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    Кто в Узбекистане поможет матери с четырьмя детьми?

    Семейная распря, помноженная на нечистоплотность нотариуса и безразличие властей города Чирчика, оставила мать и четверых детей без крыши над головой…

    Екатерина Кириленко с четырьмя своими детьми; фото: ПАУ
    Екатерина Кириленко с четырьмя своими детьми; фото: ПАУ

    Екатерина Кириленко, жительница Чирчика и мать четверых детей, оказалась буквально выброшенной на улицу.

    Женщина убеждена, что она и ее дети не остались бы без крова, если не ошибка в нотариальной конторе и попустительство властей города Чирчика, которым нет дела ни до соблюдения законов, ни до благополучия своих жителей, даже детей.

    По словам Екатерины, она вместе с детьми проживала в доме своей матери по адресу: город Чирчик, улица Гуляева 38. Но прошлым летом ее мать, Светлана Ерёменко, оформила дарственную на дом на имя сына, то есть брата Екатерины — Рэма Ерёменко.

    После юридического оформления собственности на дом Рэм выгнал Екатерину и ее детей из дома, не дав им даже времени на поиск подходящего жилья, на сборы…

    Екатерина обратилась в суд города Чирчика, чтобы оспорить оформление дарственной матерью на брата и получить законные основания на проживания в доме, где продолжает быть прописанной вместе со своими детьми.

    Вопросы к нотариусу

    Она убеждена в том, что нотариус не имел права оформлять дарственную, не узнав всех подробностей положения и состояния других жильцов дома, что Екатерина мать-одиночка, у нее на иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей.

    Почему мать Екатерины Светлана Ерёменко пошла на такой шаг? Возможно, что ее принудил сын Рэм, о котором даже соседи говорят, что он человек буйный, занимается рукоприкладством, страдает алкоголизмом.

    Руководитель «Правозащитного Альянса Узбекистана» Елена Урлаева рассказывает, что пытается помочь многодетной матери, ей очень жалко смотреть на ее детей, оставшихся без дома, лишенных нормального детства.

    На прошлой неделе Урлаева попыталась добиться приема хокима города Чирчика Даврона Хидоятова, чтобы попросить его вмешаться в дело семьи, что нельзя оставлять четырех детей без дома, образования; всего, что так необходимо каждому ребенку.

    Хокимият гонит…

    Но, по словам правозащитницы, приема ей с Екатериной добиться не удалось. Более того, сотрудники хокимията начали выгонять их из здания администрации, грозиться вызовом наряда милиции.

    Сотрудники хокимията Чирчика, прогнавшие Урлаеву и Кириленко...
    Сотрудники хокимията Чирчика, прогнавшие Урлаеву и Кириленко…

    Екатерина Кириленко и ее дети — это самые простые граждане Узбекистана, у них не то что денег, у них нет даже крыши над головой, связями они тоже не обладают. Это простые русские люди, предки которых когда-то строили города, поднимали промышленность и индустрию страны.

    Сегодня они входят в категорию самых обездоленных и безправных людей. Они все еще стучатся в «Новый Узбекистан» президента Шавката Мирзиёева, потому, что растут дети, но услышат ли их..

    «Им надо помочь, — говорит Елена Урлаева, — государство должно немедленно вмешаться, если оно не существует для решения таких вопросов, насущных проблем детей, для чего оно нужно?»

    Источник:Ц-1
    Темы: corruption in Uzbekistan, Дети и права ребенка, Коррупция в Узбекистане
    Теги: права детей в Узбекистане Узбекистан Чирчик
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