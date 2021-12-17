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    Вопросы министру дошкольного образования Узбекистану

    Журналистский запрос

    Министерство дошкольного образования (МДО)
    Республики Узбекистан
    Министру Агриппине Шин

    От Галимы Бухарбаевой
    Главного редактора издания «Центр-1»
    galima@centre1.com

    Уважаемая Агриппина Васильевна,

    Пользуясь возможностью, хочу заверить Вас в своем глубоком уважении и прошу ответить на вопросы, касающиеся МДО и предпринимателя из Газалкента (Ташобласть) Тулебая Аширова.

    Издание Ц-1 писало о деле Тулебая Аширова, о том, как вопреки постановлению президента РУз Шавката Мирзиёева он получил сокращенную более чем на 25% сумму льготного кредита на строительство детского сада.

    А его инвестиции, в составленном в МДО договоре от 25 ноября 2019 года, оказались наоборот завышенными на более чем 25%, хотя таких денег у него не было.

    С момента публикации материала я лично и предприниматель Аширов столкнулись с попытками переубедить нас, в моем случае — что материал не соответствует действительности, в его случае — перестать жаловаться и самостоятельно изыскать недостающие 1,1 млрд сумов, — при этом, без единого доказательства правоты МДО РУз.

    Агриппина Шин - министр дошкольного образования РУз: фото: Спутник-Узбекистан
    Агриппина Шин — министр дошкольного образования РУз: фото: Спутник-Узбекистан

    Сотрудница Вашего ведомства Мовлуда Аскархужаева 7 декабря связалась со мной и старалась убедить на словах, что Ц-1 не прав.

    Но когда дело дошло до выполнения обещанного — приглашения меня в Ташкент для проведения расследования и знакомства с сотрудником МДО, якобы имеющим на руках документы и расчеты по делу Аширова в пользу Вашего ведомства, — пропала…

    Агриппина Васильевна, факты упрямая вещь, а цифры — не врут…

    Прошу Вас еще раз взглянуть на документы по делу Тулебая Аширова и принять верное решение: выделить предпринимателю недостающие средства для заверешения строительства детского сада в Газалкенте, строго следуя постановлениям президента и законам РУз.

    Прошу Вас также ответить на следующие вопросы для развернутого материала, который готовится к публикации на Ц-1.

    Вопросы:

    1. Вы можете подтвердить расчеты ООО Engineering Calculations от 6 сентября 2018 года, которое оценило стоимость проекта «Реконструкции здания частного ДОУ на 120 мест в МСГ «Дахана» в городе Газалкенте Бостанликского района Ташкентской области» — в 4 млрд 32 млн 373 тысячи 497 сумов?

    2. Вы согласны с постановлением президента РУз Шавката Мирзиёева от 30 января 2020 года, где, в частности, говорится:

    «…в соответствии с поручениями Президента Республики Узбекистан, выделяется 182 млрд сумов на финансирование кредитов по соглашениям, в соответствии с которыми в срок до 1 декабря 2019 года работы по созданию дошкольных образовательных организаций выполнены в объеме не менее 25 процентов. При этом кредиты выделяются сроком на 15 лет, в том числе с трехлетним льготным периодом по ставке 1 процент годовых».

    3. Означает ли вышеуказанное постановление президента, что МДО заключает договор с частным предприятием о предоставлении 1%-го кредита на всю недостающую сумму? То есть, если работы выполнены, скажем на 25%, то сумма кредита будет равна 75% от общей стоимости проекта?

    Или МДО при выполнении работ на 25% имеет право выдавать кредит на любую сумму, исходя из собственных калькуляций, в одном случае 50%, в другом — 40%, в третьем — 60%?

    Каким нормативным актам, инструкциям и методикам в таком случае следует МДО? Вы можете предоставить эти документы? Раскрыть суть Ваших калькуляций?

    4. 15 апреля 2020 года МДО в ответ на запрос депутата Олий Мажлиса К. Касымова сообщает, что в период с 9 по 20 января 2020 года провело мониторинг выполненных работ по проекту строительства детского сада в Газалкенте предпринимателем Тулебаем Ашировым.

    В этом письме говорится, что мониторинговая компания «Инфратузилмани ривожлантириш буйича инжиниринг компанияси», нанятая МДО, подтвердила, что на объекте «Ortiq Ota Bogchasi» строительные работы выполнены на 25%.

    Почему в таком случае в договоре от 25 ноября 2019 года МДО указывает, что Аширов выполнил работы на более чем 50%? — на сумму 2 млрд 112 млн, а сумма кредита указана в 1 млрд 920 млн?

    И почему в первой версии договора, которую Аширов получил тремя днями ранее, его инвестиции составляли 1 млрд 16 млн, а сумма кредита — 3 млрд 16 млн?

    Куда пропали 1,1 млрд сумов? Почему произошла эта подмена? Вы получили свидетельства того, что Аширов инвестировал не 1,16 млрд, а 2,12 млрд сумов? Где эти документы, где акт выполненных работ на 2 млрд 112 млн сумов?

    5. Вы можете предоставить полный текст экспертного заключения «Инфратузилмани ривожлантириш буйича инжиниринг компанияси», на которое ссылаетесь в ответе депутату?

    Уважаемая Агриппина Васильевна,

    Жду ответа Вашего ведомства до 20 декабря 2021 года. Докажите, если Вы правы, что МДО не занимается коррупцией, а следует законам, и его цель не «отмывание денег» под предлогом строительства детских садов, а как раз обратное — увеличение числа и качества дошкольных учреждений в стране.

    Для прозрачности проводимого расследования данный запрос публикуется на сайте Ц-1.

    Заранее благодарю за внимание,

    С уважением,

    Галима Бухарбаева — главный редактор Ц-1

    Темы: Дети и права ребенка, Детские сады в Узбекистане
    Теги: Агриппина Шин детские сады в Узбекистане МДО Узбекистана Тулебай Аширов Шахноза Мирзиёева
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