при этом разлучив с ребенком.

Зилола пытается воссоединиться с сыном, но ей сложно бороться с влиятельной свекровью. 28 марта городской суд Джизака на поданный ею иск на воссоединение с ребенком определил местожительство мальчика в доме отца.

Министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин, где также работает младшая дочь президента Шахноза Мирзиёева, превратила свое ведомство в средство для коррупции: лучше не будет детского сада, чем будет выдан кредит на его строительство без отката.

Такая правда на местах, творимая узбекскими женщинами во власти, ОБСЕ и другие западные организации не интересует, более того, они должны быть счастливы, — цель достигнута: они протащили во власть «нужных» людей, с такими кадрами у страны нет настоящего, не будет и будущего.

Узбекистан времен первого президента Ислама Каримова настаивал на независимой и суверенной внутренней и внешней политике. Каримов не подпускал иностранцев в свою вотчину, не позволял им формировать повестку своей страны, вмешиваться в личную жизнь своих граждан.

Все это, вкупе с действительно плачевной правозащитной и социально-экономической ситуацией в стране, привели Каримова к изоляции от внешнего, контролируемого Западом, мира.

Президент Шавкат Мирзиёев, возглавивший Узбекистан в 2016 году после смерти Каримова, решил вывести страну из изоляции, помириться с Западом, что означало для Ташкента, естественно, пойти на уступки.

Серьезная политическая реформа, допуск в страну оппозиции, свободная пресса и выборы — были для Мирзиёева по-прежнему недопустимы, он не для того становился президентом, чтобы быть в один день переизбранным, — поэтому он пошел на сближение с Западом в показавшейся ему безопасной сфере — права женщин.

Что ж, Запад не против, он с удовольствием подобрал эту тему и скоренько влез в приоткрывшуюся женскую щелку, не жалея при этом ни денег, ни времени, ни сил.

В знаменитом произведении Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» — пожарники не тушили пожары, они их разжигали — они уничтожали найденные у людей книги, в их обществе никто не имел права будоражить чужие умы.

Как удалось построить общество полного подчинения и безмыслия, но якобы счастья? Один из героев книги, начальник пожарной службы, раскрыл перед своим ослушавшимся подчиненным (он сохранил книгу во время пожара) секрет власти, он прост: меньшинством бить по большинству.

Чем больше страна, тем больше в ней проживает различных групп людей или меньшинств, есть разделения по половому признаку, по сексуальным предпочтениям, по интересам и увлечениям, по национальному и расовому признаку и так далее.

«Технология, массовая реклама и давление со стороны меньшинства — вот и весь фокус!», — заявляет герой Рея Брэдбери.

Выпячивая права одной группы, чаще всего меньшей по численности или же общественной значимости, политтехнологи начинают задавливать интересы и права большинства.

Большинству внушается комплекс вины, что они без должного уважения или терпения относятся к интересам других лиц, — это может быть противоположный пол, сексуальные меньшинства, любители животных, поборники окружающей среды, представители определеной расы или этноса и т.д.

В конечном итоге защита интересов меньшинства приводит к затиранию или же полному поражению в правах большинства людей, к террору против них; дальше — стирается представление о норме, здравом смысле; в финале же — люди превращаются в бесправных рабов, а общество теряют способность выжить, сохраниться и остаться на Земле.

Поглядите, что сегодня происходит на Западе. Борьба за права женщин перелилась в борьбу за сексуальные свободы, затем — за права гомосексуалистов, те потянули за собой трансгендеров…

В итоге сегодня в этих странах оказались перевернутыми с ног на голову самые нормальные представления о человеке, его здоровье, образе жизни и семье. По последним опросам в США, 20% населения причисляет себя к гомосексуалистам, 70 лет назад — это был 1%.

На днях Сенат США утвердил кандидатуру Кетанджи Браун Джексон на пост судьи Верховного суда. Она стала первой в истории США чернокожей женщиной, вошедшей в состав высшей судебной инстанции страны.

Хотя, можно ли ее считать женщиной? Во время слушаний в Конгрессе США ей задали вопрос: может ли она дать определение, что такое женщина? — Джексон ответила: «Не могу, я не биолог».

Миллионы родителей в США и Западной Европе не знают, как уберечь своих детей от ранних уроков о сексе, половом воспитании, от информации о смене пола и ЛГБТ. Не знают, как защитить девочек от трансгендеров, которым разрешили пользоваться женским туалетом и раздевалкой.

Женские спортивные секции под угрозой уничтожения. Трансгендер Лиа Томас, в прошлом мужчина пловец, а теперь пловчиха, в марте этого года победила в первом дивизионе лиги NCAA США, обогнав серебряных медалисток летних Олимпийских игр в Токио.

Попытки общества протестовать ни к чему не привели, большинство на Западе полностью задавлено, лишено права голоса по самым насущным и сокровенным вопросам личной жизни, жизни своих детей.

Вы против трансгендеров? Как вы можете быть так жестоки, лишить права называться женщиной ту, которая сделала для себя такой выбор? Вы против женщин? — Миллионы людей, понимающих, что это ненормально, противоречит здравому смыслу и природе, — вынуждены молчать…

Права женщин — эта та ничтока, взявшись за конец которой Запад намерен распутать плотный клубок, каким все еще является узбекское общество, общество традиционное, строгое, хорошо понимающее свою идентичность, свято относящееся к своей культуре и истории.

Или, как учил Ленин, это то звено, за которое можно вытянуть всю цепь — весь Узбекистан. И процесс уже пошел. Вот, к примеру, что говорит та самая замхокима и сенатор из Джизака Назира Мухтарова:

«На протяжении многих лет женщинам отводилась роль домохозяйки, хранительницы семейного очага. Она была на втором плане после мужчин. Гендерное неравенство проявлялось почти во всем. Но времена меняются, и радует, что в нашей стране стирается неравенство между мужчиной и женщиной, реализуются конкретные меры по ликвидации этого пережитка прошлого…»

То есть, Мухтарова выступает против образа женщины-домохозяйки, хранительницы семейного очага. Пусть, в душе она так не считает и остается самой мракобесной свекровью, но слова об «освобождении» узбекской женщины от прямых, данных природой обязанностей, произносятся, их печатает республиканская газета «Народное слово».

Женщины и девушки в Узбекистане, все чаще читая такое, не смогут по-прежнему думать, что главное — это семья, дом, дети. Они захотят быть равными с мужчинами, но это соперничество не будет происходить на уровне идей, достижений и свершений, нет-нет, сенатор Мухтарова как раз против развития и образования.

«Народное слово» передает ее радость от того, что президент Мирзиёев упростил Классификатор основных должностей и профессий, для которых требуется высшее образование. Мухтарова убеждена, что для работы библиотекарем, к примеру, не нужно иметь высшего образования.

Так за счет чего же женщины Узбекистана должны добиться равноправия, если их упрощают, другими словами, отупляют, снижая планку, к которой они должны были бы стремиться?

А будет как на Западе, где права женщин утверждаются за счет мужчин, последних заставили так потесниться, так уступить, что они всё менее и менее остаются мужчинами.

Разрушив образ женщины, как хранительницы очага, а мужчины, как главы и защитника семьи, Запад ослабляет свои общества, лишая людей естественных, данных природой инстинктов, обеспечивавших на протяжении миллионов лет человечеству право на выживание.

Мир, где нет мужчин и женщин в полном смысле этих слов и понятий, — не способен к борьбе, сопротивлению, возрождению. Поэтому сегодня Запад не жалеет ни сил, ни денег на такие вроде бы ненужные и глупые конференции о правах женщин в Узбекистане.

Всё идет по плану: «меньшинством по большинству…»

Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

P.S. Партия Ленина и Сталина называлась партией большевиков, потому, что стояла за интересы подавляющего большинства населения страны — рабочих и крестьян, и потому она предоставила равные возможности всем и каждому для всестороннего развития и реализации своих способностей. «Партия меньшевиков» предлагает сегодня человечеству прямо противоположное — бесправие и деградацию большинства.