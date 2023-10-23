Новости, аналитика и мнения
из Узбекистана

Контент

    • >
    • Узбекистан

    В взорвавшемся автобусе в Кашкадарье могли везти детей на хлопок

    «Правозащитный Альянс Узбекистана», после проведенного расследования, утверждает, что во взорвавшемся автобусе в Мубарекском районе Кашкадарьинской области ехали старшеклассники на сбор хлопка.

    Взорвавшийся автобус в Кашкадарье: фото: МЧС Узбекистана
    Взорвавшийся автобус в Кашкадарье: фото: МЧС Узбекистана

    Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана сообщало, что днем 15 октября в Мубарекском районе Кашкадарьинской области, на трассе «Карши-Бухара» вследствие взрыва газового баллона в автобусе серьезно пострадали как минимум четыре пассажира.

    Многие издания Узбекистана опубликовали фотографии автотранспорта с выбитыми стеклами и покореженной металлоконструкцией и ограничились официальной сводкой о случившемся, не ответив на вопросы, о количестве пассажиров, о направлении и цели маршрута, о личности пострадавших и судьбе водителя.

    Председатель «Правозащитного Альянса Узбекистана», известная активистка из Ташкента Елена Урлаева, выехала в Кашкадарьинскую область, чтобы узнать подробности происшествия. Она утверждает, что во взорвавшемся автобусе везли старшеклассников на сбор хлопка.

    «Простые жители, сельхозработники, сотрудники больниц сообщали мне, что все пострадавшие — это дети школьного возраста, и ехали они в автобусе не на экскурсию в Бухару, как говорят некоторые источники, а на сбор хлопка», — рассказывает Урлаева.

    Елена Урлаева с сотрудником полиции в Кашкадарье; фото: ПАУ
    Елена Урлаева с сотрудником полиции в Кашкадарье; фото: ПАУ

    Правозащитница посетила неотложную больницу экстренной помощи в областном центре Карши. Заместитель главного врача Абдугафур Файзиев сообщил ей, что двое детей находятся после операций в реанимационном отделении. В результате взрыва у детей произошли разрывы конечностей, они продолжают находиться в тяжелом состоянии, опасном для жизни.

    Один школьник получает лечение в больнице города Мубарека, еще четверо детей — в больнице города Касби. Для оказания им помощи, по словам местных врачей, из Ташкента прибыла группа хирургов, которая проводила необходимые операции и реанимационные мероприятия.

    Случившееся с детьми, по словам Урлаевой, пытаются всячески скрыть. Местные власти отказывались идти на контакт с правозащитницей, выпроваживали ее из зданий районных хокимиятов, отрицали, что в автобусе были дети.

    Подобные происшествия и трагедии — постоянный спутник хлопковой страды в Узбекистане, где, несмотря на попытки отказаться от принудительного труда при сборе урожая сырца, он не только продолжает иметь место, но принимает еще более изощренные и аморальные формы.

    Только в ходе поездки в Кашкадарью Елена Урлаева стала свидетелем многочисленных фактов принуждения к сбору хлопка, не имеющих к сельхозяйственной деятельности отношения людей, начиная со школьников, среди них юных девушек, до военных гарнизонов и сотрудников МЧС, последние собирали «белое золото» в форме.

    В Нишанском районе на хлопковом поле работали сотрудники Талимарджанской ГЭС. Каждый из ее 20 цехов должен отправлять ежедневно на поля по 10 человек, то есть, гидроэлектростанции поставляют на хлопок каждый день по 200 своих сотрудников.

    Елена Урлаева возмущена видом юных девушек, спящих на полу в близи с комнатами мужчин...
    Елена Урлаева возмущена видом юных девушек, спящих на полу в близи с комнатами мужчин…

    В общежитии Миришкорского района Кашкадарьи проживал «Молодежный отряд», собранный из якобы добровольцев из разных областей Узбекистана. Что поразило правозащитницу, так это проживание там 15-летних девочек в непосредственной близости с комнатами мужчин и молодых парней.

    «Это были совсем юные девочки, на вид ученицы 8-9 класса, они находились там одни, без родителей, почему никто не думает об их безопасности, что они могут стать жертвами домогательств, изнасилования», — говорит Урлаева. По словам правозащитницы, такого падения нравов в Узбекистане она не наблюдала. «Всем безразлично, на людей плевать, главное — деньги и прибыль», — добаляет она.

    Принудительный труд наблюдается по всему Узбекистану, констатирует активистка, добавляя, что, очевидно, корень зла кроется в самой сути организации труда и принципе ведения сельского хозяйства в стране.

    Конфискация земель у узбекскиз фермеров в пользу новообразования под мало кому понятным названием «кластер» — не решило, а усугублило проблему на селе. Хозяева кластеров, зачастую иностранцы или крупные узбекские дельцы и коррупционеры, не желают инвестровать деньги в модернизацию и техническое оснащение на селе.

    Елена Урлаева рассказывает, что за все время нахождения в Кашкадарье она не увидела на поле ни одного хлопкоуборочного комбайна, ни одной другой сельхозтехники. «На полях горбатятся только женщины, которые выходят на сбор ради нескольких копеек денег и бутылку хлопкового масла».

    В этом году в среднем по Узбекистану за один килограмм собранного вручную хлопка выплачивается 1500 сумов (12 центов США). А фермерам выплачивают в среднем 7 млн сумов (573 доллара США) за тонну сырца, вместо ожидаемых ими 10 млн (819 долларов США).

    Условия питания "добровольческого молодежного отряда"; фото: ПАУ
    Условия питания «добровольческого молодежного отряда»; фото: ПАУ

    Суть же кластеров заключается в том, чтобы прибыли с хлопка шли не в государственную казну, как было во времена первого президента Ислама Каримова, а в частные кошельцы.

    Но для извлечения хлопковых денег по-прежнему используется госаппарат со всеми его механизмами по принуждению и эксплуатации граждан, школьников, сотрудников государственных, бюджетных организаций. Кластер-кластером, но там же все свои, там же — мы!

    Можно констатировать, что в Узбекистане установился феодально-капиталистический строй с элементами рабовладельческого, но при котором рабовладельцы не несут никакой ответствености за жизнь, здоровье и нужды раба — это его личная проблема.

    Ц-1 желает скорейшего выздоровления пострадавшим школьникам. И присоединяется к требованию «Правозащитного Альянса Узбекистана» положить конец эксплуатации детей, школьников страны, раз и навсегда.

    Ц-1

    Источник:Ц-1
    Темы: Права человека в Узбекистане, Принудительный труд в Узбекистане, Узбекский хлопок
    Теги: Елена Урлаева принудительный труд Узбекистан узбекский хлопок хлопок
    comments powered by HyperComments

    Статьи по теме

     Права человека

    Вопиющее нарушение прав женщины и матери в Узбекистане

    Обращение в международные и национальные организации было направлено в связи насилием над жительницей Джизака со стороны ее свекрови - члена Сената РУз и замхокима Джизакской области.

    Узбекистан
    Права человека

    Джизакская милиция темнит с похищением сына правозащитника

    Ни одна из камер в Джизаке не зафиксировала 15-летнего Тимура Пулатова ни в момент похищения, ни оставления на заправке в соседнем Фаришском районе, утверждает джизакская милиция.

    Узбекистан
    Права человека

    «Новый Узбекистан» — заключенные как рабы и расходный материал…

    Мукомольный завод в Ташкенте незаконно использовал труд заключенных пскентской колонии, а когда на предприятии случился пожар, убивший и покалечивший этих людей, умыл руки…

    Узбекистан

    Выбор редактора

     Права человека

    Министерство дошкольного образования РУз — «кинуло» не по-детски

    Детский сад в Газалкенте Ташобласти, практически построенный  предпринимателем Тулебаем Ашировым, выставлен на аукционные торги, - так закончилась его баталия с властью за обещанный льготный кредит.

    Узбекистан
    Политика

    Израиль  — возвращение к отцу-прародителю — фашизму…

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал палестинцев «человекоподобными животными», все более раскрывая суть идеологии, стоящей за оккупацией, гетто, арестами и убийствами, а сегодня - геноцидом палестинского народа на глазах у всего мира.

    Мир
    Безопасность

    Vanity Fair: Бомба сектора Газа

    Не сумев предвидеть победу ХАМАС над ФАТХ на палестинских выборах 2006 года, Белый дом реализовал еще один замаскированный и обреченный на провал план: поддержку вооруженных сил ФАТХ, спровоцировав кровавую гражданскую войну в секторе Газа.

    Мир
    Безопасность

    Как США привели к власти и слепили сегодняшний ХАМАС

    В марте 2008 года в журнале Vanity Fair вышел великолепный материал «Бомба сектора Газа», он рассказывал как США через выборы 2006 года утвердили в Газе власть ХАМАС, а затем натравили на него ФАТХ, вызвав гражданскую войну в Палестине, из которой «хамасовцы» вышли сильнее, чем никогда.

    Мир
    Безопасность

    США: империя зла, война — мать-родна

    Заявление: Вслед за конфликтом на Украине мир толкают в еще одну бойню - на Ближнем Востоке. Гражданское общество Узбекистана осуждает поджигателей войны и призывает мирные народы направить свой гнев против заказчиков и кукловодов происходящего кровопролития.

    Мир
    Безопасность

    Быть на стороне мира, сказать: «Миру — мир!»

    В современном мире практически не осталось суверенных государств, им правит западная олигархия, запускающая в любой точке земли для укрепления власти и подавления воли людей то кризисы, то пандемии, то войны. Это эра «Железной пяты».

    Мир

    Новости из Узбекистанa

     Права человека

    Министерство дошкольного образования РУз — «кинуло» не по-детски

    Детский сад в Газалкенте Ташобласти, практически построенный  предпринимателем Тулебаем Ашировым, выставлен на аукционные торги, - так закончилась его баталия с властью за обещанный льготный кредит.

    Узбекистан
    Права человека

    Мутабар Таджибаева: «Народ не требовал изменений Конституции»

    Известная правозащитница Мутабар Таджибаева в интервью Ц-1 говорит, что поправки в Конституцию Узбекистана - авантюра властей, народ же хочет соблюдение хотя бы действующего закона.

    Узбекистан
    Политика

    Закат власти президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

    Приторная улыбка Шавката Мирзиёева сменилась кровавым оскалом, на горизонте траурное знамение… Авантюра с продлением президентского срока и расстрел каракалпаков - открыли ему врата в бездну, стали началом конца.

    Узбекистан