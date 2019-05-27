Суд и власти Бухары отвернулись от ремесленника Рахматилло Кулиева

Суд Бухары признал правомерность передачи новым арендаторам большей части медресе «Гаукушон», где на протяжении полувека располагалась чеканная мастерская ремесленника Рахматилло Кулиева.

17 мая хозяйственный суд города Кагана в Бухарской области Узбекистана удовлетворил иск региональной инспекции по защите и охране памятников против известного чеканщика Рахматилло Кулиева.

По определению суда, ремесленник должен как можно скорее освободить большую часть медресе «Гаукушон» для нового арендатора. Доводы Кулиева, который отказался от услуг адвоката, узбекистанский суд не убедили.

Инспекция подала иск против чеканных дел мастера в то время, когда тот пытался найти поддержку у местных властей в Бухаре.

27 апреля 65-летний чеканщик встречался с областным хокимом Уктамом Барноевым, который дал поручение чиновникам изучить правомерность действий инспекции.

Кулиев подал все затребованные документы, но больше так и не смог попасть на прием к чиновникам. Надежды мастера окончательно разбились после того, как ему пришел ответ городского хокима, в котором выражалась целесообразность решить спор судебным путем.

Включили в список

Первое из четырех заседаний суда состоялось 1 мая. В ходе каждого из них ремесленник объяснял суду, что чеканная мастерская, которой он руководит, располагается в этом медресе уже на протяжении 50 лет.

Если раньше договор аренды заключался на все 360 квадратных метров площади здания, то в 2015 году он был заключен на пять лет, причем всего на 82 квадрата.

Однако на основании второго договора о сохранности памятника, который является бессрочным, ремесленник следил за состоянием медресе, вкладывая в его реставрацию свои собственные средства.

Несмотря на это, в 2018 году региональная инспекция по защите и охране памятников внесла медресе в список из 51 объекта на конкурс для привлечения инвесторов.

Не позвали на конкурс

В интервью корреспонденту Ц-1 Кулиев ранее выражал свое несогласие с данным решением.

Мастер считает, что здание не нуждается в сторонних инвесторах, так как по факту он сам уже является таковым. Происходящую же ситуацию Кулиев объясняет попыткой выжить его с территории объекта, расположенного на туристическом маршруте.

Ремесленник рассказал в суде, что неоднократно обращался во всевозможные инстанции, в том числе и в инспекцию, об исключении памятника из данного списка, а к письмам прикладывал план дальнейшей реставрации и развития объекта.

Однако никаких ответов так и не последовало. В конечном итоге в январе 2019 года Кулиеву пришло извещение о том, что большая часть здания передана новому арендатору – ООО «Асилбек нури».

Никаких предупреждений о конкурсе чеканщик не получал и считает, что решение в пользу нового арендатора принималось инспекцией кулуарно с явным и грубым нарушением норм законодательства.

Освободить, заплатить – и снова в суд…

Однако ни один довод Кулиева не был принят во внимание судом, который предписал удовлетворить иск инспекции. Теперь ремесленник обязан освободить 19 худжр из 22 имеющихся в медресе и оплатить все судебные издержки.

«Суд принял несправедливое решение. Они нас просто прижали. Теперь мы обязаны все передать новому арендатору и даже то, что мы с таким трудом реставрировали», – говорит Рахматилло Кулиев.

Суд не стал разбираться в деталях затрат на реставрацию, понесенных ремесленником. А они немалые – 40 млн сумов (4800 долларов США). Судья посоветовал Кулиеву попробовать возместить их в судебном порядке. Однако сам ремесленник уже сомневается в результате.

«После такого несправедливого решения суда я уже не уверен, что мне кто-то возместит мои расходы, а суд встанет на мою сторону. Я разочарован в нашей судебной системе», – говорит он.

Тем не менее мастер-чеканщик намерен подать апелляцию и на этот раз надеется найти хорошего адвоката.